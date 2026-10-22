Từng lên Shark Tank gọi vốn 2 tỷ, doanh thu gần 1 tỷ mỗi tháng, Một Buổi Sáng của Long Chun đóng cửa ở cả TP.HCM và Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Một Buổi Sáng - thương hiệu ăn sáng do TikToker Long Chun đồng sáng lập - đã đóng cửa cả hai cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM.

Một tài khoản Threads chia sẻ: “ Ôi lâu lâu không thấy ai nói về chuỗi ăn sáng cafe Một Buổi Sáng của Long Chun mà giờ vào fanpage mới thấy đóng cửa 1-2 năm nay rồi hic. Có hẳn cú huých truyền thông mạnh như thế. TikTok rồi lên cả Shark Tank mà vẫn không ăn thua với thị trường nhỉ”.

Long Chun chia sẻ dưới bài đăng thắc của cư dân mạng về chuyên Một Buổi Sáng đóng cửa. Ảnh chụp màn hình.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời cho biết thương hiệu đã ngừng hoạt động từ lâu.

Chính Long Chun đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, theo nam TikToker, quyết định đóng cửa không xuất phát từ việc quán vắng khách hay phải gồng lỗ. Thậm chí, ở thời điểm ngừng kinh doanh, doanh thu của Một Buổi Sáng vẫn đạt khoảng 300 triệu đồng/tháng.

“Cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ đến Một Buổi Sáng của Long nhé!

Cũng lâu rồi, được mọi người nhớ đến cũng vui ạ. Mình đóng quán thật ra cũng không phải vì không có khách hay phải gồng lỗ. Mà chỉ là cùng một công sức đó, mình sẽ ưu tiên những công việc có thu nhập tốt hơn để phát triển cuộc sống và hỗ trợ được cho nhiều người.

Tại thời điểm đóng quán, một tháng vẫn doanh thu tầm 300 triệu nhưng mình thấy vất vả quá nên tối ưu công việc khác ok hơn nè. Cuộc sống dài nên mình nghĩ mình may mắn khi được trải nghiệm mỗi thứ một tí ”, Long Chun chia sẻ.

Theo thông tin trên fanpage của thương hiệu, Một Buổi Sáng đã lần lượt dừng hoạt động tại hai thành phố lớn. Cụ thể, cơ sở TP.HCM thông báo tạm ngưng kinh doanh từ ngày 1/7/2024 để cơ cấu lại hoạt động, trong khi chi nhánh Hà Nội vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng.

Tuy nhiên, cơ sở Hà Nội cũng không duy trì hoạt động lâu dài. Tháng 6/2025, thương hiệu thông báo sẽ đóng cửa sau khi kết thúc tháng, đồng nghĩa với việc dừng kinh doanh tại cơ sở cuối cùng.

“Nghề chọn người! Hết tháng này dứt nghiệp làm hàng ăn nhé mọi người. MỘT BUỔI SÁNG - Breakfast • Cafe • Healthy Food • HaNoi xin thông báo bán hết tháng 6 sẽ đóng cửa. Mọi người tranh thủ qua ăn nhé! ”, fanpage chia sẻ.

Hai bài đăng thông báo đóng cửa của Một Buổi Sáng. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, hành trình kinh doanh của Một Buổi Sáng khép lại sau khi lần lượt dừng hoạt động tại TP.HCM vào năm 2024 và Hà Nội vào tháng 6/2025.

Một Buổi Sáng là thương hiệu bún thang do Long Chun (tên thật Trần Hoàng Long), chị gái Trần Thu Trà cùng các thành viên trong gia đình đồng sáng lập. Thương hiệu phát triển từ công thức bún thang gia truyền ba đời, với mong muốn đưa món ăn truyền thống của Hà Nội đến gần hơn với thực khách. Trong giai đoạn đầu, quán từng thu hút đông đảo khách hàng, có thời điểm khách xếp hàng dài để thưởng thức.

Tháng 11/2023, Long Chun cùng chị gái xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6, kêu gọi đầu tư 2 tỷ đồng đổi lấy 15% cổ phần. Tại chương trình, Thu Trà cho biết doanh thu của thương hiệu đạt khoảng 900 triệu đồng/tháng, với lợi nhuận ròng khoảng 12-13%. Riêng giai đoạn mới mở bán, doanh thu từng chạm mức 1-1,3 tỷ đồng/tháng.

Một Buổi Sáng gọi vốn ở Shark Tank Việt Nam mùa 6. Ảnh Một Buổi Sáng

Sau phần thương lượng, Shark Bình và hai nhà sáng lập thống nhất mức đầu tư 2 tỷ đồng đổi lấy 30% cổ phần, kèm thỏa thuận về quyền biểu quyết. Màn gọi vốn giúp Một Buổi Sáng nhận được thêm sự chú ý từ công chúng, bên cạnh sức hút có sẵn từ tên tuổi của Long Chun.

Một Buổi Sáng từng có hai cơ sở ở Hà Nội và TP.HCM. Ảnh Một Buổi Sáng

Long Chun sinh năm 1994, là TikToker, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung được biết đến qua những video hài hước trên mạng xã hội. Anh sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ phong cách diễn xuất duyên dáng, khả năng biến hóa nhiều nhân vật và cách xây dựng nội dung gần gũi với khán giả trẻ.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung và nghệ thuật, Long Chun cũng từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, trong đó có việc đồng sáng lập thương hiệu ăn sáng Một Buổi Sáng cùng gia đình.