Từng là "ngọc nữ" được cả showbiz nâng niu, giờ mỹ nhân này chọn trở thành mẹ đơn thân lặng lẽ nuôi con sau sóng gió ly hôn

Bị quay lưng vì ồn ào ly hôn

Ở thời kỳ đỉnh cao, Đổng Khiết là cái tên bảo chứng cho sự trong trẻo, thanh thuần và chuẩn mực trên màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên không có quá nhiều phim, nhưng mỗi vai diễn đều ghi dấu ấn sâu đậm, từ Tiểu Lý Phi Đao, Kim Phấn Thế Gia cho đến Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Đổng Khiết sở hữu vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng, trong trẻo như sương sớm, giúp cô được ưu ái gọi là “ngọc nữ màn ảnh”, một biểu tượng thanh thuần thời bấy giờ.

Đổng Khiết sống kín tiếng, không scandal, không phô trương. Cuộc sống của nữ diễn viên cứ êm đềm như thế cho đến khi vụ ly hôn ồn ào với nam diễn viên Phan Việt Minh nổ ra. Sự việc khiến sự nghiệp của Đổng Khiết gần như rơi tự do. Hình ảnh thanh thuần sụp đổ trong chớp mắt, khi những bức ảnh thân mật giữa cô và bạn diễn Vương Đại Trị bị tung ra, khiến dư luận quay lưng hoàn toàn.

Từ một người phụ nữ được cả showbiz nâng niu, Đổng Khiết bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều người gọi cô là “kẻ phản bội”, “ngọc nữ giả tạo”. Không biện minh, không giải thích, cô chọn cách rút khỏi màn ảnh. Cũng kể từ đó, Đổng Khiết chính thức bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân – một hành trình không dễ dàng khi phía sau cô không còn ánh đèn sân khấu, không còn danh tiếng bảo vệ.

Sau ly hôn và nhận chỉ trích từ công chúng, Đổng Khiết cũng không còn được các nhà sản xuất phim giao vai chính. Từ vị trí nữ chính dòng chính kịch, cô phải nhận các vai phụ, vai phản diện. Thậm chí, có thông tin vào năm 2015, Đổng Khiết phải nhờ mối quan hệ với bạn thân Triệu Vy mới được nhận vai nữ phản diện tỏng bộ "Mẹ hổ bố mèo". Kế đó, Đổng Khiết cũng gây ấn tượng với vai Phú Sát Hoàng hậu trong Như Ý Truyện (2018). Dù được đánh giá cao về diễn xuất, nhưng Đổng Khiết vẫn không nhận được ánh mắt thiện cảm từ công chúng như trước.

Nếu như trước đây, người đẹp chẳng cần cố gắng, chỉ cần ngồi đợi kịch bản tìm tới mình, thì nay mọi thứ đều thay đổi. Tuy nhiên, nhờ vậy Đổng Khiết mới tìm thấy những nhân vật mang tính thách thức hơn ngày trước. Bên cạnh đóng phim, Đổng Khiết cũng tích cực nhận lời tham gia các show thực tế… hay gần đây là bước vào môi trường livestream bán hàng.

Sau khi cùng Phan Việt Minh ly hôn, Đổng Khiết một mình nuôi con trai Phan Đỉnh Đỉnh. Thay vì bám víu vào sự nghiệp ấy, Đổng Khiết đã lựa chọn tạm rời xa ngành giải trí nhiều thị phi, chuyển trọng tâm vào việc chăm sóc con trai.

Trên trang cá nhân, Đổng Khiết thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình cùng con trai. Hoạt động chủ yếu xoay quanh công việc nội trợ như: Nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp... Đây được đánh giá là một bước ngoặt lớn trong việc lấy lại hình ảnh của Đổng Khiết. Nhiều người nói rằng, họ thậm chí còn thích Đổng Khiết trong hình ảnh này hơn là trên màn ảnh nhỏ.

Giống như Trương Bá Chi, Đổng Khiết sẵn sàng từ bỏ hình ảnh ngôi sao màn ảnh, để trở về nhà với chiếc tạp dề, gương mặt mộc cùng việc lộ chút dấu vết tuổi tác chỉ để ở bên cũng như chứng kiến con trai trưởng thành.

Đổng Khiết từng chia sẻ về quan điểm dạy con của cô. Theo nữ diễn viên, đôi khi cô sẽ nóng nảy nhưng cũng có lúc hài hước. Khi tham gia chương trình, Đổng Khiết cũng có đôi lúc thể hiện thái độ khá gay gắt khi dạy con. Chia sẻ về điều này, nàng “Chúc Anh Đài” cho biết, việc dạy dỗ cẩn thận khi các bé làm sai là điều cần thiết, bản thân cô muốn con trai hình thành được thói quen sinh hoạt tốt.

Tất nhiên, con trai Đổng Khiết cũng được mẹ cùng gia đình chiều chuộng. Ví dụ như việc Đổng Khiết hoàn toàn không can thiệp vào sở thích của con trai. Cô để con trai tự do phát triển, được làm tất cả những điều bản thân muốn, miễn sao không gây ảnh hưởng tới người khác. Làm nghệ sĩ nhưng Đổng Khiết không định hướng con trai phải vào ngành này mà để cậu nhóc tự do theo đuổi ước mơ chơi khúc côn cầu.

Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Đặc biệt là khi con trai Đổng Khiết bước vào độ tuổi dậy thì. Vào tháng 12/2024, Đổng Khiết từng chia sẻ rằng, bản thân cảm thấy suy sụp khi phải đối mặt với giai đoạn dậy thì của con trai. "Gần đây, tôi đang trải qua giai đoạn con trai bước vào tuổi dậy thì, thật sự rất suy sụp. Hồi nhỏ, con rất ngoan ngoãn, nhưng giờ đây con bắt đầu có ý thức về bản thân và đang chống đối tôi", Đổng Khiết nói.

Nữ diễn viên "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài" chia sẻ thêm: "Tôi rất muốn nói với con những suy nghĩ thật lòng của mình, nhưng tôi biết suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân chẳng có ích gì với con. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối và không biết mình là ai nữa".

Tuy nhiên, có thể nói cho tới hiện tại, Đổng Khiết vẫn đang làm tốt vai trò của một người mẹ. Được biết, nữ diễn viên cùng chồng cũ đã không còn gay gắt như trước. Cô cũng để con trai thường xuyên được gặp bố.