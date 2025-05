Hoa hậu Ý Nhi lên đồ sexy đi ăn tối, nổi bần bật bên dàn đối thủ nhưng bị tranh cãi 1 điều

Từ sau khi đến Ấn Độ để chính thức nhập cuộc và bắt đầu hành trình chinh chiến Miss World, Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm dư luận. Chỉ mới vào đường đua vài ngày nhưng đại diện Việt Nam thể hiện phong độ ổn định, mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng vì chiến lược váy áo thông minh. Không chỉ thế, sau gần 2 năm đi du học Úc, trình độ tiếng Anh của Ý Nhi cũng được nâng cấp, cô tự tin giao lưu với đối thủ quốc tế khiến fan Việt thích thú.

Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục xả kho hình ảnh lên đồ đi ăn tối. Trong hoạt động này, đại diện Việt Nam chọn trang phục lấp lánh, khoe vay trần quyến rũ. Đặc biệt, thiết kế của chiếc váy này còn giúp người đẹp gen Z "flex" được đôi chân dài mướt mắt. Tuy nhiên, nhiều người tranh cãi về việc Hoa hậu Ý Nhi lại dùng kiểu tóc búi gọn giống với lần xuất hiện trước đó nên "chưa đủ wow". Trong khi một số người bênh vực vì có lẽ do thời gian hạn chế nên Ý Nhi chưa kịp thay đổi kiểu tóc khác trong ngày thì số khác cho rằng mỗi hoạt động ở Miss World đều là cơ hội để gây ấn tượng, cô nên liên tục "biến hoá" thay vì lặp đi lặp lại hình ảnh cũ.

Mặc dù có tranh cãi nhưng khi xuất hiện chung với các đối thủ, Hoa hậu Ý Nhi vẫn nổi bần bật vởi sự chỉn chu, sang trọng và thần thái đầy tự tin. Với đà này, người hâm mộ nhan sắc Việt Nam hoàn toàn có hy vọng Ý Nhi sẽ chạm đến một thành tích ấn tượng tại Miss World.

Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện cực "slay" và sang trọng để tham gia hoạt động ăn tối cùng dàn đối thủ

Đại diện Việt Nam khoe hình thể nuột nà và đôi chân thon dài

Nhan sắc Ý Nhi không hề kém cạnh khi so kè với các thí sinh Miss World năm nay

Tuy nhiên, cô vướng tranh cãi vì kiểu tóc trong tiệc tối giống với tóc đã xuất hiện trước đó

Để chuẩn bị cho Miss World 2025, Ý Nhi đã dành thời gian rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, ứng xử và trình diễn. Cô cũng công bố dự án nhân ái mang tên "Heart To Head – Hành trình trái tim và khối óc", tập trung vào việc xây dựng và sửa chữa trường học, tặng tủ sách nhằm khuyến khích thói quen đọc sách cho trẻ em vùng cao. Ngoài ra, Ý Nhi còn hé lộ loạt trang phục sẽ mang đến cuộc thi, bao gồm trang phục dạ hội, Top Model và phần trình diễn "Dance of the World" lấy cảm hứng từ vùng núi rừng Tây Nguyên, mang đậm bản sắc dân tộc.

Sau 3 ngày nhập cuộc, diễn đàn beauty queen của Indonesia đã bàn tán về bảng dự đoán Top 25 Miss World năm nay. Trong danh sách này, Hoa hậu Ý Nhi vào vị trí đầu tiên, theo sau đó là các đại diện đến từ Thái Lan, Nam Phi, Philippines và Brazil. Dù đây chỉ là dự đoán dựa trên đánh giá, quan sát khách quan bên ngoài chứ không liên quan đến kết quả chung cuộc nhưng việc đại diện Việt Nam xuất hiện ở thứ hạng cao cũng minh chứng những cố gắng của cô đã được ghi nhận.

Hoa hậu Ý Nhi đã chuẩn bị từ kỹ năng đến trình độ tiếng Anh cho lần chinh chiến này

Hoa hậu Ý Nhi tự tin "bắn" tiếng Anh tại Miss World

Theo lịch trình từ tổ chức Miss World, lễ khai mạc chính thức của cuộc thi diễn ra vào ngày 11/5. Sau đó, đại diện Việt Nam bước vào chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Miss World, bao gồm các phần thi quan trọng như Head To Head Challenge, Talent, Sport… Đêm chung kết được mong chờ nhất của Miss World lần thứ 72 dự kiến tổ chức vào ngày 31/5.