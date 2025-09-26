Từng là một cô gái "vung tay quá trán", tôi mở mang tầm mắt sau khi lấy chồng

Người ta vẫn bảo: "Phụ nữ chỉ thực sự trưởng thành khi bước vào hôn nhân". Câu chuyện của Hoài, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, có lẽ là minh chứng sống động cho điều đó.

Trước khi lấy chồng: Cô gái tiêu xài cho riêng mình

Ngày còn độc thân, lương tháng của Hoài khoảng 14 triệu. Thế nhưng, số tiền để dành được mỗi tháng gần như bằng không. Hoài kể, tiền lương vừa vào tài khoản đã nhanh chóng "đội nón ra đi", nào là mỹ phẩm, quần áo hàng hiệu, rồi những buổi tụ tập với bạn bè, cà phê sang chảnh. Thậm chí, có tháng cô còn âm tiền, phải vay trước từ ứng dụng tiêu dùng để "gồng" đến kỳ lương sau.

Khi được hỏi, Hoài thừa nhận mình từng có suy nghĩ: "Còn trẻ thì cứ hưởng thụ, tiết kiệm để làm gì". Nhưng càng về sau, nhìn bạn bè có khoản tiết kiệm, có kế hoạch mua nhà, cô bắt đầu chạnh lòng, dù bản thân không thay đổi được thói quen chi tiêu.

Sau khi kết hôn: Bước ngoặt trong tính toán chi tiêu

Mọi chuyện đổi khác kể từ khi Hoài kết hôn với Huy, một kỹ sư xây dựng, tính cách chín chắn, nguyên tắc trong tài chính. Thu nhập của Huy khoảng 18 triệu/tháng, nhưng anh luôn quản lý rất chặt, tháng nào cũng trích ra ít nhất 8 triệu để tiết kiệm.

Khi về chung một nhà, Huy đưa ra quy định: hai vợ chồng gộp thu nhập, phân bổ rõ ràng từng khoản chi. Anh lập bảng excel chi tiêu hàng tháng, từ tiền ăn uống, điện nước, cho đến tiền đi lại và quỹ dự phòng. Hoài ban đầu thấy gò bó, nhiều lần tranh cãi vì cảm giác "mất tự do". Nhưng dần dà, cô nhận ra cách quản lý của chồng giúp cả hai bớt áp lực tiền bạc, không còn cảnh "đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng rỗng túi".

Ảnh minh họa

Bảng chi tiêu trung bình của vợ chồng Hoài – Huy (tổng thu nhập 32 triệu/tháng):

Tiền ăn uống, sinh hoạt: 10 triệu

Tiền điện nước, internet, xăng xe: 3 triệu

Hỗ trợ bố mẹ hai bên: 4 triệu

Giải trí, cà phê, tụ tập: 2 triệu

Quỹ khẩn cấp và tiết kiệm: 10 triệu

Dự phòng phát sinh: 3 triệu

Sau gần 2 năm kết hôn, nhờ cách quản lý chặt chẽ này, Hoài và Huy đã tiết kiệm được gần 200 triệu, một con số mà trước đây Hoài chưa từng dám mơ đến.

Sự thay đổi trong tư duy

Hoài chia sẻ, trước kia cô từng nghĩ tiền để tiết kiệm là "tiền chết" nhưng khi nhìn tài khoản tiết kiệm tăng dần, rồi có khoản để dự định mua căn hộ chung cư trong 3 năm tới, cô mới thấy đó là cảm giác an toàn, trưởng thành.

Cũng có lúc Hoài vẫn thèm những bộ váy mới, những buổi ăn nhà hàng nhưng thay vì mua ngay, cô học cách cân nhắc, so sánh, và chỉ cho phép bản thân "thưởng" một lần khi thực sự xứng đáng.

Từ một cô gái tiêu hoang, Hoài đã thay đổi nhờ bước ngoặt hôn nhân và cách quản lý tài chính khoa học của chồng. Câu chuyện của Hoài cho thấy tiết kiệm không chỉ là con số trong tài khoản, mà còn là thói quen, là sự trưởng thành của mỗi người trong hành trình xây dựng gia đình.

Giải pháp cho những cô gái độc thân

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Hoài không hiếm gặp, bởi nhiều bạn trẻ độc thân thường dễ rơi vào vòng xoáy tiêu xài cho bản thân, đến khi lập gia đình mới nhận ra hậu quả. Để tránh cảnh "cháy túi" mỗi cuối tháng, có thể bắt đầu từ những bước nhỏ:

1. Lập bảng thu – chi cá nhân rõ ràng

Chỉ cần một file excel đơn giản hoặc một ứng dụng quản lý tài chính, ghi rõ thu nhập và các khoản chi hàng tháng. Khi nhìn thấy con số cụ thể, bạn sẽ biết mình đang tiêu quá nhiều vào đâu để điều chỉnh.

2. Nguyên tắc 50 – 30 – 20

Đây là công thức tài chính phổ biến: 50% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu (ăn, ở, đi lại), 30% cho nhu cầu cá nhân (giải trí, mua sắm) và ít nhất 20% cho tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng. Nếu thấy khó, hãy bắt đầu với 10% và tăng dần.

3. Học cách “trì hoãn” chi tiêu

Khi muốn mua một món đồ đắt tiền, hãy để ra ít nhất 3 – 5 ngày suy nghĩ. Nếu sau khoảng thời gian đó bạn vẫn thấy cần thiết, hãy mua. Còn nếu hứng thú giảm dần, chứng tỏ đó chỉ là ham muốn nhất thời.

4. Thiết lập mục tiêu tài chính dài hạn

Không có động lực thì khó duy trì tiết kiệm. Hãy đặt mục tiêu cụ thể: mua căn hộ trong 3 năm, để dành 100 triệu trong 1 năm, hoặc có quỹ 50 triệu phòng rủi ro. Mục tiêu càng rõ ràng, bạn càng có lý do để nói không với những khoản chi vô bổ.