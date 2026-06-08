Từng cùng mẹ vượt qua biến cố ly hôn, quý tử nhà sao Việt gây chú ý với visual cực phẩm học đường với chiều cao 1,8m2 ở tuổi 14

Tối 2/6, Trương Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 14 của con trai Sushi (tên thật Cát An) trên trang cá nhân. Nữ diễn viên gọi quý tử là “người bạn đặc biệt” và xúc động nhìn lại hành trình đồng hành cùng con suốt nhiều năm qua.

"14 năm nhìn bạn lớn lên từng ngày. Dù đôi khi hơi ‘khó ở với nhau’, nhưng chưa bao giờ thôi đồng hành. Hạnh phúc vì năm nào cũng bên cạnh bạn trong những cột mốc quan trọng. Chúc mừng sinh nhật người bạn đặc biệt của mình", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Trương Quỳnh Anh xuất hiện trẻ trung với váy yếm xanh pastel thanh lịch. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại chính là diện mạo của con trai cô. Ở tuổi 14, Sushi sở hữu chiều cao nổi bật, ngoại hình sáng cùng phong cách chuẩn “nam thần học đường”.

Cậu bé để tóc xoăn nhẹ, diện trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai. Nhiều khán giả nhận xét Sushi thừa hưởng nhiều đường nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ, đặc biệt là chiều cao vượt trội và gương mặt sáng sân khấu.

Trước đó, Trương Quỳnh Anh từng tiết lộ con trai hiện theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, đồng thời yêu thích thể thao như bơi lội, bóng đá và bóng rổ. Sushi cũng là fan của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo.

Theo Trương Quỳnh Anh, con trai là người hòa đồng, sống tình cảm và biết quan tâm tới mọi người xung quanh. Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nữ diễn viên không đặt áp lực con phải nối nghiệp mẹ.

“Tôi không ép con theo nghề. Tôi muốn hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ, sở thích”, cô từng chia sẻ.

Trương Quỳnh Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Cô ghi dấu ấn qua nhiều phim như Cuộc chiến hoa hồng, Bóng ma học đường, Trói buộc yêu thương… Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn tham gia nhiều chương trình truyền hình và từng gây ấn tượng tại Bước nhảy hoàn vũ năm 2015.

Về đời tư, cô từng có cuộc hôn nhân được nhiều khán giả quan tâm với ca sĩ Tim. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2012 nhưng xác nhận ly hôn vào năm 2018. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai.

Nữ diễn viên cho biết cô và chồng cũ thường xuyên trao đổi về việc nuôi dạy Sushi. Mỗi khi cô bận công việc, Tim sẽ đón con về chăm sóc. Trương Quỳnh Anh cũng luôn cố gắng đồng hành với con như hai người bạn thân thiết, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.