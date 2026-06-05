Hậu ly hôn chồng Tây, một siêu mẫu 9X ngày càng quyến rũ, sống cùng con trai trong nhà thuê 200m2 ở TP.HCM

Trong loạt ảnh được thực hiện tại một khách sạn sang trọng, nữ MC gây chú ý khi tự tin diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo, khoe vòng eo săn chắc cùng cơ bụng rõ nét.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Phương Mai cho biết nhiều người thường nghĩ rằng chỉ cần ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ là đủ. Theo cô, đây mới chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. "Nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan mới là yếu tố quan trọng nhất. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào việc ăn uống và tập luyện mà quên mất rằng stress cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn" , cô nói.

Nữ MC cho biết bản thân luôn ưu tiên chất lượng giấc ngủ và cố gắng duy trì trạng thái tinh thần tích cực mỗi ngày. Bên cạnh việc vận động, cô dành thời gian cho thiền và âm nhạc như một phương pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần lâu dài.

Phương Mai tiết lộ cô bắt đầu làm quen với thiền từ giai đoạn mang thai, khi theo học các lớp yoga bầu. Trải nghiệm đó đã mang lại những thay đổi rõ rệt về cả thể chất lẫn cảm xúc. "Tôi làm quen với thiền cùng lúc với khi bắt đầu tập yoga bầu và cảm thấy nó đặc biệt có tác dụng trong việc giữ nhịp tim ổn định và cân bằng cảm xúc. Hít thở sâu cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, giúp sức khỏe nói chung cải thiện hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Với Phương Mai, thiền không nhất thiết phải được thực hiện trong một không gian yên tĩnh hay theo những quy chuẩn khắt khe. Đó có thể là những khoảnh khắc rất ngắn giữa nhịp sống bận rộn, miễn là con người biết quay về với hơi thở và hiện tại.

"Mỗi khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống hoặc gặp chuyện không vui, tôi lại nhắm mắt thiền. Thiền có thể được thực hiện ở bất kỳ nơi nào, bất kể bao nhiêu lần trong ngày, bằng rất nhiều cách khác nhau. Thậm chí khi ngồi trên xe để di chuyển giữa các cuộc họp, tôi cũng có thể bật một bản nhạc nhẹ, thả mình vào giai điệu, tập trung vào hơi thở và không suy nghĩ điều gì" , nữ MC cho biết.

Sau những biến cố trong đời sống cá nhân, Phương Mai hiện lựa chọn cách sống chậm hơn, tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Cô cho rằng càng trải qua nhiều thăng trầm, bản thân càng nhận ra giá trị lớn nhất mà mỗi người sở hữu chính là sức khỏe thể chất, tinh thần và trí tuệ.

"Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng tin rằng tài sản lớn nhất của con người chính là thân - tâm - trí. Vì vậy, ưu tiên mỗi ngày của tôi luôn là chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”, Phương Mai nói.

Sau khi chính thức bước vào cuộc sống độc thân, Phương Mai không chọn cách thu mình mà ngược lại, cô xuất hiện với hình ảnh năng động, tích cực và đầy cảm hứng. Trên mạng xã hội, nữ MC thường chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, làm việc, du lịch hoặc dành thời gian cho con trai. Người đẹp cho biết cô chủ động loại bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực để giữ cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tinh thần lạc quan ấy, theo Phương Mai, không chỉ giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong công việc. Đặc biệt với những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng kết nối và quản lý nhiều đầu việc cùng lúc, việc duy trì trạng thái tinh thần ổn định là vô cùng quan trọng.

Hiện tại, bên cạnh vai trò MC và người mẫu, Phương Mai còn tích cực tham gia sản xuất các chương trình nghệ thuật. Năm ngoái, cô nhận được những lời khen khi tổ chức thành công show âm nhạc - thời trang tại Vũng Tàu.

Tháng 8 năm nay, người đẹp tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn show diễn quy mô gần 1.000 khách tại Hồ Tràm, TP.HCM. Đây được xem là dự án lớn tiếp theo đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cô trong lĩnh vực tổ chức và sản xuất sự kiện. Người đẹp cho biết cô thấy mình tràn đầy năng lượng khi cống hiến hết mình cho công việc.

Phương Mai sinh năm 1990 trong một gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội. Cô đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, vào top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, top 10 siêu mẫu Châu Á 2009. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư, Thần tượng ... Nhiều năm nay, cô chuyển hướng làm MC song ngữ. Sau khi ly hôn chồng Tây vào năm ngoái, cô chuyển đến sống trong nhà thuê rộng 200 m2 ở TP.HCM và tập trung chăm sóc con trai, tham gia tích cực các hoạt động showbiz.