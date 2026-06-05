Tóc Tiên liên tục hôn đắm đuối Trần Ngọc Vàng, hậu ly hôn công khai tình tứ với trai trẻ bạo cỡ này

Chiều 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc năm 2026 khi ra mắt MV người còn thương em không tại sự kiện gặp gỡ thân mật cùng truyền thông và người hâm mộ. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay, đồng thời đánh dấu màn tái xuất sau khoảng thời gian tập trung cho các hoạt động riêng. Không còn hình ảnh bùng nổ quen thuộc với EDM hay dance-pop, Tóc Tiên lựa chọn một bản ballad giàu cảm xúc để mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc của mình.

Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Tóc Tiên sau khi công bố ly hôn đầu năm nay. Cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver thời gian này nóng lại trên mặt báo vì ca khúc Em của Binz. Do đó, khi Tóc Tiên thông báo ra mắt sản phẩm mới có màu sắc ballad buồn, khán giả lại càng xôn xao và xâu chuỗi chuyện tình cảm với âm nhạc.

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

người còn thương em không được nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn chắp bút và được xem như một ca khúc “đo ni đóng giày” cho Tóc Tiên. Đáng chú ý, phần lời bài hát được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của diễn viên, nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ê-kíp đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn sót lại sau khi một mối quan hệ kết thúc. Theo chia sẻ từ ê-kíp, ca khúc đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh để tìm được phiên bản phù hợp nhất với năng lượng và cảm xúc hiện tại của Tóc Tiên. Thành phẩm cuối cùng là một bản ballad mang màu sắc tự sự, nơi nữ ca sĩ vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn để nhường chỗ cho cảm xúc dẫn dắt câu chuyện.

Khung hình tuyệt đối điện ảnh của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Nếu âm nhạc mang đến những khoảng lặng giàu cảm xúc thì phần hình ảnh tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý trong sản phẩm lần này. MV được thực hiện bởi ê-kíp đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh, mang màu sắc điện ảnh. Bùng nổ nhất là sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. Sau nhiều ngày úp mở, Tóc Tiên đã công khai Trần Ngọc Vàng là nam chính chỉ vài giờ trước khi MV lên sóng, nhanh chóng khiến MXH rầm rộ phản ứng. Dù cách nhau 9 tuổi, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nam diễn viên sinh năm 1998 vẫn tự tin cân trọn vai nam chính đầy cảm xúc cạnh Tóc Tiên.

Câu chuyện xoay quanh hành trình đi qua những “nhà kính ký ức” của hai nhân vật. Mỗi không gian đại diện cho một giai đoạn trong tình yêu, nơi họ lần lượt trả lại những kỷ vật cũ để khép lại quá khứ. Xen kẽ giữa hiện thực tan vỡ là những lát cắt hạnh phúc từng tồn tại. Dụng ý nghệ thuật được thể hiện rõ qua sự đối lập về mặt thị giác: những nhà kính của quá khứ hiện lên rực rỡ, đầy sức sống, trong khi ở hiện tại lại héo úa, đổ nát như chính trạng thái của mối quan hệ đã đi đến hồi kết.

Câu chuyện MV xoay quanh hành trình đi qua những “nhà kính ký ức” của hai nhân vật

Để hiện thực hóa ý tưởng này, dự án được thực hiện trong suốt 4 ngày quay liên tục với hệ thống bối cảnh được thiết kế riêng biệt. Ngoài những nhà kính được đầu tư dựng mới, ê-kíp còn dành nhiều thời gian ghi hình tại Bình Thuận. Các đại cảnh đón bình minh trên cung đường ven biển, đồi cát vàng trải dài hay khu vực Hòn Rơm góp phần tạo nên lớp không gian giàu cảm xúc cho câu chuyện tình yêu trong MV.

Bên cạnh đó, MV còn cài cắm nhiều “easter egg” gợi nhắc những sản phẩm quen thuộc trong sự nghiệp của Tóc Tiên như chiếc dù đỏ và chiếc giường xám từ Có Ai Thương Em Như Anh , đèn tinh cầu trong Ngày Tận Thế , áo dạ nâu của Em Không Là Duy Nhất hay khung ảnh từ Em Đã Có Người Mới . Những chi tiết tưởng như nhỏ bé này trở thành sợi dây kết nối giữa các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.

MV như 1 thước phim điện ảnh

MV đầu tiên trong sự nghiệp Tóc Tiên tình tứ với bạn diễn nam đến thế này

Thông điệp về sự dang dở cũng được thể hiện thông qua những biểu tượng xuất hiện xuyên suốt MV. Mảnh gương vỡ mang chữ “thương”, chiếc chìa khóa được treo đúng vào vị trí khuyết của chữ “còn” hay hàng loạt hình ảnh rời rạc khác khi ghép lại đã tạo nên câu hỏi bỏ ngỏ: liệu tình cảm ấy vẫn còn tồn tại hay đã thực sự khép lại. Bên cạnh câu chuyện cảm xúc, điều khiến khán giả chú ý nhất chính là màn kết hợp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Để khắc họa hành trình tình yêu của hai nhân vật, cả hai có hàng loạt phân đoạn tương tác thân mật, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến những giây phút chất chứa nhiều tiếc nuối.

Đặc biệt, các cảnh quay dưới mưa nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận sau khi MV lên sóng. Trong tạo hình quyến rũ cùng những bộ trang phục tôn vóc dáng, Tóc Tiên xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng, cuốn hút. Những phân cảnh “ướt át” càng làm nổi bật vẻ gợi cảm vốn là thương hiệu của nữ ca sĩ suốt nhiều năm qua.

Những cảnh hôn táo bạo đầy đắm đuối của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Không chỉ dừng lại ở những cái ôm hay ánh nhìn tình tứ, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn thực hiện liên tiếp nhiều cảnh khóa môi xuyên suốt MV. Theo diễn biến câu chuyện, cả hai có tới 5 phân đoạn hôn ở những bối cảnh và cung bậc cảm xúc khác nhau. Các cảnh hôn sâu được xây dựng như một phần quan trọng trong việc khắc họa tình yêu mãnh liệt giữa hai nhân vật trước khi đi đến tan vỡ, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp và khả năng diễn xuất đáng kể từ cả hai diễn viên. Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, đây là lần đầu tiên Tóc Tiên có 1 vai diễn tình cảm sâu thế này với bạn diễn nam. Sự táo bạo trong tương tác của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến nhiều người xem phải kinh ngạc bởi độ hòa hợp và hóa thân xuất sắc ở hai nghệ sĩ.

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Tại sự kiện ra mắt, Tóc Tiên cho biết việc lựa chọn một bản ballad cho lần trở lại này xuất phát từ cảm xúc cá nhân nhiều hơn là những tính toán chiến lược. Tóc Tiên cũng tiết lộ dù chỉ là một MV nhưng quá trình thực hiện được triển khai như một dự án điện ảnh thực thụ. Cô và Trần Ngọc Vàng đã cùng tham gia các buổi workshop trong giai đoạn tiền kỳ để xây dựng toàn bộ bối cảnh và câu chuyện tình cảm của hai nhân vật trước khi bước vào ghi hình.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng chia sẻ về cảnh hôn trong MV

Về phía Trần Ngọc Vàng, nam diễn viên cho biết chính anh là người chủ động ngỏ lời xin tham gia dự án ngay khi biết thông tin. Anh bày tỏ sự biết ơn khi có cơ hội cộng tác cùng đàn chị mà bản thân luôn ngưỡng mộ. Về những cảnh hôn táo bạo, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng cùng nâng đỡ nhau để cho ra hình ảnh điện ảnh nhất có thể. Trần Ngọc Vàng khen ngợi sự chuyên nghiệp của Tóc Tiên trong suốt quá trình thực hiện các cảnh quay tình cảm.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nâng đỡ nhau trong các phân cảnh diễn xuất tình tứ

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn lẻ, người còn thương em không còn được xem như phát súng mở màn cho chuỗi dự án dài hơi của Tóc Tiên trong năm 2026. Sau nhiều năm liên tục biến hóa với EDM, dance-pop hay những thử nghiệm mới mẻ, nữ ca sĩ đang cho thấy mong muốn quay về với những khoảng lặng cảm xúc, nơi âm nhạc được dẫn dắt bởi sự chân thật, mềm mại và nữ tính hơn trong tâm hồn. Với sự đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, màn tái xuất lần này tiếp tục cho thấy cách Tóc Tiên đặt câu chuyện và cảm xúc làm trung tâm trong hành trình sáng tạo của mình.

Ảnh: NVCC