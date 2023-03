Từng cùng lúc đỗ vào 5 trường chuyên "đình đám" nhất Hà Nội, nữ sinh 2k7 tiết lộ bí quyết đơn giản đến mức nhiều người vô tình bỏ qua

Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2007, Hà Nội) hiện đang học lớp 10 chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, cô bạn đã vô cùng xuất sắc khi thi đỗ vào 5 trường chuyên "đình đám" nhất nhì Hà Nội. Điều đó quả thực không quá bất ngờ bởi ngay từ khi học tại trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội), Linh đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng.

NGUYỄN KHÁNH LINH Sinh năm 2007 Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận môn Sinh học năm học 2021 - 2022.

Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận môn Khoa học năm học 2021 - 2022.

Huy chương Đồng cuộc thi ASMO Khoa học 2020.

Huy chương Bạc cuộc thi ASMO Tiếng Anh 2020.

Huy chương Bạc cuộc thi HKISO Quốc gia 2021.

Huy chương Đồng cuộc thi HKISO Quốc tế 2020.

Cùng lúc đỗ 5 trường chuyên "hot" nhất Hà Nội

Trong quá trình ôn thi vào 10, Linh cũng từng mong ước đỗ vào một ngôi trường danh tiếng giống như bao sĩ tử khác. Để hiện thực hóa ước mơ, nữ sinh đã nỗ lực rất nhiều để trau dồi và nâng cao kiến thức cho bản thân. Dù lịch học thêm lúc đó gần như kín cả tuần, nhưng bất cứ khi nào cảm thấy mất động lực, cô bạn lại dành ra một chút thời gian để đi cafe, lê la uống trà sữa. "Khi đến những nơi đó mình có thể thoải mái ngồi rất lâu và làm bài tập", nữ sinh nói.

Trải qua một quá trình dài cố gắng, cuối cùng nữ sinh đã trúng tuyển vào 5 trường chuyên "đình đám" nhất Hà Nội với 46 điểm xét tuyển điểu kiện, 40 điểm xét tuyển môn chuyên Sinh, 42 điểm xét tuyển các môn chuyên tiếng và 39,75 điểm xét tuyển Song bằng. Nhờ số điểm đó mà Linh có thể đỗ được: Chuyên Anh trường THPT chuyên Ngoại ngữ; Chuyên Văn trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chuyên Sinh, chuyên Nga, Song bằng Tú tài tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; chuyên Sinh tại THPT chuyên Khoa học Tự nhiên/ THPT chuyên Sư Phạm.

Nhìn qua thành tích mà cô bạn đạt được, chắc hẳn ai cũng phải "trầm trồ" vì mỗi trường chuyên, Linh lại đỗ vào một lớp chuyên khác nhau. Điều này có phần nghịch lý, bởi để chắc suất vào một trường chuyên nào đó, đa phần học sinh thường chỉ chọn một môn học sau đó "đào sâu" kiến thức. Việc học nhiều môn chuyên môn cùng lúc, thêm vào đó ôn thi bốn môn bắt buộc là Toán, Văn, Anh, Lịch sử (Toán, Văn, Anh, Lịch sử là bốn môn thi bắt buộc do Sở GD - ĐT yêu cầu trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022 - 2023, còn năm nay chỉ còn lại 3 môn là Toán, Văn, Anh) khiến kiến thức bị nhầm lẫn khá nhiều.

Lý giải về sự "nghịch lý" đó, Linh chia sẻ bản thân quyết định như vậy để mở rộng thêm cơ hội đỗ vào các trường danh tiếng. Hơn nữa, lịch thi ở các trường chuyên là khác nhau nên cô bạn đăng ký nhiều để lấy thêm kinh nghiệm thực tế, làm quen được với áp lực và nâng cao tinh thần.

Khánh Linh đã đỗ vào 5 trường chuyên "hot" nhất Hà Nội



Sau tất cả, Linh quyết định chọn học chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô bạn chia sẻ: "Mình đã có ấn tượng với Ams từ những năm cuối cấp một khi có nhiều anh chị, thầy cô mà mình ngưỡng mộ từng học tập và làm việc tại đây. Hơn nữa, mình cũng cảm thấy môi trường học tập của Ams phù hợp với bản thân".

Còn về lý do học chuyên Sinh, Linh kể lại ba năm đầu THCS, cô bạn không hề yêu thích môn học này. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi cho đến khi nữ sinh có cơ hội tham gia một khoá học ôn luyện cho HKISO - một cuộc thi khoa học, Linh đã dần có hứng thú với môn học này hơn.

Linh nói: "Kể từ lúc đấy, mình chẳng nghĩ nhiều đến việc bản thân có muốn có một con đường trong tương lai liên quan đến Sinh hay không, mình chỉ nghĩ rằng trong một năm tới, bản thân muốn ôn thi chuyên Sinh vì thích học Sinh, chỉ vậy thôi".

Sau khi biết mình đỗ vào 5 trường chuyên, Linh cảm thấy không quá... bất ngờ vì cô bạn đã có thể dự tính được kết quả sau khi thi xong. Thậm chí, cô bạn còn lên kế hoạch đi chơi với gia đình và bạn bè để xả stress sau một quãng thời gian ôn thi.

Đương nhiên, tự tin là vậy không có nghĩa là Linh không có lúc "tụt mood". Trước khi có trong tay thành tích ấn tượng này, Linh cũng từng vò đầu bứt tai vì phân vân không biết chọn môn chuyên nào, từng tuyệt vọng vì không thể tập trung nổi vào bài học đến cảm thấy mình không được chăm chỉ, được giỏi như các bạn đồng trang lứa.

"Mình từng không có sức khỏe tinh thần ổn định cho kỳ thi. Mình gặp vấn đề với những mối quan hệ cá nhân, trên trường và trong cuộc sống. Nhiều lúc mình mệt và có những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực trong đầu đến mức nghĩ bản thân sẽ không tham gia được kì thi vào 10, nói gì đến việc đỗ. Gần như mọi ngày, mình thức dậy đều rất mệt mỏi, đến trường không tập trung được nổi vào những gì được dạy, chiều đi học về lại ngồi khóc đến đêm", Linh kể lại

Thật may là mọi chuyện đều đã qua...

Cách ôn luyện để đỗ vào 5 trường chuyên

Khi được hỏi về cách ôn thi hiệu quả, Linh tóm gọn lại: "Một thời gian biểu cụ thể, chi tiết cho từng ngày sẽ giúp các bạn định hình được những việc mà bản thân cần thực hiện".

Về ba môn Toán, Văn, Anh, Linh khuyên các bạn tìm kiếm những thầy cô dạy hay và có khả năng truyền cảm hứng tốt. Bởi lẽ, sự truyền cảm hứng lúc này là rất quan trọng vì nó sẽ giúp ta có động lực để "chinh phục" mọi kiến thức dù là khó nhất. Hơn nữa, cần phải tập trung lắng nghe kiến thức ở cả trên lớp học chính khóa lẫn lớp học thêm.

- Môn Ngữ văn: Đừng học theo kiểu quá máy móc, thay vào đó hãy học hiểu, học sâu vào bản chất gốc rễ của vấn đề. Đặc biệt, hãy nhớ kỹ hệ thống ý chính đối với từng văn bản và đừng quên luyện tập viết bài thường xuyên. Nhưng nếu chúng ta chỉ luyện tập mà không có sự chỉnh sửa, nhận xét thì mọi thứ sẽ "đổ sông đổ bể", vậy nên khi viết xong hãy nhờ giáo viên chấm, chữa hộ.

- Môn Toán học: Linh khuyên mọi người hãy học qua lý thuyết để hiểu bản chất và sau đó làm thật nhiều bài tập. Bởi lẽ, càng làm nhiều bài thì càng hiểu kỹ và vận dụng được lý thuyết, càng thấy thích học môn này hơn. Tuy nhiên, chúng ta không nên tìm kiếm đề tràn lan trên mạng mà hãy làm đề mà thầy cô cho, hay tìm kiếm ở những nguồn uy tín.

- Môn tiếng Anh: Bên cạnh việc ôn luyện ngữ pháp, học từ mới, làm bài tập thường xuyên thì việc "tắm" mình trong ngôn ngữ cũng là cách tốt để cải thiện khả năng. Theo Linh, chúng ta hoàn toàn có thể đọc một bài báo, nghe một video, nghe một bài hát... bằng tiếng Anh.

Theo Linh, lên được một thời gian biểu chi tiết là cách tốt để giúp chúng ta tối ưu hóa được thời gian

Cũng từng là một sĩ tử trong kỳ thi vào 10, nên Linh rất hiểu tâm lý của các bạn học sinh. Do đó, cô bạn khuyên các sĩ tử hãy học cách cá nhân hóa việc học. Hãy tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, sở thích trong học tập của mình để xây dựng một kế hoạch cho việc học, tìm sự hỗ trợ, tìm chương trình học... sao cho phù hợp nhất. Không có phương pháp nào là tốt nhất cho tất cả mọi người, quan trọng nhất là sự phù hợp.

Ngoài ra hãy luôn tham vọng. Đừng bao giờ nuôi trong mình suy nghĩ rằng: Mình sẽ không làm được đâu, mình sẽ chẳng đỗ vào một trường chuyên nào cả... Luôn làm hết sức mình, làm đến cùng vì mục tiêu duy nhất: Đỗ vào ngôi trường mà bản thân yêu thích. Bởi lẽ, "luck is when preparation meets opportunity" - May mắn chỉ tới khi sự chuẩn bị tốt gặp được cơ hội.

Hiện tại, Linh ấp ủ cho mình rất nhiều dự định trong tương lai. Cô bạn sẽ học thêm tiếng Hàn, tham gia các lớp học vẽ và cân bằng thời gian để vừa học tập tốt, vừa năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa.