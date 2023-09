Từng có vụ hỏa hoạn nuốt chửng nửa tòa chung cư ở Hàn Quốc nhưng không ai mất mạng, lý do nằm ở đâu?

Cách đây 3 năm, vào tháng 10 năm 2020, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở tòa chung cư thuộc quận Dal-dong, thành phố Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times, tòa nhà chung cư và trung tâm thương mại có tên Samwhan Art-Nouveau với tổng cộng 33 tầng, cao 102m. Từ tầng 1 đến tầng 3 là trung tâm thương mại, từ tầng 4 đến 33 là khu căn hộ, có 127 hộ dân cư trú.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội nuốt chửng một nửa tòa nhà.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho hay ngọn lửa được cho là bùng lên từ tầng 12 của tòa nhà dân cư vào khoảng 23h07' (giờ địa phương) ngày 8/10/2020. Sau đó, lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ các tầng trên.

"Ngọn lửa đột nhiên bùng phát. Các cửa sổ vỡ vụn, phòng khách và phòng ngủ của tôi bỗng sáng bừng lên", một nhân chứng kể lại.

Ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà dân cư, lan rộng và nhấn chìm toàn bộ khu nhà ở Ulsan, thành phố phía Tây Bắc Busan.

Sở cứu hỏa thành phố Ulsan cho biết cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được thực hiện bởi một người dân ở tầng 12, nhưng không rõ ngọn lửa bắt đầu từ đâu và nguyên nhân gây ra vụ cháy. Cơ quan này cho biết đám cháy dường như đã lan từ một trong những tầng dưới lên tầng trên cùng, đốt cháy bức tường bên ngoài của tòa nhà.

Những video quay từ hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc cao lên đến đỉnh tòa nhà khi những tấm bê tông lớn rơi xuống đường bên dưới và khói bốc lên ngùn ngụt giữa đêm.

Truyền thông Hàn Quốc cho hay, ngọn lửa đã lan khắp tòa nhà do có gió mạnh ở khu vực xảy ra hỏa hoạn. Theo hãng thông tấn Yonhap, gió mạnh đã thổi bùng ngọn lửa và gây khó khăn cho việc dập tắt hoàn toàn, khiến nó tiếp tục bùng lên trong nhiều giờ sau đó.

Tờ Chosun.com cho hay gió mạnh cũng đã làm ngọn lửa lan sang trung tâm mua sắm bên cạnh nhưng nó đã bị dập tắt nhanh chóng.

Chung cư chìm trong biển lửa ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc khi đó là ông Chung Sye-kyun đã kêu gọi huy động mọi nguồn lực để dập lửa và đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Chin Young đã đến hiện trường để kiểm tra các biện pháp ứng phó.

Đại diện Sở cứu hỏa thành phố Ulsan cho biết hơn 1.000 nhân viên đã được triển khai, bao gồm 930 lính cứu hỏa và 75 người ứng cứu khẩn cấp khác.

Điều kỳ diệu đã xảy ra

Sở cứu hỏa thành phố Ulsan và Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc nói với phóng viên hãng tin CNN rằng 91 người phải nhập viện vì hít phải khói độc. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ bị thương nhẹ, trầy xước hoặc hít phải khói độc.

Nhiều cư dân đã được sơ tán lên sân thượng, được các đội chuyên gia tại chỗ chăm sóc trước khi được đưa đi bằng máy bay trực thăng.

Lính cứu hỏa Hàn Quốc đã phản ứng nhanh để giải cứu các hộ dân trong tòa nhà.

Như rất nhiều vụ cháy chung cư đã xảy ra ở các quốc gia trên thế giới, thiết kế nhiều tầng chồng lên nhau, ngọn lửa dễ dàng bùng phát mạnh và lan khắp trong khi công tác cứu hộ gặp khó khăn vì ở độ cao khá xa so với mặt đất. Thiệt hại về người là khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, vụ cháy chung cư này đã không gây thiệt hại về người. Đó được xem là một kỳ tích đáng khen ngợi.

Ngọn lửa lan rộng tạo thành một màu vàng đỏ rực trên nền trời.

Sự phản ứng nhanh của lực lượng cứu hộ đã được ca ngợi. Tuy nhiên, còn có một điều khiến nhiều người ta thầm cảm ơn, chính là hệ thống thoát hiểm của tòa nhà và kỹ năng tự ứng phó của người dân. Với bất kỳ tòa chung cư nào cũng vậy, hệ thống thoát hiểm luôn được quan tâm hàng đầu. Đám cháy này xảy ra lúc nửa đêm, hầu hết mọi người đều ở nhà nhưng họ đã biết cách và bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ để thoát nạn an toàn.

Theo trang Techology and Innovation, hỏa hoạn có thể xảy ra tương đối thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày và là một thảm họa dễ gây ra thiệt hại lớn. Theo khảo sát của Bộ An toàn và An ninh Công cộng Hàn Quốc, mỗi năm có khoảng 30.000 vụ cháy xảy ra (2008-2016) và số thương vong ngày càng tăng.

Theo số liệu của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc về tình trạng cháy nổ xảy ra ở quốc gia này trong 10 năm qua (2009-2018), các điểm dân cư chiếm tỷ lệ cao nhất với 16,2% (có nơi có hơn 10 vụ cháy, có người chết) là các cơ sở đa dụng quy mô nhỏ (tòa nhà phức hợp) và viện dưỡng lão.

Trên thực tế, đối với những chung cư xây dựng trước năm 1992, chưa có giải pháp nào liên quan đến việc sơ tán khi cháy.

Trong trường hợp các căn hộ được xây dựng sau năm 1992, theo Nghị định thi hành Luật Xây dựng về việc lắp đặt không gian sơ tán, tường ranh giới giữa các căn hộ liền kề trong căn hộ được lắp đặt các vách ngăn mỏng dễ phá hủy.

Hoặc bắt đầu từ 2006, cửa thoát hiểm phía dưới được lắp đặt trên sàn ban công. Ngoài ra, quy định các chung cư đều phải lắp đặt một không gian sơ tán riêng.

Một kiểu cầu thang thoát hiểm ở chung cư tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo Đạo luật dịch vụ cứu hỏa của Hàn Quốc, lối thoát hiểm phải được lắp đặt trong tất cả các hộ gia đình từ tầng 10 trở xuống để kịp sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn.

Bên cạnh đó, Bộ Đất đai, Giao thông và Hàng hải (Hàn Quốc) đã tạo ra một điều khoản mới trong Đạo luật Xây dựng vào năm 2009, quy định chỉ sử dụng vật liệu không cháy cho mặt ngoài của các tòa nhà cao tầng.

Nguồn: Tổng hợp