Từng chi tiền khủng chơi blind box nhưng bây giờ tôi thực sự hối hận và thấy việc "xé túi mù" thật sự phù phiếm!

Xu hướng chơi baby three và sở thích xé túi mù, hay còn được biết đến với cái tên "blind bag" hay "blind box", đang trở nên phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Baby three thường là những mô hình nhỏ, đáng yêu của các nhân vật hoạt hình, phim ảnh, hoặc thậm chí là các thiết kế độc đáo và sáng tạo do chính các hãng sản xuất đồ chơi sáng tạo ra.

Sản phẩm này thường được bán trong các gói kín, đôi khi được đựng trong hộp và người mua không biết trước họ sẽ nhận được nhân vật nào cho đến khi họ mở gói hàng, bên cạnh những sản phẩm thông thường sẽ có tỉ lệ rất nhỏ xuất hiện 1 sản phẩm đặc biệt, hiếm hoi. Vẻ ngoài bí ẩn và yếu tố may rủi khi mở gói đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt, khiến giới trẻ săn đón và sưu tầm.

Xé túi mù không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn là trải nghiệm thú vị, khi người chơi cảm thấy hồi hộp, tò mò và phấn khích khi khám phá xem họ sẽ nhận được điều bất ngờ gì. Đồng thời, việc sưu tầm những món đồ có giới hạn hoặc hiếm càng làm tăng thêm giá trị cho sự săn lùng. Đây cũng là cách thể hiện cá tính và sở thích cá nhân, khi mỗi người có thể chia sẻ bộ sưu tập của mình trên mạng xã hội và cộng đồng người chơi.

Bên cạnh những vấn đề trên thì phải nhắc đến vấn đề tài chính bởi vì giá trị của những sản phẩm xinh xẻo, dễ thương này không hề nhỏ.

Chỉ nói riêng bộ sưu tập Baby Three được sản xuất bởi Pop Mart và được phân phối rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam (Pop Mart là một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng đến từ Trung Quốc, chuyên sản xuất các sản phẩm đồ chơi mô hình, figure và đặc biệt là các bộ sưu tập đồ chơi búp bê, thú nhồi bông độc đáo) đã có giá trị dao động từ khoảng 200.000 đồng đến 6 triệu đồng. Thậm chí có ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử và các hội nhóm đam mê nhân vật đồ chơi này thì với nhân vật "secret" đã từng cán mốc 9 triệu đồng và hơn thế nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 1 bài đăng tải liên quan đến xu hướng túi mù và đam mê nhân vật dễ thương Baby Three của giới trẻ hiện nay.

Bài viết nhận được rất nhiều tương tác và rất nhiều người đồng tình với quan điểm này. Đôi khi đam mê, sở thích hoặc chạy theo xu thế cần phải dựa trên điều kiện kinh tế của bản thân. Không phải cứ nhất định có thu nhập cao mới có thể chơi nhưng ít nhất việc chạy theo đam mê cần phải dựa trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến kinh tế của bản thân và của những người xung quanh.

Phương Anh (33 tuổi) là nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ về hành trình đến với đam mê "xé túi mù nhân phẩm" của mình. Được biết, cô chơi blind box từ cách đây 5 năm, khi mà các hình thức túi mù này chưa trở thành hot trend và bộ sưu tập cô đam mê là SkullPanda, cũng là sản phẩm đến từ thương hiệu đồ chơi Pop Mart.

Giá thành của các blind box này không nhỏ, với các hộp mù thông thường thì sẽ có giá rơi vào khoảng 800.000 đồng cho đến hơn 1 triệu, còn đối với hộp mù "secret" thì thật sự là giá cả rất vô cùng. Với 1 số bộ sưu tập đặc biệt của SkullPanda thì giá thành từ vài triệu đến vài chục triệu là điều hoàn toàn rất bình thường đối với dân chơi blind box nhân vật này.

Tuy nhiên, năm ngoái thì Phương Anh mang thai và sinh con thứ 2. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi dần từ đó.

Đầu tiên, bộ sưu tập cô từng đốt cả tháng lương vào đó đã được thanh lý dần từ những sản phẩm hiếm cho đến những sản phẩm bình thường với giá thanh lý rất rẻ.

Tiếp đó, mặc dù vẫn "mê mẩn" và theo dõi trên trang web của thương hiệu thường xuyên, liên tục update những sản phẩm mới và đương nhiên cũng không thể không biết đến Baby Three đang làm mưa làm gió nhưng cô không còn sẵn sàng chi tiền cho đam mê này nữa.

Sau khi ghi chép và lên kế hoạch chi tiêu kĩ lưỡng, Phương Anh nhận thấy rất khó để trích ra 1 khoản nào cho đam mê "xé túi mù nhân phẩm" này:

"1 túi mù có khi bằng 1 hộp sữa của con rồi mà còn chưa nói đến rất nhiều chi phí có thể phát sinh khác. Đúng là ai rồi cũng khác, mình từng nhịn cả ăn để đủ tiền mua blind box đang hot vào thời điểm đó, thế nhưng giờ lại thấy nó có phần phù phiếm".

Phương Anh chia sẻ rằng bản thân vẫn rất thích, nếu có điều kiện về tài chính dư dả hơn thì có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng, đam mê đôi khi phải thật tỉnh táo, không cố chấp và đừng chạy theo xu hướng.

Ngoài ra, mặc dù sở thích này mang lại nhiều niềm vui, nó cũng mở ra các cuộc tranh luận về việc sản xuất rác thải từ bao bì và vấn đề tiêu dùng không cần thiết. Do đó, người chơi cũng cần phải cân nhắc về mặt môi trường và tài chính khi tham gia vào trào lưu này.

