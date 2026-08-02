Bé trai kỳ lạ sinh ra đã đại tiện qua "cậu nhỏ", y tá nói: "Tôi đã thay hàng nghìn chiếc tã nhưng chưa thấy ai thiếu thứ này"

Khi chị Harata Gemmell (35 tuổi, sống tại Macraes, New Zealand) hạ sinh đứa con thứ tư tên Archie vào tháng 12 năm 2020, niềm vui của người mẹ trẻ tưởng như trọn vẹn. Cậu bé chào đời nặng 2,7kg và được các bác sĩ đánh giá là hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng, cơn ác mộng lập tức ập đến khi chị Harata tiến hành thay chiếc tã đầu tiên cho con trai. Bản năng của một người mẹ bốn con lập tức phát hiện ra điểm bất thường kinh hoàng: phân của bé không nằm ở phía sau như bình thường mà lại tập trung hoàn toàn ở mặt trước tã.

Vừa ra đời vài tiếng, bé trai đã được phát hiện có dị tật hậu môn - trực tràng bẩm sinh

Phát hiện dị tật bẩm sinh ngay trong đêm

Nghi ngờ có điều bất ổn, chị Harata lập tức báo cho các y tá trực ban. Ngay khi mở tã kiểm tra phần mông của em bé, chính các nhân viên y tế cũng phải bàng hoàng.

"Tôi đã thay hàng nghìn chiếc tã trong suốt thời gian làm nghề, nhưng chưa bao giờ thấy điều gì lạ kỳ và bất thường như thế này" , người mẹ nghẹn ngào nhớ lại lời thốt lên của trưởng nhóm y tá trực ngày hôm ấy.

Các bác sĩ chuyên khoa nhi lập tức được gọi đến phòng cấp cứu. Kết quả chẩn đoán khiến vợ chồng chị Harata bàng hoàng: Bé Archie sinh ra hoàn toàn không có lỗ hậu môn. Nguy hiểm hơn, cậu bé bị rò niệu đạo, khiến toàn bộ chất thải trong cơ thể bị chuyển hướng và đi ra ngoài qua đường dương vật.

Thông tin về loại dị tật bẩm sinh mà Archie gặp phải

Chỉ vài giờ sau khi cất tiếng khóc chào đời, Archie được đưa bằng máy bay cấp cứu đến Bệnh viện Christchurch (New Zealand). Vừa trải qua ca sinh mổ đau đớn, chị Harata cùng chồng phải nén đau lái xe liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ để kịp có mặt bên con.

Tại đây, các bác sĩ phẫu thuật phải tiến hành một ca mổ khẩn cấp kéo dài 8 tiếng đồng hồ để mở lỗ thông ruột, tạo một hậu môn nhân tạo ở bụng nhằm gom chất thải vào túi chứa bên ngoài, cứu lấy tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của bé.

Vài giờ sau sinh, Archie được đưa lên máy bay và đến một thành phố xa lạ để phẫu thuật khẩn cấp

9 lần phẫu thuật đau đớn và cuộc chiến chưa hồi kết

Dù ca phẫu thuật đầu tiên thành công giúp Archie thoát khỏi án tử, hành trình giành lại cơ thể bình thường cho cậu bé là một chuỗi ngày đẫm nước mắt. Mới 8 tuần tuổi, Archie gặp biến cố sa ruột khiến phần ruột bị lòi ra ngoài qua lỗ thông.

Đến tháng 3 năm 2022, khi tròn 15 tháng tuổi, các bác sĩ phẫu thuật lần đầu tiên tiến hành tái tạo trực tràng cho Archie. Gia đình phải liên tục dùng dụng cụ nong giãn tại nhà để tập cho cơ thể bé đi ngoài.

Thế nhưng, những biến chứng liên tục ập đến. Archie bị táo bón nặng, bụng chèn ép và rặn liên tục khiến trực tràng mới tạo bị sa xuống, buộc phải can thiệp phẫu thuật nhiều lần. Mỗi lần đi vệ sinh đối với cậu bé là một cuộc tra tấn về thể xác. Chị Harata chia sẻ, nhiều lúc không có cách nào giảm đau cho con, chị chỉ biết bế Archie đặt vào dưới vòi hoa sen nước ấm để dòng nước xoa dịu cơn đau trong lúc bé tự đi vệ sinh.

Tổng cộng cho đến năm 6 tuổi, Archie đã trải qua 9 cuộc phẫu thuật để tái tạo hậu môn - đại trực tràng

Đến tháng 9 năm 2023, sau lần sa trực tràng thứ ba, các bác sĩ phát hiện áp lực rặn quá lớn đã khiến ruột kết của bé bị biến dạng tạo thành túi thừa, cộng thêm hai viên sỏi tiết niệu do mô sẹo phẫu thuật gây ra. Để chấm dứt sự đau đớn tột cùng cho con, người mẹ phải nuốt nước mắt đề nghị bác sĩ đặt lại túi hậu môn nhân tạo cho Archie.

Tính đến nay, khi vừa tròn 6 tuổi, cậu bé kiên cường này đã phải trải qua tổng cộng 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nhưng vẫn chưa thể đại tiện theo cách bình thường.

Nghị lực phi thường của "chiến binh nhỏ"

Trải qua quá nhiều ca mổ sinh sinh tử tử cùng những cơn đau xé thịt khi còn quá nhỏ, Archie vẫn lớn lên đầy kỳ diệu và đạt các cột mốc phát triển đúng thời hạn.

Archie vẫn luôn mạnh mẽ, hồn nhiên đối mặt với bệnh tật dù còn quá nhỏ

Thay vì tự ti hay giấu giếm dị tật của mình, cậu bé 6 tuổi luôn lạc quan. Mỗi khi chạy nhảy, đạp xe cùng những đứa trẻ khác ở công viên, Archie sẵn sàng vén áo khoe chiếc túi ở bụng và hồn nhiên giải thích với các bạn: "Tớ là Archie và tớ có một cái túi đặc biệt để đi vệ sinh".

Hiện tại, khi cơ thể Archie đã cứng cáp hơn, các bác sĩ tại New Zealand đang lên kế hoạch cho ca phẫu thuật thứ 10. Ca mổ quan trọng này kỳ vọng sẽ đóng hoàn toàn lỗ thông ruột, giúp cậu bé có thể tự đi đại tiện bình thường mà không cần đến chiếc túi nhân tạo nữa.

Archie bên cạnh người mẹ Harata Gemmell trong một lần thăm khám

Gia đình chị Harata đang tích cực gây quỹ để trang trải chi phí phẫu thuật và chăm sóc y tế đắt đỏ, với niềm tin trọn vẹn rằng "chiến binh nhỏ" của gia đình sẽ chiến thắng trong ca phẫu thuật quyết định sắp tới.

Nguồn và ảnh: The Sun, Sunday More