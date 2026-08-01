Đóng vai mẹ đơn thân trong phim mới và gây sốt vì nhan sắc tuổi 50: Mỗi ngày đều uống 1 loại nước, ăn 1 món từ đậu nành

Bộ phim kinh dị "Thị trấn Thông Minh" (Bloody Smart) của Đài Loan, chuyển thể từ tác phẩm của họa sĩ manga nổi tiếng Junji Ito đang thu hút nhiều sự chú ý trên Netflix. Bên cạnh nội dung ly kỳ, khán giả còn đặc biệt bàn tán về ngoại hình của Lương Vịnh Kỳ (Gigi Leung).

Trong phim, nữ diễn viên vào vai người mẹ đơn thân của một cô con gái tuổi đại học. Thế nhưng, nhiều khán giả nhận xét cô gần như không có dấu hiệu tuổi tác, với làn da căng mịn và thần thái trẻ trung.

Ở tuổi 50 và đã là mẹ của một cô con gái, Lương Vịnh Kỳ cho biết cô không theo đuổi những bí quyết chống lão hóa cầu kỳ. Thay vào đó, nữ diễn viên duy trì nhiều năm những thói quen đơn giản nhưng đều đặn.

1. Chấp nhận lão hóa nhưng không ngừng chăm sóc bản thân

Lương Vịnh Kỳ từng chia sẻ cô không sợ già. Theo nữ diễn viên, lão hóa là điều ai cũng phải trải qua, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này bằng lối sống khoa học.

Là người hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì các liệu pháp thẩm mỹ phù hợp dưới sự tư vấn của bác sĩ, đồng thời đặc biệt chú trọng chăm sóc da mỗi ngày với các bước cơ bản như:

Làm sạch kỹ. Dưỡng ẩm đầy đủ. Chống nắng hằng ngày.

Bên cạnh đó, cô luôn kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên để chăm sóc cơ thể từ bên trong.

2. Hạn chế đồ chiên rán, ưu tiên thực phẩm nguyên bản

Nhiều năm qua, Lương Vịnh Kỳ theo chế độ ăn chay. Trong căn bếp của gia đình, rất hiếm khi xuất hiện các món chiên rán.

Cô thường lựa chọn các phương pháp chế biến đơn giản như hấp hoặc luộc để giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Việc ưu tiên thực phẩm ít chế biến giúp khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng hơn, đồng thời hạn chế năng lượng dư thừa từ dầu mỡ.

3. Mỗi ngày đều uống nước đậu đen và ăn natto

Đây là một trong những thói quen được nữ diễn viên duy trì nhiều năm. Lương Vịnh Kỳ tiết lộ mẹ cô gần như ngày nào cũng nấu nước đậu đen, nhờ vậy cô hình thành thói quen uống loại nước này mỗi ngày.

Đậu đen chứa nhiều: Chất xơ; Anthocyanin (nhóm chất chống oxy hóa tạo màu tím đen); Vitamin và khoáng chất.

Nhờ vậy, đây là loại thực phẩm có thể góp phần bổ sung chất chống oxy hóa và hỗ trợ chế độ ăn lành mạnh.

Ngoài nước đậu đen, natto cũng là món cô gần như ăn hằng ngày, với lượng khoảng nửa hộp đến một hộp.

Natto là đậu nành lên men, cung cấp:

Protein thực vật.

Chất xơ.

Vitamin K2.

Isoflavone từ đậu nành.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm từ đậu nành có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và xương, đặc biệt ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, natto không phải là "thần dược" chống lão hóa và nên được sử dụng như một phần của chế độ ăn cân bằng.

4. Không tập quá nặng, chỉ chọn môn mình yêu thích

Thay vì ép bản thân tập luyện cường độ cao, Lương Vịnh Kỳ chọn những môn thể thao khiến cô cảm thấy vui vẻ và có thể duy trì lâu dài.

Ngoài chạy bộ, cô thường chơi: Pickleball, bóng quần (squash, tennis.

Đặc biệt, cô thích chơi thể thao cùng người thân vì vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thêm thời gian gắn kết gia đình.

Theo nhiều nghiên cứu, duy trì hoạt động thể chất đều đặn là một trong những yếu tố quan trọng giúp làm chậm quá trình suy giảm khối cơ và chức năng vận động khi tuổi tác tăng lên.

5. Ưu tiên ngủ đủ 8-9 tiếng mỗi đêm

Lương Vịnh Kỳ cho rằng giấc ngủ là "bí quyết làm đẹp" dễ bị bỏ quên nhất.

Dù lịch làm việc đôi khi khiến cô thức khuya, nữ diễn viên vẫn cố gắng ngủ từ 8-9 tiếng mỗi ngày và đặc biệt chú trọng chất lượng giấc ngủ.

Giấc ngủ đầy đủ giúp cơ thể phục hồi, cải thiện tinh thần và hỗ trợ các quá trình sửa chữa tự nhiên của da.

Bí quyết trẻ lâu không nằm ở một loại thực phẩm

Nhìn vào thói quen của Lương Vịnh Kỳ có thể thấy cô không dựa vào một món ăn hay một sản phẩm chống lão hóa duy nhất.

Thay vào đó, nữ diễn viên kết hợp nhiều yếu tố đã được khoa học chứng minh có lợi cho sức khỏe lâu dài, gồm:

Ăn nhiều thực phẩm nguyên bản, ít chế biến.

Bổ sung đa dạng nguồn protein thực vật.

Duy trì vận động đều đặn.

Ngủ đủ giấc.

Chăm sóc da và chống nắng hằng ngày.

Can thiệp thẩm mỹ phù hợp khi cần thiết dưới sự tư vấn của chuyên gia.

Đây cũng là những nền tảng được nhiều chuyên gia khuyến nghị để hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh, thay vì kỳ vọng vào một "bí quyết trẻ mãi không già".