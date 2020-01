Từng bị chó đuổi cắn đến ám ảnh, nam sinh chế tạo thiết bị đuổi chó cực kỳ hiệu quả

Xuất phát từ tuổi thơ đầy ám ảnh vì từng bị chó đuổi và cắn, Nguyễn Tấn Minh rất lo lắng, sợ hãi mỗi khi đến gần chó. Chính vì thế mà cậu bạn sáng chế ra thiết bị đuổi chó có tên D.S Dog Security hoạt động trên cơ chế thu thập âm thanh của tiếng chó sủa, sau đó nhận diện, phân tích. Khi ngưỡng âm thanh vượt mức cho phép, sản phẩm sẽ phát ra sóng siêu âm khiến cho con chó ức chế, khó chịu và bỏ đi.

Mục đích chủ yếu của sản phẩm trên đó là có thể bảo vệ các bạn nhỏ trước các loại chó dữ. Thiết bị này có hai cơ chế sử dụng, cơ chế thủ công và cơ chế tự động. Cơ chế thủ công là khi bấm nút, thiết bị sẽ phát ra sóng siêu âm xua đuổi chó. Còn cơ chế tự động thì có thêm một chiếc micro để thu nhận âm thanh của chó. Nếu vượt ngưỡng sẽ phát ra sóng siêu âm mạnh để bảo vệ người dùng, sóng siêu âm thì không gây ồn và ảnh hưởng đối với người sử dụng.

Sản phẩm đã được Nguyễn Tấn Minh thử nghiệm trên đàn chó 11 con (gồm cả chó ta và chó ngoại) ở một gia đình tại Bắc Ninh. Kết quả cho thấy, khi phát ra sóng siêu âm, 9 con bỏ đi, 2 con to nhất đàn đứng lại không dám sủa, không tấn công người lạ.

Năm học lớp 10, cậu bạn thân cùng lớp với Minh là Nguyễn Nguyên Phú Sĩ thường xuyên phàn nàn về con chó to ở nhà hay sủa và tấn công người lạ mà không có cách nào để "trừng trị". Nghe Sĩ bày tỏ nguyện vọng muốn có một chiếc máy đuổi chó dữ, Minh hào hứng rủ bạn bắt tay vào nghiên cứu. Khi tìm hiểu thông tin trên thị trường, 2 bạn phát hiện đã có loại máy đuổi chó bằng sóng siêu âm nhập từ nước ngoài, nhưng giá thành cao, hơn 2 triệu đồng, chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện. Sau khi tham khảo tài liệu trên mạng có nhiều cách để đuổi chó bằng ánh sáng, hóa chất và âm thanh, Minh và Sĩ quyết định chế tạo máy đuổi chó "made in Vietnam" bằng sóng siêu âm, vì cách này an toàn, không gây hại cho người sử dụng, nhất là trẻ nhỏ, giá lại rẻ với tên gọi D.S Dog Security, giá thành sản phẩm chỉ bằng 1/10 giá nhập ngoại.

Nhưng khi bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm, Sĩ lại lên đường đi du học ở Mỹ nên việc hoàn thiện sản phẩm giao lại cho Minh. Phần khó khăn nhất mà cậu bạn gặp phải là lập trình, tạo cơ chế thông minh cho thiết bị. Minh cho biết mục tiêu sẽ tập trung vào việc học, thi đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội. Sau đó, cậu sẽ quay trở lại nghiên cứu cải tiến thiết bị máy đuổi chó nhỏ gọn, bắt mắt, có thể nhận biết nhiều tiếng chó sủa khác nhau.

Ngoài ra, thiết bị sẽ có thêm các tính năng định vị GPS hỗ trợ người dùng khi gặp nguy hiểm, lắp thêm đèn pin chiếu sáng khi đi trời tối và gắn thêm công nghệ gọi khẩn cấp SOS. Trong các tình huống bình thường, nó có thể sử dụng như một chiếc đèn pin, thiết bị định vị cho các chuyến đi dã ngoại, du lịch…



