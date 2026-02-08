Tối 7/2, bộ phim Tết 2026 Báu Vật Trời Cho đã có buổi họp báo tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của truyền thông. Dự án của đạo diễn Lê Thanh Sơn sở hữu dàn diễn viên đình đám, quy tụ đông đủ tại sự kiện. Đặc biệt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào 2 cái tên nam nữ chính là Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Đặc biệt, Tuấn Trần đã xuất hiện trên chiếc xe lăn, nhiệt tình giao lưu với báo giới và đồng nghiệp dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương.

Tuấn Trần ngồi xe lăn đến dự họp báo Báu Vật Trời Cho

Mặc cho vẫn còn đi lại khá khó khăn, Tuấn Trần vẫn có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh bạn diễn thân quen là Phương Anh Đào. Nam diễn viên luôn tranh thủ săn sóc, chủ động kéo gần khoảnh khắc với đồng nghiệp. Từ chiếc áo khoác cho đến ánh mắt, nụ cười, Tuấn Trần đều dành cho Phương Anh Đào chứ không phải ai khác.

Tuấn Trần đưa áo khoác cho Phương Anh Đào.

Tuấn Trần khập khiễng đến bên Phương Anh Đào

Ánh mắt, cử chỉ của nam diễn viên đều hướng đến mỹ nhân

Những khoảnh khắc thân mật giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào tại họp báo Báu Vật Trời Cho khiến netizen phát sốt, không uổng công "đẩy thuyền" suốt nhiều năm kể từ khi cùng đóng phim Mai. Cũng tại sự kiện, Tuấn Trần chia sẻ rằng anh rất tâm huyết với dự án phim Tết lần này, và tranh thủ gửi lời xin lỗi khán giả vì chưa thể đứng vững trong sự kiện trọng đại này. "Dù vậy tôi rất tâm huyết với bộ phim. Tôi mong anh chị em sẽ giúp lan tỏa bộ phim này đến thật nhiều khán giả", nam diễn viên nhắn nhủ.

Bên cạnh cặp đôi vàng của màn ảnh Việt, họp báo Báu Vật Trời Cho còn có sự hiện diện của các diễn viên khác như Quách Ngọc Ngoan, nghệ sĩ Trung Dân, Võ Tấn Phát, Khương Lê, Thư Đan, Hưng Nguyễn, Võ Tấn Phát, "chị Phiến" Khuyến Dương... cùng với các đồng nghiệp khác đến chung vui, chúc mừng bộ phim thành công ra mắt.

Phương Anh Đào

Nghệ sĩ Trung Dân

Khương Lê

Thư Đan

Võ Tấn Phát

Quách Ngọc Ngoan

Khuyến Dương cùng đạo diễn Lê Thanh Sơn

Nội dung phim Báu Vật Trời Cho xoay quanh mẹ đơn thân Ngọc (Phương Anh Đào đóng), có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển để đổi gió, mẹ con Ngọc chạm mặt Hồng (Tuấn Trần đóng) - một chàng trai làng chài phóng khoáng, nhưng cũng là người có lai lịch liên quan đến cả hai. Từ đó, cả ba người bị cuốn vào những tình huống dở khóc dở cười, khiến Ngọc nhiều lần tìm cách trốn chạy khỏi Hồng và số phận. Liệu sau cùng, Ngọc có tiếp nhận Hồng như người cha bất đắc dĩ cho con của mình?

Báu Vật Trời Cho chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.