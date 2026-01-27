Cuộc đua diễn viên hot nhất 2025 đang cực gay cấn: Steven Nguyễn - Tuấn Trần đụng độ hàng loạt đối thủ xứng tầm

2025 đánh dấu một năm sôi động của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Phòng vé liên tục đón chào sự đổ bộ của hàng loạt tác phẩm ăn khách, chủ đề và thể loại đa dạng hơn, chất lượng diễn xuất cũng được đặt lên vị trí trung tâm. Trong dòng chảy phim Việt đó, khán giả chứng kiến sự song hành thú vị giữa những tên tuổi gạo cội giữ vững phong độ và lớp diễn viên trẻ từng bước khẳng định bản thân bằng thực lực.

Hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất WeChoice Awards 2025 vì thế không chỉ là câu chuyện về độ nổi tiếng, mà còn là sự ghi nhận dành cho những nghệ sĩ đã xây cầu nối cảm xúc mạnh mẽ tới công chúng.

10 gương mặt thuộc hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất WeChoice Awards 2025 đã chính thức lộ diện

Steven Nguyễn - Quả ngọt xứng đáng cho một hành trình dài

Steven Nguyễn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về thế hệ diễn viên nam mới của điện ảnh Việt năm 2025. Sau hơn 10 năm bền bỉ với các vai phụ và dự án nhỏ, anh có cú nổ lớn với vai Quang trong Mưa Đỏ. Đây là nhân vật phản diện có nội tâm phức tạp, đại diện cho những số phận bị chiến tranh đẩy đến ranh giới sai lầm.

Steven Nguyễn không chọn cách diễn gằn gắt hay cường điệu, mà đi vào chiều sâu tâm lý, khiến Quang vừa đáng sợ vừa đáng thương. Vai diễn này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp anh từ một gương mặt kém nổi trở thành diễn viên được bàn luận nhiều nhất nhì Vbiz nửa cuối năm. Thành công của Mưa Đỏ cũng mở ra giai đoạn mới cho Steven Nguyễn, với hình ảnh một diễn viên hành động có chiều sâu, sẵn sàng đảm nhận các vai diễn nặng ký hơn, tiêu biểu là dự án truyền hình Không Giới Hạn mới lên sóng.

Tuấn Trần - Mỹ nam phim nghìn tỷ dần được giới chuyên môn công nhận

Tuấn Trần tiếp tục có một năm 2025 hoạt động chăm chỉ và để lại nhiều dấu ấn cá nhân. Không chỉ xuất hiện trong các dự án có doanh thu cao, anh còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong việc lựa chọn và lột tả vai diễn. Mang Mẹ Đi Bỏ là cột mốc quan trọng khi Tuấn Trần chinh phục cả khán giả lẫn giới chuyên môn bằng vai Hoan, người con trai sống cùng gánh nặng chăm sóc người mẹ mắc chứng Alzheimer.

Nhiều giải thưởng diễn xuất vào dịp cuối năm vừa qua là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực dài hơi của Tuấn Trần trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Anh không còn đóng khung trong hình ảnh nam thần phòng vé với những bộ phim thương mại, mà từng bước khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực.

Thanh Sơn - Bước chuyển mình khỏi vũ trụ VTV

Thanh Sơn là ví dụ điển hình cho diễn viên truyền hình dám bước ra khỏi vùng an toàn. Năm 2025, anh ghi dấu ấn với hai dự án điện ảnh có màu sắc đối lập là Tử Chiến Trên Không và Yêu Nhầm Bạn Thân. Từ một cảnh vệ quả cảm trong phim hành động đến nhà sản xuất âm nhạc phong trần trong phim tình cảm, Thanh Sơn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân cả về hình thể lẫn diễn xuất. Việc sẵn sàng tập luyện võ thuật cường độ cao, thay đổi ngoại hình và học thêm kỹ năng mới phản ánh tinh thần cầu tiến của nam diễn viên trong giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp.

Đỗ Nhật Hoàng - Tài năng trẻ một bước thành sao

Đỗ Nhật Hoàng có bước tiến rõ rệt trong năm 2025 với vai chiến sĩ Vũ Kiên Cường trong Mưa Đỏ. Từ ánh mắt thư sinh đến hình ảnh người lính cúng rắn giữa chiến trường, Nhật Hoàng thể hiện trọn vẹn hành trình trưởng thành của nhân vật Cường. Việc đầu tư nghiên cứu tư liệu, tập luyện dài ngày và nghiêm túc tiếp cận đề tài lịch sử giúp anh ghi điểm mạnh mẽ với khán giả. Xuất phát điểm là một vũ công rẽ hướng sang mảng diễn xuất, Đỗ Nhật Hoàng một bước thành sao và hiện là một trong những gương mặt gen Z nổi bật nhất làng phim Việt.

Liên Bỉnh Phát - Diễn viên thực lực mang về chiến thắng lịch sử

Với vai Phạm Văn Ninh trong Bác Sĩ Tha Hương, Liên Bỉnh Phát cho thấy một hướng đi kiên định trong diễn xuất. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế, kéo dài và nhiều lớp tâm lý. Chính màn thể hiện này đã giúp anh được xướng tên tại Giải thưởng Kim Chung - một trong những giải thưởng truyền hình uy tín bậc nhất châu Á, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nam diễn viên Việt trên thị trường quốc tế.

Ở Quán Kỳ Nam, Liên Bỉnh Phát chinh phục khán giả bằng lối diễn chậm rãi, giàu chiều sâu, để cảm xúc lan tỏa một cách tự nhiên theo nhịp kể của bộ phim. Năm 2025 là cơ hội để Liên Bỉnh Phát “rạch ròi” vai trò diễn viên và nghệ sĩ giải trí, và anh đã thành công.

Quang Tuấn - Nam diễn viên duy nhất có 3 bộ phim trăm tỷ trong 2025

Quang Tuấn là cái tên có độ phủ sóng lớn nhất nhì năm 2025 khi liên tiếp góp mặt trong loạt phim trăm tỷ như Truy Tìm Long Diên Hương, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và Quỷ Nhập Tràng. Mỗi vai diễn là một thử thách khác nhau, từ hài - hành động, chính kịch chiến tranh đến kinh dị tâm lý. Việc sẵn sàng giảm cân khắc nghiệt, học võ và chấp nhận thay đổi hình ảnh cho từng vai diễn cho thấy tinh thần làm nghề bền bỉ, nghiêm túc của Quang Tuấn, yếu tố giúp anh giữ vững vị thế trong lòng khán giả và là “bảo chứng” phòng vé mới của showbiz Việt.

Thái Hòa - Đẳng cấp của một tượng đài phòng vé

Thái Hòa tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là “bảo chứng chất lượng” của điện ảnh Việt. Năm 2025, hai dự án Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối và Tử Chiến Trên Không đều đạt doanh thu ấn tượng, với hai dạng vai hoàn toàn đối lập: một bên máu lạnh, tàn bạo, gây ám ảnh; một bên lầm lũi những tràn ngập niềm hy vọng. Ở tuổi U60, Thái Hòa là diễn viên thực lực cân bằng được tính thương mại và hàn lâm với khả năng nhập vai sâu, chọn kịch bản kỹ lưỡng và phong độ ổn định hiếm có sau nhiều thập kỷ làm nghề.

Trâm Anh - Gương mặt mới đầy triển vọng

Trâm Anh là gương mặt nữ đáng chú ý của năm vừa qua với vai nữ tiếp viên hàng không trong Tử Chiến Trên Không. Diễn xuất giàu cảm xúc, cách thể hiện tâm lý phức tạp cùng sự dấn thân trong các cảnh hành động giúp cô được giới chuyên môn đánh giá cao. Vốn là một người mẫu đá sân sang đóng phim, Trâm Anh đã có trái ngọt xứng đáng suốt gần 1 thập kỷ trong nghề, được khán giả đại chúng kỳ vọng vào những bước đi tiếp theo trong tương lai.

Hồng Đào - "Nhạc nào cũng nhảy", vai nào cũng diễn

Hồng Đào là đại diện tiêu biểu cho lớp diễn viên kỳ cựu vẫn giữ được phong độ đáng nể. Năm 2025, cô xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như Mang Mẹ Đi Bỏ, Cục Vàng Của Ngoại, Chốt Đơn, với vai diễn bà Hạnh trong Mang Mẹ Đi Bỏ để lại xúc động mạnh mẽ.Điểm đặc biệt trong diễn xuất của cô là khả năng linh hoạt hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Dù là những vai chính diện hiền hậu, đảm đang hay những vai phức tạp nhiều mâu thuẫn, sắc sảo, Hồng Đào đều thể hiện trọn vẹn, khiến nhân vật trở nên sống động, chân thực và không bao giờ nhàm chán. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2025 là sự ghi nhận cho hành trình nghệ thuật dài hơi và nỗ lực của Hồng Đào.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.