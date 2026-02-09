Những ngày cuối cùng của năm cũ bao giờ cũng mang đến những cảm xúc lẫn lộn, người thì lo lắng vì thưởng chưa thấy đâu, người lại tất bật gom góp từng đồng để lo cho gia đình một cái Tết trọn vẹn. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những khúc quanh bất ngờ vào phút 89. Tử vi tuần mới dự báo, trời xanh đã đặc biệt chấm bút son vào tên của 4 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời dưới đây.

Không chỉ là sự hanh thông trong công việc, mà quan trọng nhất là "túi tiền" của họ sẽ có sự biến động cực lớn theo chiều hướng tích cực. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, những khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả, hay đơn giản là khoản thưởng Tết vượt ngoài mong đợi sẽ giúp họ trút bỏ mọi gánh nặng, thảnh thơi sắm sửa, trang hoàng nhà cửa đón xuân sang.

1. Tuổi Tý: "Chuột sa chĩnh gạo", tiền về đúng lúc cần nhất

Nói đến sự nhanh nhạy và khôn khéo vào những ngày giáp Tết, không ai qua mặt được người tuổi Tý, và tuần này chính là sân khấu rực rỡ nhất dành cho họ. Nếu như cả năm qua bạn cảm thấy mình cứ loay hoay, chật vật, "cày cuốc" mãi mà chưa thấy dư, thì xin chúc mừng, tuần này mọi nỗ lực của bạn sẽ được cô đúc lại thành thành quả ngọt ngào nhất. Không khí xuân đang về trên từng con phố cũng là lúc tuổi Tý cảm nhận rõ rệt nhất sự ưu ái của cấp trên và đối tác dành cho mình.

Các khoản lương cứng, lương mềm, và đặc biệt là khoản thưởng Tết mà bạn mong ngóng bấy lâu sẽ "ting ting" về tài khoản sớm hơn dự kiến, thậm chí con số còn nhỉnh hơn sự tính toán của bạn. Đây không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho sự chăm chỉ không mệt mỏi. Tuần này, tuổi Tý ra đường là gặp người cười nói, về nhà là thấy tin vui. Với túi tiền rủng rỉnh, bạn hoàn toàn có thể tự tin đi sắm những cành đào thế đẹp nhất, mua những bộ quần áo mới cho con cái mà không cần phải nâng lên đặt xuống đắn đo quá nhiều. Tâm trạng phơi phới giúp tuổi Tý lan tỏa năng lượng tích cực, khiến không khí gia đình những ngày cận Tết càng thêm ấm cúng, sum vầy.

2. Tuổi Hợi: Hưởng lộc trời ban, thảnh thơi đón phú quý

Người ta thường bảo tuổi Hợi sinh ra đã có số hưởng, và điều này càng trở nên đúng đắn trong tuần lễ quan trọng trước thềm năm mới này. Tuổi Hợi vốn dĩ sống xởi lởi, hiền lành, chẳng mấy khi so đo tính toán thiệt hơn với đời, nên trời xanh thường thương tình mà bù đắp cho họ những lúc ngặt nghèo nhất. Tuần mới này, vận khí của tuổi Hợi sáng bừng như pháo hoa đêm giao thừa. Bạn sẽ thấy mọi việc trôi chảy đến lạ kỳ, từ những việc nhỏ nhặt nơi công sở cho đến những kế hoạch kinh doanh buôn bán bên ngoài.

Đặc biệt với những ai làm nghề tự do hay kinh doanh, đây là tuần "hốt bạc" mỏi tay. Khách hàng tấp nập, đơn hàng chốt liên tục khiến bạn bận rộn nhưng trong lòng lại vui như mở cội. Lợi nhuận tuần này có thể bằng cả mấy tháng trước cộng lại, giúp tuổi Hợi có một khoản dư dả cực lớn để "xõa" cho dịp Tết. Không chỉ vậy, quý nhân của tuổi Hợi tuần này có thể là người thân hoặc bạn bè cũ, họ mang đến những món quà bất ngờ hoặc những cơ hội làm ăn béo bở cho năm sau. Sự viên mãn, đủ đầy hiện rõ trên nét mặt, khiến tuổi Hợi trở thành con giáp đáng ghen tị nhất trong mắt mọi người xung quanh lúc này.

3. Tuổi Thìn: Rồng bay cao vút, uy quyền và tài lộc song hành

Khác với sự nhẹ nhàng của tuổi Hợi, sự may mắn của tuổi Thìn trong tuần mới mang màu sắc của sự bứt phá và khẳng định vị thế. Là con giáp mang khí chất lãnh đạo, những ngày cuối năm này là lúc tuổi Thìn tỏa sáng rực rỡ nhất. Những dự án còn dang dở bỗng chốc được tháo gỡ nút thắt, những hợp đồng tưởng chừng bế tắc lại được ký kết nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Chính sự quyết đoán và bản lĩnh đã giúp tuổi Thìn thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ vào phút chót.

Tài chính của tuổi Thìn tuần này được ví như "nước chảy về nguồn", dồi dào và mạnh mẽ. Không chỉ lương thưởng, bạn còn có thể nhận được những khoản lộc từ các khoản đầu tư bên lề hoặc trúng thưởng, bốc thăm may mắn. Vị thế của bạn được nâng cao, tiếng nói có trọng lượng, đi đâu cũng được nể trọng. Tết này với tuổi Thìn sẽ là một cái Tết cực to, cực sang. Bạn không ngại chi mạnh tay để trang hoàng nhà cửa, biếu xén nội ngoại đôi bên thật hậu hĩnh. Sự hào phóng này lại càng kích hoạt thêm cung tài lộc, hứa hẹn một năm mới Bính Ngọ đại thắng, tiền tiền vào như nước.

4. Tuổi Mùi: Khổ tận cam lai, quý nhân dắt tay qua khó khăn

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tuổi Mùi - con giáp của sự kiên trì và nhẫn nại. Sau bao ngày tháng "nếm mật nằm gai", chịu đựng áp lực, tuần mới này chính là lúc tuổi Mùi được thở phào nhẹ nhõm đón ánh mặt trời. Trời xanh không phụ người có tâm, những khó khăn vướng mắc về tài chính trước đây bỗng chốc được giải quyết êm đẹp nhờ sự xuất hiện của quý nhân. Người này có thể là một người sếp thấu hiểu, hoặc một người bạn tri kỷ sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Tuần này, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được sự "dễ thở" trong mọi việc. Tiền bạc tuy không ồ ạt như thác lũ nhưng lại về đều đặn, chắc chắn, đủ để bạn lấp đầy các khoản chi tiêu và sắm sửa một cái Tết tươm tất, đầm ấm. Điều đáng quý nhất là tinh thần của tuổi Mùi trở nên phấn chấn, lạc quan hơn bao giờ hết. Bạn tìm thấy niềm vui trong việc dọn dẹp nhà cửa, chọn mua từng chậu hoa, gói bánh. Sự bình yên và may mắn nhẹ nhàng đến với tuổi Mùi như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn sau những ngày nắng hạn, giúp bạn bước vào năm mới với tâm thế an nhiên, tự tại và tràn đầy hy vọng.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, nhưng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nếu bạn thuộc 4 con giáp này, hãy mở rộng lòng mình đón nhận may mắn, nhưng cũng đừng quên chi tiêu hợp lý để lộc càng thêm lộc. Còn nếu chưa được gọi tên? Đừng lo, sự chăm chỉ của bạn vẫn đang được tích lũy và sẽ bùng nổ vào một thời điểm thích hợp nhất trong năm mới!