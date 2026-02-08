Gieo quẻ tuần sát Tết (9/2 - 15/2): 3 con giáp "hứng trọn" cơn mưa tiền thưởng, ai đen đủi cẩn thận mất tiền oan dịp cuối năm?

Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm cũ, cái tuần lễ mà người ta hay gọi vui là "tuần lễ của những chiếc ví". Từ ngày 23 Ông Công Ông Táo cho đến cận giao thừa, năng lượng đất trời thay đổi mạnh mẽ, lòng người cũng xôn xao lạ thường. Đây là lúc mọi nỗ lực trong cả năm được đền đáp bằng những khoản thưởng, những món quà, nhưng cũng là lúc "hạn" chi tiêu ập đến nếu không khéo co kéo.

Dựa trên nguyên lý biến hóa của Kinh Dịch, mỗi con giáp trong tuần này sẽ ứng với một quẻ tượng riêng biệt, báo hiệu những biến động về tài lộc và vận khí. Hãy cùng ngồi lại, uống chén trà nóng và xem vận mệnh tuần giáp Tết của mình ra sao để còn liệu đường sắm sanh, đón một cái Tết ấm no, trọn vẹn nhé!

Tuổi Tý: Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu – Nắng vàng rực rỡ, tiền về đầy kho

Tuần này, người tuổi Tý như được mặt trời chiếu rọi, ứng với quẻ Đại Hữu, nghĩa là "có lớn", "sở hữu nhiều". Có thể nói, đây là con giáp may mắn bậc nhất trong tuần giáp Tết. Bao nhiêu công sức cày cuốc cả năm, nay là lúc bạn gặt hái thành quả. Lương, thưởng, thậm chí là những khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả đúng lúc. Túi tiền rủng rỉnh khiến tinh thần bạn phấn chấn, việc sắm Tết trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, "đại hữu" cũng cần đi kèm với sự khiêm tốn, đừng vì vui quá mà vung tay quá trán vào những món đồ xa xỉ không cần thiết, kẻo đầu năm lại "cháy túi" nhé.

Tuổi Sửu: Quẻ Địa Phong Thăng – Từ từ mà tiến, chậm nhưng chắc

Người tuổi Sửu tuần này ứng với quẻ Thăng, tượng trưng cho sự vươn lên, nảy mầm từ lòng đất. Không bùng nổ như tuổi Tý, tài lộc của tuổi Sửu đến từ sự tích lũy bền bỉ. Có thể khoản thưởng Tết không quá "khủng" như kỳ vọng, nhưng nó đủ đầy và xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Tuần này, bạn sẽ khá bận rộn với việc dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Lời khuyên cho trâu vàng là hãy chi tiêu thông minh, tập trung vào những giá trị cốt lõi như mâm cơm gia đình thay vì hình thức hào nhoáng bên ngoài.

Tuổi Dần: Quẻ Trạch Hỏa Cách – Thay cũ đổi mới, lột xác đón xuân

Ứng với quẻ Cách, tuần này của người tuổi Dần mang đậm màu sắc của sự thay đổi, cải cách. Có thể bạn sẽ có một quyết định táo bạo vào phút chót: đổi kiểu tóc, mua một bộ cánh thật khác lạ, hoặc thậm chí là thay đổi kế hoạch đón Tết. Về tài chính, tiền bạc có sự luân chuyển mạnh, "ra" nhiều hơn "vào" để phục vụ cho sự "lột xác" này. Đừng quá lo lắng, sự thay đổi này là cần thiết để bạn rũ bỏ những xui xẻo của năm cũ, đón luồng sinh khí mới mẻ cho năm Bính Ngọ sắp tới.

Tuổi Mão: Quẻ Địa Thiên Thái – Bình an, thư thái, vạn sự hanh thông

Thật đáng ghen tị với người tuổi Mão khi bốc được quẻ Thái. Trong khi thiên hạ đang hớt hải ngược xuôi, thì tâm thế của bạn lại lạ lùng thay: bình tĩnh và an nhiên. Mọi việc từ công sở đến nhà cửa dường như đã được bạn sắp xếp đâu vào đấy. Tài chính ổn định, không có khoản thu bất ngờ nhưng cũng chẳng có khoản chi phát sinh đáng ngại. Tuần này, bạn dành nhiều thời gian để tận hưởng không khí xuân, đi chợ hoa sớm và chăm sóc bản thân. Sự cân bằng này chính là "lãi" lớn nhất của bạn trong năm nay.

Tuổi Thìn: Quẻ Thuần Càn – Mạnh mẽ, quyền uy nhưng coi chừng kiệt sức

Rồng gặp quẻ Càn như cá gặp nước, năng lượng tuần này của bạn cực kỳ mạnh mẽ. Bạn là người đứng mũi chịu sào, lo toan việc lớn trong gia đình hoặc công ty vào những ngày cuối năm. Tiền bạc vào như nước nhờ uy tín và vị thế của bạn, nhưng đổi lại, bạn sẽ phải "chạy sô" không ngừng nghỉ. Những bữa tiệc tất niên, những cuộc gặp gỡ xã giao dày đặc có thể khiến bạn kiệt quệ. Hãy nhớ, tiền nhiều đến mấy cũng không mua được sức khỏe, hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi trước khi Giao thừa điểm.

Tuổi Tỵ: Quẻ Thủy Hỏa Ký Tế – Mọi sự đã xong, viên mãn tròn đầy

Tuần cuối cùng của năm tuổi (năm Tỵ) khép lại với quẻ Ký Tế, nghĩa là "đã qua sông", mọi việc đã hoàn thành. Đây là một cái kết đẹp cho năm tuổi của bạn. Những dự định, kế hoạch đều đã chốt hạ thành công. Tài lộc ở mức vừa vặn, không dư thừa nhưng đủ để bạn cảm thấy hài lòng. Tuần này, thay vì lao đi kiếm tiền, người tuổi Tỵ nên quay về kết nối với gia đình, nấu một bữa cơm cúng Ông Táo thật tươm tất. Đó mới là nguồn cội của phúc lộc bền lâu.

Tuổi Ngọ: Quẻ Thuần Chấn – Biến động bất ngờ, cẩn trọng đi lại

Quẻ Chấn tượng trưng cho sấm sét, sự rung chuyển. Tuần này, người tuổi Ngọ cần hết sức cẩn trọng. Có thể sẽ có những tin tức bất ngờ ập đến liên quan đến tiền bạc, ví dụ như tiền thưởng bị chậm hoặc phát sinh chi phí sửa chữa đồ đạc hỏng hóc. Đặc biệt, trong những ngày đường phố đông đúc này, bạn cần chú ý xe cộ, đi lại nhẹ nhàng, tránh va chạm. Đừng để sự nóng nảy làm mất đi hòa khí ngày xuân. "Chậm một phút, bình an cả đời" là khẩu hiệu của bạn tuần này.

Tuổi Mùi: Quẻ Sơn Hỏa Bí – Rực rỡ sắc màu, chú trọng hình thức

Quẻ Bí nói về vẻ đẹp, sự trang trí. Không có gì ngạc nhiên khi tuần này người tuổi Mùi chi rất mạnh tay cho quần áo, mỹ phẩm và decor nhà cửa. Bạn muốn mọi thứ phải thật lộng lẫy để đón Tết. Túi tiền của bạn sẽ vơi đi đáng kể vì nhu cầu thẩm mỹ này. Tuy nhiên, làm đẹp cho mình và cho đời cũng là một niềm vui chính đáng. Chỉ cần bạn khéo léo cân đối, đừng để vẻ ngoài hào nhoáng che lấp đi nỗi lo "cháy túi" bên trong là được.

Tuổi Thân: Quẻ Trạch Địa Tụy – Tụ họp vui vẻ, hao tài vì tiệc tùng

Quẻ Tụy mang ý nghĩa của sự tụ họp, sum vầy. Tuần này lịch trình của người tuổi Thân kín mít với các cuộc hẹn tất niên, họp mặt bạn bè, thăm hỏi họ hàng. Vui thì rất vui, nhưng "lệ phí" cho những cuộc vui này cũng không hề nhỏ. Ví tiền của bạn sẽ "bốc hơi" nhanh chóng qua các bàn tiệc. Lời khuyên là hãy biết từ chối những cuộc nhậu không cần thiết để giữ sức và giữ tiền lì xì cho lũ trẻ trong nhà nhé.

Tuổi Dậu: Quẻ Sơn Thiên Đại Súc – Tích tiểu thành đại, lộc ẩn phương xa

Quẻ Đại Súc khuyên người tuổi Dậu nên tích trữ, kìm nén. Đây không phải là lúc đầu tư mạo hiểm hay mua sắm bốc đồng. Có thể bạn đang ấp ủ một kế hoạch lớn cho năm mới, nên tuần này bạn chọn cách chi tiêu dè sẻn, chắt chiu từng đồng. Một số người tuổi Dậu có thể nhận được lộc từ phương xa gửi về hoặc khoản tiền tiết kiệm đến hạn. Sự lo xa của bạn là hoàn toàn đúng đắn, nó sẽ tạo đà vững chắc cho năm Bính Ngọ rực rỡ.

Tuổi Tuất: Quẻ Thủy Thiên Nhu – Kiên nhẫn chờ thời, đừng vội vàng

Quẻ Nhu có nghĩa là chờ đợi. Có vẻ như khoản thưởng hoặc dòng tiền bạn mong ngóng đang bị tắc nghẽn ở đâu đó, chưa về tài khoản ngay những ngày đầu tuần. Đừng sốt ruột hay cáu gắt, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa trước 30 Tết. Trong lúc chờ đợi, hãy tranh thủ dọn dẹp ban thờ, tỉa tót cây cảnh. Sự điềm tĩnh của bạn sẽ giúp hóa giải những trục trặc nhỏ và mang lại may mắn vào phút chót.

Tuổi Hợi: Quẻ Lôi Hỏa Phong – Phong phú, dồi dào nhưng chớ hoang phí

Kết thúc vòng tròn 12 con giáp là quẻ Phong, tượng trưng cho sự phong túc, thịnh vượng. Người tuổi Hợi tuần này ăn nên làm ra, lộc lá dồi dào. Bạn là người hào phóng, thích mua sắm cho người thân, bạn bè. Tuy nhiên, quẻ Phong cũng cảnh báo về sự "đầy quá thì tràn". Hãy kiểm soát cơn nghiện mua sắm của mình. Đừng khuân cả siêu thị về nhà rồi lại bỏ phí. Hãy chia sẻ lộc lá của mình với những người khó khăn hơn để tích đức cho năm mới thêm phần phước báu.

Dù quẻ tượng thế nào, thì cái Tết to nhất vẫn là cái Tết trong lòng mình. Nếu tâm an vui, biết đủ, thì bát canh măng miến cũng ngon như yến tiệc. Tuần này, các chị em hãy nhớ check kỹ lại danh sách chi tiêu, ưu tiên "trả nợ" (cả nợ tiền lẫn nợ ân tình) để bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhõm nhất nhé!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)