Bước vào tuần lễ từ ngày 25/5 đến 31/5, vận trình của 12 con giáp có sự xáo trộn rõ rệt khi sao chiếu mệnh thay đổi cục diện. Trong khi nhiều người vẫn loay hoay với những bài toán tài chính dang dở, thì có ba con giáp lại bất ngờ đón nhận luồng sinh khí mới. Họ không chỉ gặp may trong công việc mà còn được quý nhân nâng đỡ, mở ra giai đoạn khấm khá hiếm có. Cùng điểm danh xem ai là người được "ưu ái" nhất trong tuần này nhé.

1. Tuổi Thìn: Quý nhân dẫn lối, tiền của tự tìm về

Người tuổi Thìn vốn mang khí chất mạnh mẽ và tham vọng, nhưng giai đoạn vừa qua không ít người trong số họ cảm thấy mọi thứ trì trệ, làm việc gì cũng vướng. Bước sang tuần mới, cục diện thay đổi rõ rệt khi cát tinh xuất hiện, mang theo quý nhân từ phương xa. Khoảng giữa tuần, cụ thể là thứ Tư ngày 27/5, tuổi Thìn nhiều khả năng nhận được lời mời hợp tác hoặc một cuộc gọi quan trọng từ người từng quen biết trước đây. Cơ hội này nếu nắm chắc có thể giúp họ giải quyết được khoản nợ tồn đọng hoặc mở rộng nguồn thu nhập đáng kể.

Đặc biệt, những ai làm kinh doanh tự do, môi giới hay buôn bán online sẽ thấy đơn hàng tăng đột biến vào hai ngày cuối tuần. Tài lộc đến không phải nhờ may mắn ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ chính những mối quan hệ tuổi Thìn đã âm thầm vun đắp suốt thời gian qua. Lời khuyên dành cho con giáp này là đừng vội từ chối bất kỳ lời đề nghị nào, kể cả khi nó nghe có vẻ nhỏ bé. Đôi khi cánh cửa lớn lại mở ra từ một khe hẹp tưởng chừng không đáng để ý.

Về mặt tình cảm, tuổi Thìn độc thân có cơ hội gặp gỡ người phù hợp thông qua công việc. Đừng vội đánh giá đối phương qua lần gặp đầu, hãy cho mọi thứ thêm chút thời gian để cảm nhận rõ hơn.

2. Tuổi Ngọ: Bứt phá ngoạn mục, công việc thăng hoa

Sau quãng thời gian dài cảm thấy mình bị mắc kẹt trong vùng an toàn, tuổi Ngọ chính thức bước vào giai đoạn bứt phá từ ngày 25/5. Năng lượng dồi dào, đầu óc minh mẫn cộng thêm sự hậu thuẫn của sao Tử Vi giúp con giáp này tự tin hơn trong mọi quyết định. Đây là tuần thích hợp để tuổi Ngọ trình bày ý tưởng mới với cấp trên, đề xuất tăng lương hoặc xin chuyển sang vị trí mong muốn từ lâu.

Ngày thứ Năm 28/5 được xem là ngày đẹp nhất tuần với tuổi Ngọ. Mọi giao dịch tài chính ký kết trong ngày này đều có khả năng sinh lời cao. Những ai đang ấp ủ kế hoạch khởi nghiệp nhỏ, mở quầy hàng hay bắt đầu một dự án cá nhân nên chọn thời điểm này để hành động. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là khoản thưởng bất ngờ, có thể là số tiền cho vay được trả lại sau thời gian dài tưởng đã quên.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cần lưu ý kiềm chế tính nóng vội. Vận khí tốt nhưng nếu quá tự tin mà bỏ qua các bước kiểm tra cẩn thận, rất dễ rơi vào bẫy hợp đồng mập mờ. Hãy đọc kỹ mọi điều khoản trước khi đặt bút ký, đặc biệt với các giao dịch liên quan đến bất động sản hoặc đầu tư dài hạn.

3. Tuổi Hợi: Tài lộc ổn định, gia đạo êm ấm

Khác với hai con giáp trên, tuổi Hợi không có những bước nhảy vọt ngoạn mục mà tiến lên theo cách bền vững và chắc chắn. Tuần 25/5 đến 31/5 là khoảng thời gian con giáp này gặt hái thành quả từ những nỗ lực thầm lặng trước đó. Tiền bạc về đều đặn, không quá nhiều nhưng đủ để tuổi Hợi cảm thấy yên tâm và có thể dành dụm cho những kế hoạch lớn hơn.

Vào thứ Bảy ngày 30/5, tuổi Hợi có khả năng nhận được tin vui liên quan đến gia đình. Đó có thể là việc người thân khỏi bệnh, con cái đạt thành tích tốt trong học tập, hoặc đơn giản là một bữa cơm sum vầy đủ đầy sau thời gian dài xa cách. Niềm vui tinh thần này tiếp thêm động lực để tuổi Hợi tiếp tục cố gắng trong công việc.

Điểm đáng chú ý là tuổi Hợi nên tận dụng tuần này để xem xét lại các khoản chi tiêu trong gia đình. Việc lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp con giáp này tránh được những khoản chi phí phát sinh không cần thiết vào cuối tháng. Ngoài ra, nếu có ý định mua sắm vật dụng giá trị lớn, hãy chọn ngày Chủ Nhật 31/5 để đạt được mức giá ưu đãi nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.