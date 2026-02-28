Bước vào những ngày đầu tiên của tháng 3, khi không khí mùa xuân vẫn còn vương vấn và tuần lễ tôn vinh phái đẹp 8/3 đang đến thật gần, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng muốn khoác lên mình một diện mạo tươi mới, đầy sức sống. Có những buổi sáng thức dậy, đứng trước tủ quần áo chật ních mà bạn vẫn băn khoăn không biết mặc gì, thì hãy thử lắng nghe một chút gợi ý từ vũ trụ phong thủy xem sao.

Chuyện chọn màu sắc trang phục không đơn thuần chỉ là để đẹp mắt hay hợp mốt, mà đôi khi, một gam màu hợp mệnh, hợp thời điểm lại chính là "tấm bùa hộ mệnh" vô hình giúp bạn thu hút năng lượng tích cực, xua tan những muộn phiền. Hãy cùng điểm qua xem trong tuần mới từ 2/3 đến 8/3 này, mười hai con giáp nên ưu ái những tông màu nào để mỗi bước chân đến chốn công sở đều hanh thông, làm việc gì cũng suôn sẻ và tài lộc cứ thế tự nhiên gõ cửa nhé.

Năng lượng tươi mới gõ cửa: Tý, Sửu, Dần, Mão cứ chọn sắc màu rực rỡ để đón lộc

Tuần mới mở ra với những dự định còn dang dở, đây là lúc những người tuổi Tý cần đánh thức sự tự tin bên trong mình bằng những trang phục mang sắc đỏ đô hoặc cam đất ấm áp, giúp bạn dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đối tác ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sang đến tuổi Sửu, những người vốn nổi tiếng chăm chỉ và cặm cụi mải miết với công việc lại rất cần một chút phá cách tươi sáng từ màu vàng chanh hoặc tông be nhạt, năng lượng từ những gam màu này sẽ đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút tài lộc, giúp những nỗ lực bấy lâu của bạn bắt đầu đơm hoa kết trái.

Trong khi đó, tuổi Dần trong tuần lễ mùng 8/3 lại cần một bến đỗ bình an cho tâm hồn giữa những áp lực bủa vây, và sắc xanh ngọc hay xanh lá cây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để xoa dịu tinh thần, mang lại sự điềm tĩnh và may mắn trong mọi quyết định đầu tư.

Còn với tuổi Mão, những ngày đầu tháng 3 mộng mơ này chính là thời điểm vàng để bạn bung tỏa sức hấp dẫn tự nhiên; hãy ưu ái những chiếc áo sơ mi hay váy vóc mang tông hồng pastel ngọt ngào hoặc trắng tinh khôi, sự nhẹ nhàng ấy không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn khiến đường tình duyên của bạn thêm phần rực rỡ, ngập tràn niềm vui.

Rạng rỡ chốn công sở: Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi tỏa sáng với gam màu thanh lịch, sang trọng

Bước vào môi trường công sở với muôn vàn những cơ hội và thách thức mới, người tuổi Thìn có thể khẳng định uy quyền và sự nhạy bén của mình qua những bộ trang phục mang sắc tím nhạt hoặc xám bạc thanh lịch, vừa giữ được sự chuyên nghiệp lại vừa tạo đà cho con đường thăng tiến rộng mở.

Tuổi Tỵ vốn mang trong mình sự quyến rũ bí ẩn, tuần này lại càng thêm phần quyết đoán và sắc sảo khi diện những set đồ có sự xuất hiện của màu đen huyền bí hay xanh navy sâu thẳm, giúp bạn dễ dàng lật ngược thế cờ trong những cuộc đàm phán quan trọng.

Đối với tuổi Ngọ, sự dịch chuyển và nhịp độ công việc hối hả đòi hỏi bạn phải có một nền tảng vững chắc, lúc này những tông màu mang lại cảm giác an toàn, ổn định như trắng ngà hay nâu tây sẽ giúp bạn giữ vững phong độ, đảm bảo nguồn tài chính cá nhân luôn ở mức rủng rỉnh và an toàn.

Đặc biệt với người tuổi Mùi, tuần lễ này là lúc bạn cần tận dụng tối đa các mối quan hệ xã giao; một chút nhấn nhá bằng màu cam đào tươi tắn hay hồng phấn dịu dàng sẽ giúp bạn tỏa ra trường năng lượng thân thiện, dễ dàng thu hút được những quý nhân sẵn lòng nâng đỡ bạn trong sự nghiệp.

Đón vận may bất ngờ: Thân, Dậu, Tuất, Hợi bứt phá với những mảng màu cá tính

Những ngày trôi qua của tuần mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho những con giáp còn lại nếu biết cách chớp lấy thời cơ. Tuổi Thân vốn lanh lợi, hoạt bát sẽ như cá gặp nước khi khoác lên mình những trang phục điểm xuyết màu vàng kim hay ánh kim lấp lánh, mảng màu rực rỡ này sẽ trực tiếp kích hoạt cung tài lộc, giúp bạn dễ dàng đón nhận những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận ngoài mong đợi.

Còn với tuổi Dậu, tuần lễ hướng về phái đẹp này chính là lúc bạn cần bùng nổ năng lượng rực rỡ nhất; đừng ngần ngại diện những gam màu nổi bật như đỏ tươi hay cam san hô để kích thích sự sáng tạo, sự nhiệt huyết này sẽ giúp bạn giải quyết công việc êm ru và "chốt đơn" mỏi tay nếu bạn đang làm công việc kinh doanh.

Tuổi Tuất tuần này lại cần sự chậm rãi và chắc chắn hơn, sắc xanh dương êm dịu hay màu nâu đất mộc mạc sẽ là bệ phóng hoàn hảo giúp bạn tạo dựng lòng tin tuyệt đối với đồng nghiệp, từ đó mở ra những bước tiến mới vững vàng hơn trên nấc thang sự nghiệp.

Cuối cùng, những người tuổi Hợi hãy khép lại một tuần trọn vẹn bằng sự bình yên, thư thái từ màu xanh rêu mát mắt hoặc trắng ngọc trai thanh tao; chính sự tĩnh tại, không bon chen ấy lại là chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa của sự sung túc, giúp bạn có một tuần làm việc hiệu quả mà tiền bạc vẫn cứ dồi dào, rủng rỉnh.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)