“Tuần lễ tốt nghiệp” của Nhà Trẻ: Từ fanmeeting đến Gai Home Concert

Nhà Trẻ là một trong những "nhà lớn" được thành lập tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên, với 7 thành viên ban đầu: Thủ lĩnh Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic và Duy Khánh. Dù đến từ nhiều lĩnh vực và mang những màu sắc âm nhạc, cá tính khác biệt, họ lại tìm thấy sự đồng điệu ở tinh thần đồng đội, năng lượng tích cực và sự trẻ trung, yêu đời đúng như cái tên "Nhà Trẻ".

Trong suốt hai năm qua, bước ra khỏi khuôn khổ một chương trình truyền hình thực tế, Nhà Trẻ đã gặt hái được những cột mốc ấn tượng: Tổ chức thành công chuỗi Fanmeeting tại Hà Nội và TP.HCM; Thực hiện chuyến lưu diễn tại Osaka (Nhật Bản) theo lời mời của Lãnh sự quán Việt Nam; Tổ chức liveshow hoành tráng tại Hạ Long.

Đặc biệt, sau Encore Concert vào tháng 9/2025, nhóm chính thức kết nạp thêm Kiên Ứng và Huy R, hoàn thiện đội hình 9 người. Không chỉ đồng hành trong các hoạt động chung, họ còn liên tục hỗ trợ nhau trong các dự án cá nhân từ việc góp mặt trong MV, liveshow cho đến các sân khấu lớn nhỏ. Đằng sau sự thành công ấy là sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng người hâm mộ mang tên "Trẻ Con".

Tối 23/04/2026, Fanmeeting Nhà Trẻ Hà Nội đã diễn ra tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, thu hút gần 800 khán giả. Dù không phải lần đầu tổ chức, sự kiện này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm Gai Home Concert.

Việc lựa chọn Cung Thiếu Nhi Hà Nội không đơn thuần vì tính thuận tiện, mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc. Không gian hoài niệm này gợi nhớ trọn vẹn tinh thần gần gũi, ấm áp và mang đậm tính cộng đồng của các "anh tài". Giữa lịch trình tổng duyệt vô cùng căng thẳng cho concert lớn, việc Nhà Trẻ vẫn dành trọn một buổi tối cho fan cho thấy vị trí ưu tiên hàng đầu của họ dành cho khán giả.

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC - Anh Tài BB Trần, đêm diễn mang đậm "chất Nhà Trẻ" khi liên tục chuyển nhịp giữa các tiết mục biểu diễn bùng nổ và những màn giao lưu, "bóc phốt" hậu trường hài hước, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Đáng chú ý, Fanmeeting còn được ví như một "concert ATVNCG thu nhỏ" với sự đổ bộ của loạt nghệ sĩ trong gia tộc Anh Tài như Thiên Minh, Thanh Duy, Hoàng Hiệp, Kay Trần. Sự xuất hiện của gần nửa dàn nghệ sĩ chương trình trong một đêm diễn cá nhân của nhóm minh chứng cho tình anh em khăng khít hiếm có trong showbiz Việt. Đặc biệt nhất phải kể đến cái gật đầu góp mặt của NSND Thu Huyền trong tiết mục Đào Liễu . Dù hôm sau là ngày tổng duyệt căng thẳng, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn đến chung vui, tái hiện lại dấu ấn rực rỡ của vòng Công diễn 3.

Nếu Fanmeeting là một buổi hội ngộ tri ân, thì sân khấu Gai Home Concert chính là cột mốc đánh dấu màn "tốt nghiệp" rực rỡ và trọn vẹn nhất của Nhà Trẻ.

Theo cấu trúc chương trình, mỗi nhóm từ Công diễn 0 sẽ có không gian riêng để tỏa sáng với tiết mục cá nhân và tiết mục nhóm. Tuy nhiên, Nhà Trẻ lại mang đến một bất ngờ mang tính bước ngoặt. Ban đầu, nhóm Nham Thạch (gồm Binz, Rhymastic, Tiến Đạt, Hà Lê) dự kiến trình diễn ca khúc Khiến Nó Ngầu . Thế nhưng, vào phút chót, họ quyết định đổi sang ca khúc Sao Cũng Được với một mục đích duy nhất: Đưa toàn bộ 9 thành viên Nhà Trẻ cùng bước lên sân khấu.

Quyết định này không hề dễ dàng, bởi nó đồng nghĩa với việc chia sẻ "spotlight" trong một tiết mục vốn được thiết kế để phô diễn kỹ năng nhóm nhỏ. Nhưng chính sự "mở rộng" ấy đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc nhất đêm diễn.

Sao Cũng Được không chỉ là một bài hát, mà trở thành lời nhắn gửi chân thành nhất dành cho fandom "Trẻ Con", cho những người anh em đứng chung sân khấu và cho cả hành trình 2 năm rực rỡ đã qua. Ca khúc Khiến Nó Ngầu sau đó vẫn được giữ lại làm tiết mục kết show, đảm bảo trọn vẹn sức nóng cho chương trình.

Hai năm nhìn lại, Nhà Trẻ đã vươn mình khỏi giới hạn của một format truyền hình để trở thành một tập thể có lịch sử, có ký ức và có sự gắn kết bền chặt. Dù đều là những nghệ sĩ tên tuổi, có ekip, công ty quản lý và định hướng sự nghiệp riêng, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ đã chứng minh một điều: Hào quang cá nhân có thể lấp lánh, nhưng tình anh em mới là thứ tỏa sáng và lưu giữ mãi trong lòng công chúng.