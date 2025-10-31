1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bị tố giở trò đồi bại với hot girl mạng

Ngày 31/10, tờ Sohu đưa tin hot girl Tư Hiểu Địch - người từng hẹn hò nam diễn viên Tần Tiêu Hiền, Lý Vấn Hàn - gây rúng động showbiz Trung Quốc khi "đăng đàn" tố cáo nghệ sĩ piano Lý Vân Địch giở trò đòi bại với cô. Theo Tư Hiểu Địch, Lý Vân Địch đã hẹn cô đến 1 khách sạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) gặp mặt và lợi dụng việc cô uống thuốc ngủ để thực hiện hành vi cưỡng bức.

Theo Tư Hiểu Địch, cô đã nhiều lần nhắn tin chất vấn Lý Vân Địch về hành vi đáng xấu hổ đã gây ra, nhưng nam nghệ sĩ này không trả lời, thậm chí còn chặn toàn bộ liên lạc và biến mất không rõ tăm hơi. Để bịt miệng Tư Hiểu Địch, Lý Vân Địch đã âm thầm chuyển cho cô 1 số tiền lớn. Tuy nhiên, Tư Hiểu Địch cho biết cô không cần tiền, chỉ muốn Lý Vân Địch xin lỗi và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Tư Hiểu Địch tố cáo Lý Vân Địch cưỡng bức cô

Trước tố cáo đặc biệt nghiêm trọng có thể đi tù mà Tư Hiểu Địch hướng đến mình, Lý Vân Địch vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Hiện, diễn biến vụ việc này nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng xứ Trung. Ngoài bài đăng tố cáo và loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn 1 chiều với Lý Vân Địch, hot girl Tư Hiểu Địch vẫn chưa công khai thêm bất kỳ bằng chứng xác thực nào về mối quan hệ của cô với "thiên tài âm nhạc Trung Quốc".

Lý Vân Địch chưa lên tiếng về vụ việc bị tố cáo giở trò đòi bại với phụ nữ

Lý Vân Địch sinh năm 1982, từng là nghệ sĩ piano thiên tài và có sức ảnh hưởng hàng đầu Trung Quốc. Anh được mệnh danh là "hoàng tử dương cầm của Cbiz". Năm 2021, danh tiếng của Lý Vân Địch tiêu tan khi cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo tạm giam Lý Vân Địch 15 ngày vì hành vi mua dâm trái phép. Theo điều tra của cảnh sát, Lý Vân Địch đã giao dịch tình dục bất hợp pháp ở nhà riêng với 1 người phụ nữ 29 tuổi. Nam nghệ sĩ trả cho cô gái 1.500 USD /lần phục vụ (hơn 38 triệu đồng). Cả hai từng bị bắt vào tháng 6, nhưng tiếp tục tái phạm tội.

Sau khi bê bối nổ ra, Lý Vân Địch bị 14 nhãn hàng xóa sổ khỏi các chiến dịch quảng cáo, tất cả buổi hòa nhạc đều bị hủy bỏ tổ chức. Chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo khẩn loại bỏ Lý Vân Địch khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn ở đêm chung kết, làm mờ mặt của sao nam bê bối này trong tất cả các tập phát sóng trước đây. Hậu bê bối mua dâm, Lý Vân Địch phải bồi thường 31,5 triệu USD (829 tỷ đồng) và bị cấm sóng vĩnh viễn ở showbiz Trung Quốc.

"Hoàng tử piano xứ Trung" tiêu tan danh tiếng sau khi bị bắt vì mua dâm trái phép nhiều lần

Nguồn: Sina, Sohu