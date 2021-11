Tuấn Kiệt - cậu út nhà Biti's, thế hệ kế thừa chọn lập nghiệp bằng một "cú rẽ", tự nhận thức gia đình có sức ảnh hưởng khi còn rất nhỏ

Khi nhắc tới lớp trẻ ở thế hệ thứ 2 trong tầng lớp kế thừa, thường người ta sẽ nghĩ đó là những "đứa trẻ khó mà lớn" vì sinh ra đã ở vạch đích, miệng ngậm sẵn chiếc thìa vàng và ngày lớn khôn chẳng làm gì cũng hiển nhiên nhận được khối gia sản từ cha mẹ hay gia tộc truyền lại. Nhưng trên thực tế, một tảng băng lúc nào cũng có bề nổi và chìm và nếu nhìn một cách công tâm thì những "đứa trẻ" ấy chưa-chắc-không-thể-lớn. Ngược lại, họ còn buộc lớn sớm hơn với trọng trách, nhiệm vụ mà vừa sinh ra đã không thể chọn mà có. Cũng như việc sinh ra chẳng ai có quyền chọn lựa xuất thân cho bản thân mình.

Bài hát Sunday Sanctuary của cậu út nhà biti's tung ra vào đầu tháng 10 năm nay.

Và trong một lần tình cờ, tôi đã biết tới Vưu Tuấn Kiệt - con trai út của doanh nhân Vưu Khải Thành, người xây dựng lên "đế chế" về sản xuất giày dép hàng đầu trong nước lẫn khu vực với thương hiệu Biti's vốn đã ăn sâu vào ký ức và là niềm hãnh diện của người Việt Nam. Thời gian gần đây, Kiệt còn được mọi người biết tới qua biệt danh Kiey khi tung ra hàng loạt các MV triệu view trên Youtube. Nếu không biết, chắc mọi người sẽ nghĩ đây là một nghệ sĩ US-UK nào đó chứ không phải là cậu út của gia tộc Biti's đình đám. Bản thân Kiệt còn vô cùng kín tiếng, rất hiếm khi phô trương bản thân và có những sở thích vô cùng đặc biệt. Đó là lý do vì sao tôi đã ngay lập tức tìm đến Kiệt, mong chờ được gặp Kiệt trong câu chuyện về một người trẻ kế thừa ngay khi thời điểm giãn cách tại TP.HCM vừa được nới lỏng.

Kiệt đã rất thân thiện, nhiệt tình mời tôi cùng ekip đến văn phòng riêng của mình nằm trong trụ sở của Biti's. Nơi mà hiện tại, Kiệt đang ngồi làm việc mỗi ngày để quản lý công ty bất động sản mà cậu giữ vị trí CEO.

Chào Kiệt, em nghĩ gì khi dạo gần đây có rất nhiều nơi đăng tải, chia sẻ thông tin về mình, nhất là về xuất thân trong gia đình sản xuất giày dép nổi tiếng nhất Việt Nam?

Thú thật Kiệt có chút hồi hộp, lo lắng nhưng đa phần là cảm thấy phấn khởi, hào hứng vì nhận được sự quan tâm từ mọi người, điện thoại em cứ rung miết! (cười).

Còn về xuất thân của mình, Kiệt nghĩ đó là sự may mắn và cũng là niềm vinh hạnh rất lớn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy. Tuy nhiên, nó còn mang theo những trọng trách không hề nhỏ vô tình đặt lên vai kể từ khi Kiệt chào đời và cho đến hết cuộc đời này.

Từ khi nào Kiệt có sự nhận thức rằng gia đình mình không phải dạng tầm thường, chí ít cũng có sự ảnh hưởng nhất định nào đó trong xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh?

Để ví một cách dễ hiểu thì nếu ai đã từng xem phim sẽ thấy các ông bố, bà mẹ giỏi, thành công trong kinh doanh đa phần đều rất bận rộn. Ngoài việc nhà, họ còn phải dành thời gian rất nhiều cho chuyện làm ăn, tiếp khách. Đó hoàn toàn không phải là hình tượng được dựng lên cho “đẹp”, mà thực tế thì gia đình Kiệt cũng như vậy.

Từ nhỏ, Kiệt đã cảm thấy ba mẹ mình khá bận rộn, thêm cả mỗi lần họ dắt Kiệt đi đâu cũng dễ dàng nhận ra họ luôn được mọi người kính nể. Trong ký ức của Kiệt còn nhớ như in hình ảnh ngày ba gặp gỡ bác Nguyễn Văn Linh, bác Nông Đức Mạnh, cựu thủ tướng Phan Văn Khải,... nó "ngầu" như thế nào. Vì để gặp được một trong các vị quan chức cấp cao đó thì với một đứa trẻ cũng biết đó là việc không phải tầm thường. Huống hồ chi ba mẹ đã được tiếp kiến rất nhiều người như vậy và những hình ảnh đó đến nay vẫn còn được trưng bày trang trọng trong thư viện của công ty.

Vậy cuộc sống của Kiệt lúc nhỏ có gì đặc biệt?

Ngay từ khi bản thân biết nhận thức, Kiệt đã được gia đình tập và rèn nắn vào nếp sống biết tiết kiệm, khiêm tốn vì ba mẹ mình như nhiều người đã biết là họ tay trắng làm nên. Với họ, khái niệm quý trọng đồng tiền do mình tự gặt hái được là điều đặt lên hàng đầu. Có lẽ vì thế mà cũng từ khá sớm, Kiệt đã nghĩ bản thân mình phải học thật giỏi để có thể chí ít giống ba mẹ và tự kiếm được tiền cho bản thân về sau.

Nhưng nhiều người cho rằng lớp thừa kế vốn sinh ra đã có tất cả, cái gì tốt nhất ắt sẽ đạt được rất dễ dàng. Kiệt nghĩ sao về điều này?

Ý mọi người cho rằng "có tất cả" là bao gồm những gì nhỉ?

Nếu về vấn đề tài chính, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thì Kiệt hoàn toàn đồng ý, nhưng đồng thời nó còn gây ra không ít những thử thách khác.

Thứ nhất, do không cần lo về mặt tài chính nên rất dễ sinh ra chuyện lười, thiếu động lực trong cuộc sống. Kiệt nghĩ quá trình gầy dựng sự nghiệp của ba mẹ tuy khó khăn, nhưng con đường đi đến thành công nó mang lại niềm hạnh phúc to lớn hơn gấp nhiều. Đó là cảm giác của việc được chinh phục, nỗ lực và nhìn thấy thành quả đến với mình một cách hoàn toàn xứng đáng. Nghe qua mọi người đừng bảo mình "văn vở", chỉ cần bạn thử cố gắng làm điều gì đó và cuối cùng nhận được thứ mình mong muốn, dù nhỏ thôi, nó cũng khiến bạn tự hào, phấn thích biết bao nhiêu. Còn khi được cho sẵn bất kể là cái gì thì... ok vui đấy, nhưng sau cùng sẽ ra sao khó mà nói trước được...

Thứ hai là cảm giác của sự trách nhiệm. Như đã nói ở trên, ngay từ nhỏ mình đã phải nghĩ đến việc làm sao tận dụng và duy trì nguồn tài nguyên sẵn có của gia đình một cách tốt nhất. Đó là thứ mà những người trẻ ở thế hệ kế thừa như mình BẮT BUỘC phải có, dù muốn, dù không. Và bạn biết đấy, trách nhiệm và nghĩa vụ đôi khi không đồng thuận với ước mơ hay hoài bão của bản thân, nhất là trong việc định hướng nghề nghiệp.

Chưa kể, Kiệt còn tự thấy mình có sự so bì với thành tựu của ba mẹ, lúc nào cũng muốn bằng hoặc hơn mới được (cười). Mình rất may mắn khi cảm thấy điều này khá vui và mang yếu tố tích cực, còn với những người khác nó có thể là áp lực, là cái bóng khó mà vượt qua đến suốt cuộc đời.

Nói vậy liệu việc làm MV, học thêm về âm nhạc có phải là biểu hiện của "sự không đồng thuận giữa trách nhiệm và ước mơ" như Kiệt vừa nói?

(Cười) thì đời đâu như là mơ, ông trời đâu cho ai tất cả bao giờ!? Dù đâu đó vẫn có những người may mắn có sở thích, đam mê song hành với trách nhiệm. Nhưng chắc chắn một điều, đó không phải là mình (cười).

Tuy nhiên không có nghĩa là những người như Kiệt suốt đời phải sống trong sự bó buộc. Từ lúc 13 tuổi, Kiệt đã theo học đàn Piano, vào cấp 2 tham gia các band nhạc của trường từ Jazz, giao hưởng đến Rock,... Kiệt từ nhỏ cũng đã thích nghe các thể loại nhạc Pop của US-UK, rồi sau này phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn có thể viết nhạc, sản xuất âm nhạc thì tại sao lại không thể học thêm về nó để trau dồi bản thân?

Đổi ngược lại, từ năm 2013 đến 2016 Kiệt đã hoàn tất hai tấm bằng về Quản trị Kinh doanh tại Anh và Thạc sĩ tại UIBE - Bắc Kinh để hỗ trợ trong việc quản lý, phát triển công ty của gia đình. Kiệt gọi đây là sự tỉnh táo và có trách nhiệm mà một người con như Kiệt cần phải có.

Ba mẹ hay người lớn trong gia đình không có bất cứ ý kiến gì về việc Kiệt theo đuổi âm nhạc?

Họ không phản đối nhưng cũng không khuyến khích. Vì Kiệt đã nỗ lực rất nhiều và hoàn toàn nghiêm túc khi học về kinh doanh nên mọi người có thể thấy rõ theo đuổi âm nhạc là sở thích cá nhân, nó giúp Kiệt có sự tươi mới, thư giãn trong cuộc sống và công việc. Chưa kể, biết đâu được sau này chính sở thích này của mình có thể hỗ trợ được cho Biti's hay các sản phẩm khác của công ty trong việc quảng bá thì sao (cười)?

Ngoài ra Kiệt còn có sở thích gì đặc biệt nữa không?

Có chứ, ngoài âm nhạc và nghệ thuật Kiệt còn rất yêu động vật. Nhà mình đang nuôi một chú rùa, kỳ đà, rồng Úc,... còn nhiều con nữa lắm.

Những con vật mà ở nhà Kiệt đang nuôi.

Không shopping hàng hiệu? Không check in ở các resort cao cấp? Kiệt đừng hiểu lầm câu hỏi này có ý gì nhé. Đơn giản vì cảm thấy đây chỉ là những thú vui rất cơ bản và bình thường với những người trẻ như Kiệt nhưng lại rất ít khi thấy Kiệt nhắc về.

(Cười) Từ nhỏ Kiệt đã thích sống giản dị. Bây giờ tuy lớn hơn nhưng Kiệt vẫn còn trẻ, bản thân chưa kiếm được nhiều tiền cho cá nhân mình nên chỉ ưu tiên đầu tư vào những thứ có khấu hao thấp. Thỉnh thoảng khi cảm thấy vui, hoặc làm được một điều gì đó chính đáng thì Kiệt cũng tự tưởng cho bản thân một bữa ăn ngon hay du lịch nơi mình muốn. Còn đi không mục đích, đi để check in thôi thì Kiệt nghĩ lấy tiền đó tích lũy rồi đầu tư vào bất động sản, nhà cửa hay sản xuất MV thì có vẻ hay hơn (haha).

Nhưng có một sự thắc mắc rất lớn là tại sao Kiệt không quản lý việc kinh doanh của Biti's mà lại độc mã rẽ sang mảng bất động sản tại công ty Hòa Anh Phát?

À, thật ra Biti's Group đã và đang dần phát triển thêm vào lĩnh vực bất động sản. Kiệt được giao trách nhiệm tiếp quản lĩnh vực này. Chị cả của Kiệt hiện đang là CEO Biti's và chị ba đang là Head of A&R các sản phẩm của Biti's. Tất cả đều bổ trợ cho hệ sinh thái của tập đoàn và gia sản.

Kế hoạch và dự định cho Hòa Anh Phát trong tương lai là gì?

Là công ty bất động sản mới và tiềm năng trên thị trường. Hòa Anh Phát trước mắt sẽ phát triển các dự án ở phân khúc trung - cao. Ngoài ra Hòa Anh Phát cũng đứng ra quản lý các dự án trung tâm thương mại, khách sạn của tập đoàn. Hiện tại, khách sạn Sapaly tại cửa khẩu Lào Cai đã hoạt động được 5 năm, khách sạn Ladyhill nhìn lên đỉnh núi Fansipan tại Sapa đang trong quá trình thi công bởi tập đoàn Hòa Bình, dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2022, đón đầu sự phục hồi của ngành Du lịch qua mùa dịch.

Vậy còn các kế hoạch khác của Kiệt thì sao?

Kiệt hy vọng sau buổi phỏng vấn này mọi người đừng chỉ nhớ tới mình là "cậu út" của Biti's mà hãy nhớ mình là một CEO trẻ vẫn đang nỗ lực và phát triển sự nghiệp của riêng mình, trong đó có Hòa Anh Phát và đồng thời là các sản phẩm âm nhạc.

Hiện Kiệt đã viết xong 12 bài hát và đang dần được tung ra. EP "Sunday Sanctuary, Pt.1" với 4 bài electropop đã được tung ra vào hôm 1/10, kế hoạch tiếp theo là đầu năm 2022 Kiệt sẽ tiếp tục ra EP thứ 2 gồm 4 bài nữa và đầu mùa hè toàn bộ album sẽ được phát hành. Đây là dự án album thứ 2 của Kiệt và sau này sẽ còn nhiều dự án âm nhạc nữa.

Rất cám ơn Kiệt đã dành thời gian cho buổi trò chuyện này. Chúc Kiệt sẽ thật thành công trong tương lai dù với bất cứ vai trò nào nhé.

Thiết kế: Tiêng Tiêng | Cố vấn hình ảnh: Long Ichi

Photo: Andy Tran | Bài viết: Kim Thanh