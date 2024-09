Tuấn Hưng: "Mình hạ cái tôi xuống thấp nhất có thể"

Cuối tuần qua, liveshow Anh Em Kết Đoàn của Tuấn Hưng và Duy Mạnh chiếm trọn tâm điểm làng nhạc. Tái hợp cùng 1 sân khấu sau 14 năm, Anh Em Kết Đoàn không chỉ là dịp để hai giọng ca gạo cội hoá giải hiểu lầm mà còn hướng đến mục đích cao đẹp - dùng lợi nhuẩn để ủng hộ cho người dân vùng lũ miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Do đó, mọi thông tin liên quan đến liveshow của Tuấn Hưng và Duy Mạnh đều thu hút sự quan tâm của khán giả, trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội.

Tuấn Hưng và Duy Mạnh chiếm trọn tâm điểm cuối tuần qua với liveshow Anh Em Kết Đoàn

Ở một diễn biến khác, tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được phát sóng. Tuấn Hưng cũng tiếp tục trở thành đề tài thảo luận. Tuy nhiên, diễn biến mới của chương trình lại gây tranh cãi khi Tuấn Hưng các anh tài “hắt hủi”, không nhà nào muốn mời về trong phần chọn đội cho Công diễn 5. Biểu cảm buồn bã của Tuấn Hưng càng khiến người hâm mộ xót xa.

Tuấn Hưng lọt top cuối trong phần chọn đội của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 11

Thành lập hai Nhà mới là Nhà Thiếu Nhi và Nhà Tinh Hoa, do Đinh Tiến Đạt cùng Cường Seven lần lượt làm đội trưởng, màn pick team của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đem đến vô số drama. Trong đó, việc Tuấn Hưng bị lọt vào top cuối, phải về với đội Cường Seven mà không được lựa chọn khiến nhiều khán giả bất bình.

Cuối cùng, Tuấn Hưng về đội Cường Seven

Nói về vấn đề này, Cường Seven cho biết rất áy náy với việc có hai anh tài bị lọt vào top cuối. Sau phần chọn đội, Cường Seven đã nhắn tin cho từng anh để xin lỗi. Song, một số fan vẫn chỉ trích Cường Seven xử lý thiếu tinh tế.

Tuấn Hưng trải lòng về tập 11 vừa qua

Sáng 23/9, Tuấn Hưng đã có phát ngôn chính thức về tập 11 vừa qua của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Giọng ca Nắm Lấy Tay Anh trải lòng về những cảm xúc xoay quanh tập phát sóng. Anh cho biết có những lúc cần phải "hạ cái tôi xuống thấp nhất để có thể hoà hợp".

Nguyên văn tâm sự của Tuấn hưng: "Sáng nay mới có thời gian ngồi xem và ngẫm lại tập 11 ATVNCG. Có lẽ chương trình đã mang lại cho mình quá nhiều những cung bậc cảm xúc, có những lúc thăng hoa cùng âm nhạc, nhưng lại có những lúc rơi xuống tận cùng của cảm xúc. Có lẽ con đường solo lâu nay của mình đã hình thành cho mình một tính cách cá nhân, và ở đâu đó khi ghép vào 1 tập thể cái tôi đó nó lòi ra như 1 cái gai khiến những người đối diện cảm thấy khó xử, khó chịu, khó hoà nhập… Dù có những lúc trong hành trình này mình hạ cái tôi xuống thấp nhất có thể để có thể hòa hợp cùng với một tập thể ở đó có những người anh những người em mà lần đầu tiên chúng tôi cộng tác cùng nhau trong dự án âm nhạc. Mọi cảm giác trong tập 11 chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chỉ có người được chọn mới biết, chỉ có người ngồi chờ mới thấu. Mình đã phải cố gắng nén tất cả lại để vượt lên trên hết đó là tinh thần tập thể của một chương trình. Hành trình này đã cho mình nhiều bài học , khổng hẳn những bài học đó sẽ áp dụng hết vào cuộc sống hay những hành trình tiếp theo mà nó sẽ là những trải nghiệm để nếu gặp thêm 1 lần trong môi trường tập thể, mình sẽ làm gì? Những phút giây nén lại đó nó lại khiến mình giống như một chiếc lò xo khi được ném xuống rồi bất ngờ bung ra. Vạn sự khởi đầu hãy bắt đầu đều có những gian nan của nó. Những gì đã diễn ra chính ra là những động lực cho tương lai phía trước. Bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc mới là lý trí của mình. Ranh giới của bản năng và sự sinh tồn không hẳn là tài năng, là nó là sự kiên nhẫn để tự mình nhìn thấu bản thân qua từng sự việc. Tập 10 khác, tập 11 khác và tập 12 hay nhưng tập tiếp theo của cuộc đời sẽ không bào giờ giống nhau và lặp lại".

Dòng trạng thái của Tuấn Hưng được nhiều khán giả đồng cảm. Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại những lời an ủi, động viên Tuấn Hưng. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã đi đến gần cuối hành trình. Khán giả vô cùng kỳ vọng vào một Công diễn 5 bùng nổ của các anh trai.