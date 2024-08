Ngày 16/8, Tuấn Hưng lên tiếng sau khi bị chê giọng hát, phần biểu diễn thiếu ấn tượng ở Công diễn 2 show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tại Công diễn 2, Liên minh Tinh Tú trình bày ca khúc Những kẻ mộng mơ. Trong khi Soobin Hoàng Sơn được khen ngợi với giọng hát, diễn xuất và "chiếm hết spolight", Tuấn Hưng bị nhận xét xuống phong độ. Thậm chí, có người nói nam ca sĩ mất giọng, phá hit của Noo Phước Thịnh.

"Khi cất giọng, tôi hát bằng cả trái tim và sự khao khát. Có người nói tôi may mắn, vì khi xuất hiện là sáng sân khấu, nghe là biết giọng đặc trưng. Tôi không phủ nhận mình may mắn, nhưng nếu không nỗ lực tìm tòi, khám phá bản thân, may mắn đó có đến mãi với tôi không?", Tuấn Hưng chia sẻ.

Giọng ca Tìm lại bầu trời nói khi tham gia show Anh trai, anh bị nhiều người nói "Tuấn Hưng bị mất giọng hát". Nam ca sĩ lấy đó là động lực để cố gắng.

Tuấn Hưng và các thành viên Liên minh Tinh tú trong Những kẻ mộng mơ.

"Những lời khen có cánh không thay đổi tôi, nhưng lời góp ý thẳng thắn giúp tôi mạnh mẽ và tiến bộ hơn", Tuấn Hưng chia sẻ thêm.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai, vị trí của Tuấn Hưng luôn ở thứ hạng cao. Tuy nhiên, khán giả xem show cho rằng giọng hát của Tuấn Hưng thất thường, không giữ vững phong độ. Sự khác biệt trong giọng hát ở Ba kể con nghe và Những kẻ mộng mơ tiếp tục khiến Tuấn Hưng nhận nhiều góp ý.

Trước đó, Tuấn Hưng cầu cứu khán giả ngừng công kích. Anh nói gương mặt uể oải vì lịch trình dày đặc, bản thân anh bận nhiều công việc. Việc không chiến thắng ở công diễn trước cũng khiến Tuấn Hưng xuống tinh thần.

"Để nhóm rơi vào cảnh không an toàn, tôi buồn vì không thể làm gì được. Lúc đấy chúng tôi ghi hình lúc 3h sáng. Tôi xin các bạn buông tha tôi, nhìn vào thực tế chương trình. Chúng tôi phải quay cật lực từ 7h đến đêm muộn và 4-5 ngày/tuần, không sức nào chịu nổi. Tất cả đều lăn ra ốm hết", Tuấn Hưng nói.

Đây không phải lần đầu Tuấn Hưng bị góp ý giọng hát có vấn đề. Trong đêm nhạc diễn ra hồi tháng 4, Tuấn Hưng buộc xin lỗi, hoàn tiền cho khán giả. Nam ca sĩ tự nhận trình diễn không tốt, khiến khán giả thất vọng. Sau đó, anh giải thích tinh thần suy sụp vì người bạn thân qua đời đúng thời điểm diễn ra đêm nhạc.