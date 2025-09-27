Sau thời gian dài tập trung cho sự nghiệp ca hát, ca sĩ Tuấn Hưng trở lại với điện ảnh qua bộ phim Bà đừng buồn con. Lần này, anh gây bất ngờ khi hóa thân thành ông chồng nhiều biến cố và nên duyên vợ chồng cùng diễn viên Hà Hương – người từng để lại dấu ấn với vai "Nguyệt thảo mai" trong Phía trước là bầu trời.

Trong phim, Tuấn Hưng đảm nhận vai Tá – một người đàn ông vướng nợ nần, sống cùng vợ là Phương Tứ (Hà Hương). Đây cũng là con rể và con gái của bà Nga Tứ (NSND Thanh Hoa), đồng thời là bố mẹ của Trang (Nàng Mơ).

Lần đầu kết hợp, Tuấn Hưng và Hà Hương phải nhập vai một cặp vợ chồng đối mặt với nhiều mâu thuẫn gia đình. Nam ca sĩ chia sẻ, chính sự đời thường, gần gũi của nhân vật khiến anh muốn thử sức: "Tôi thấy bản thân có nhiều nét đồng cảm với Tá. Khi gia đình gặp khó khăn, người đàn ông luôn phải đứng ra gánh vác, đôi khi bất lực nhưng vẫn không thể bỏ cuộc".

Sinh năm 1978, Tuấn Hưng được khán giả yêu mến khi là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu rồi trở thành một trong những giọng ca trụ cột của Vpop với loạt bản hit Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối lòng...

Dù hoạt động ca hát gần ba thập kỷ, Tuấn Hưng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho điện ảnh. Trước Bà đừng buồn con, anh từng gây chú ý với vai chính trong phim truyền hình Cho một tình yêu, tham gia Đào, phở và piano cũng như một số vở kịch. Lần trở lại này được đánh giá là bước ngoặt, khi Tuấn Hưng phải rũ bỏ hình ảnh ca sĩ lãng tử để nhập vai ông chồng nhiều bi kịch.

Đóng cặp với Tuấn Hưng, diễn viên Hà Hương hóa thân thành Phương Tứ – người phụ nữ sắc sảo, thực dụng, nhiều lần gây sóng gió trong gia đình. Cô thừa nhận nhân vật khiến bản thân nhớ về "Nguyệt thảo mai" hơn 20 năm trước: "Phương Tứ giống như phiên bản nâng cấp của Nguyệt – từng trải hơn, nhiều va vấp hơn. Tôi thích sự chân thật và nhiều góc cạnh của nhân vật này".

Có những trường đoạn, Hà Hương bật khóc khi đặt mình vào tình huống bất lực của nhân vật: đứng giữa lựa chọn gia đình nhỏ và gia đình lớn. "Tôi chỉ tái hiện một phần nhỏ của phụ nữ ngoài kia, nhưng đã đau lòng đến vậy. Thế mới thấy phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào khi bị dồn vào đường cùng", cô chia sẻ.

Bà đừng buồn con là dự án điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, tiếp tục hé lộ dàn diễn viên đa thế hệ: NSND Thanh Hoa, NSƯT Chiều Xuân, Quách Thu Phương, NSND Bùi Bài Bình… cùng sự góp mặt của Nàng Mơ trong vai cô con gái.

Bộ phim đặt bối cảnh tại Hà Nội, xoay quanh mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ trong một gia đình, khắc họa cả những xung đột và tình cảm sâu nặng. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Phim dự kiến ra rạp từ 12/12/2025, hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ khi Tuấn Hưng – một ca sĩ quen mặt với khán giả – nay bước ra màn ảnh rộng trong vai trò hoàn toàn khác biệt.