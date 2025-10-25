Tuần cuối tháng 10, 3 cung hoàng đạo được “vũ trụ chống lưng”: Tiền tới tay, tình tới tim

Tuần cuối cùng của tháng 10 mở ra một chu kỳ năng lượng mới khi Mặt Trăng di chuyển qua Thiên Bình – Bọ Cạp – Nhân Mã, kéo theo sự xoay chuyển mạnh mẽ về vận trình tình cảm và tài chính của nhiều cung hoàng đạo. Trong đó, 3 cung dưới đây được xem là "con cưng vũ trụ", vừa được quý nhân phù trợ, vừa gặp may song hành: tiền – tình cùng nở rộ.

Bọ Cạp: Đỏ vận cả tình lẫn tiền

Ảnh minh họa

Không hổ danh là cung "cao tay" trong việc nắm bắt cơ hội, Bọ Cạp bước vào tuần cuối tháng 10 với năng lượng rực rỡ. Sao Kim chiếu vào cung Tài Bạch giúp tài chính của Bọ Cạp khởi sắc rõ rệt. Những dự án tưởng chừng bế tắc bỗng có hướng đi, người làm kinh doanh gặp khách hàng tiềm năng, còn người làm công ăn lương có dấu hiệu được thưởng hoặc thăng chức.

Tình duyên của Bọ Cạp cũng "nóng" không kém. Một người cũ có thể quay lại, hoặc một người mới xuất hiện khiến trái tim bạn rung lên theo cách rất lạ. Dù độc thân hay đã có đôi, đây là giai đoạn mà Bọ Cạp tỏa ra sức hút khó cưỡng khiến ai lỡ chạm vào cũng khó thoát ra.

Kim Ngưu: Vận trình xoay chuyển, tình cảm bùng nổ

Ảnh minh họa

Sau chuỗi ngày lặng sóng, Kim Ngưu cuối cùng cũng bước vào giai đoạn "ngược dòng may mắn". Năng lượng của sao Mộc giúp Ngưu giải tỏa căng thẳng tài chính, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sinh lời. Tiền vào không quá ồ ạt, nhưng đều đặn và ổn định — đủ để bạn cảm thấy mọi nỗ lực bấy lâu nay không vô nghĩa.

Về tình duyên, Kim Ngưu được dự báo là "nóng máy" nhất tuần này. Người độc thân có thể bất ngờ gặp người khiến bạn vừa nhìn đã muốn ở lại lâu dài. Người đang yêu hoặc đã kết hôn dễ nảy sinh tranh cãi nhỏ, nhưng chính những va chạm ấy lại giúp hai người hiểu nhau hơn, tình cảm thêm bền chặt.

Nhân Mã: Cơ hội thăng hoa gặp đúng người, đúng thời điểm

Nhân Mã bước vào tuần cuối tháng 10 với vận trình bừng sáng. Sự xuất hiện của Mặt Trăng tại chính cung giúp Mã tự tin, quyết đoán và dám hành động. Trong công việc, đây là lúc bạn nhận được cơ hội lớn: dự án mới, lời mời hợp tác, hoặc bước ngoặt sự nghiệp.

Điều bất ngờ là, cùng lúc với vận tài lộc, vận đào hoa của Nhân Mã cũng vượng như chưa từng có. Người độc thân dễ gặp một người có ngoại hình và năng lượng cực hợp — thậm chí mang đến cảm giác "định mệnh". Với người đã có đôi, sự lãng mạn quay trở lại, giúp hàn gắn những khoảng cách từng tồn tại.

Tuần cuối tháng 10 chính là "thời điểm vàng" cho Bọ Cạp – Kim Ngưu – Nhân Mã. Khi vũ trụ xoay chuyển đúng tần số, ba cung này sẽ cảm nhận rõ sự khởi sắc từ công việc, tài chính đến tình cảm.

Cứ tin vào trực giác và hành động đúng thời điểm vì đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ trong tuần này cũng có thể thay đổi cả vận mệnh của bạn trong thời gian dài sắp tới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm