Nghiệp duyên kết thúc: 3 cung Hoàng đạo bước vào chu kỳ thanh lọc, càng buông càng giàu, càng bình tâm càng hạnh phúc

Khi năm 2025 dần đi đến hồi kết, năng lượng chiêm tinh cũng bước sang giai đoạn "thanh lọc và tái sinh". Vũ trụ đang thúc giục chúng ta khép lại những nghiệp duyên cũ, những mối quan hệ không còn đồng hành, để đón nhận những vận hội mới trong tình yêu và tài lộc.

Theo bản đồ sao của giai đoạn cuối năm, có 3 cung Hoàng đạo được sao cát tinh nâng đỡ mạnh nhất, bước vào chu kỳ chuyển vận rực rỡ càng buông bỏ, càng dễ thu hút những điều tốt đẹp.

Ảnh minh họa

Thiên Yết – Buông để được, mất để thấy rõ ai là duyên thật

Với Thiên Yết, năm qua là hành trình đầy thử thách trong cảm xúc lẫn niềm tin. Sao Diêm Vương – hành tinh chủ của Bọ Cạp đã liên tục tác động khiến họ phải đối mặt với quá khứ, với những mối quan hệ từng khiến họ tổn thương.

Nhưng từ cuối tháng 10 trở đi, khi Mộc tinh (Jupiter) tạo góc tam hợp với Diêm Vương tinh, vận mệnh Thiên Yết bắt đầu xoay chiều ngoạn mục. Những chuyện từng khiến bạn day dứt sẽ tự nhiên được giải tỏa, những người không thuộc về bạn sẽ rời đi nhẹ nhàng.

Trong công việc, đây là thời điểm Thiên Yết được "gỡ nút thắt" — có cơ hội thăng tiến, được tin tưởng giao dự án lớn. Tài chính bắt đầu hồi phục nhanh, thậm chí có thể gặp quý nhân giúp mở rộng nguồn thu.

Tình duyên cũng chuyển vận mạnh: người độc thân dễ gặp "duyên trời định" – một người có năng lượng bình yên, khiến bạn cảm thấy được chữa lành; người đã có đôi thì cùng nhau bước qua giai đoạn hiểu lầm để tiến đến sự gắn kết sâu sắc hơn.

Ma Kết – Kết thúc chu kỳ cũ, bắt đầu hành trình thăng hoa

Ma Kết từng phải kiên trì hơn ai hết trong 2 năm qua, khi sao Thổ – hành tinh chủ mệnh kiểm nghiệm mọi kế hoạch, mục tiêu và niềm tin của họ. Nhưng chính sự bền bỉ ấy lại giúp Ma Kết bước sang chu kỳ 2025 cuối cùng bằng một vận trình mới mẻ, vững vàng và đầy cơ hội.

Từ tháng 11, Sao Mộc và Sao Thiên Vương đồng chiếu, mở ra giai đoạn "cởi trói" cả về tài chính lẫn cảm xúc. Những ai đang loay hoay với công việc sẽ nhận được lời mời, dự án hoặc cơ hội đầu tư đúng sở trường. Người làm công ăn lương dễ tăng thu nhập hoặc chuyển vị trí có tiềm năng cao hơn.

Về tình cảm, năng lượng của sao Mộc giúp Ma Kết trở nên mềm mại và dễ gần hơn. Nếu bạn từng khép lòng vì tổn thương cũ, hãy sẵn sàng bởi một người chân thành, ổn định và có cùng chí hướng đang tiến về phía bạn. Với Ma Kết đã có gia đình, đây là giai đoạn "gỡ băng" cho cảm xúc, cùng nhau xây lại sự tin tưởng.

Song Ngư – Lấy tĩnh chế động, càng an lòng càng vượng lộc

Ảnh minh họa

Song Ngư đang bước vào giai đoạn "thức tỉnh tâm linh" khi Hải Vương tinh (Neptune) chiếu thẳng cung mệnh, buộc họ nhìn lại những điều thực sự quan trọng. Nếu nửa đầu năm, Song Ngư dễ bị cuốn theo cảm xúc và kỳ vọng người khác, thì nửa cuối năm là lúc họ học cách buông, để vũ trụ sắp xếp điều tốt hơn.

Tài chính khởi sắc rõ rệt nhờ Mộc tinh dịch chuyển sang khu vực Nhà Tài Sản. Đây là thời điểm Song Ngư gặp vận quý nhân trong đầu tư, nghệ thuật, hoặc các ngành mang tính sáng tạo. Dù bắt đầu chậm, nhưng càng bình tâm, tài vận càng ổn định và vững bền.

Tình duyên nở hoa sau những ngày thử thách: người độc thân có thể gặp mối nhân duyên "định sẵn" trong một buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, còn những cặp đôi đang xa cách có cơ hội hàn gắn. Khi Song Ngư chọn yêu bằng lòng tin, tình yêu sẽ trở thành sức mạnh giúp họ tái sinh.

Kết lại: Học cách buông, vũ trụ sẽ đưa bạn đến nơi xứng đáng

Thiên Yết – Ma Kết – Song Ngư là ba cung Hoàng đạo đang được vũ trụ "thanh lọc" để bước sang một hành trình mới. Sự thay đổi không hẳn dễ dàng, nhưng đó là cách vận may đến gần hơn.

Cuối năm này, nếu bạn thuộc một trong ba cung trên hãy cứ bình tâm, bởi chỉ cần bạn sẵn sàng buông những gì không còn phù hợp, cả tình duyên lẫn tài vận sẽ cùng nở rộ.

Năm cũ khép lại, nghiệp duyên kết thúc và chính bạn là người mở cánh cửa cho chương đời rực rỡ sắp tới.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm