Ngày qua, mạng xã hội chao đảo trước thông tin cựu vận động viên, nữ TikToker đình đám L.P bị phát tán những thước phim riêng tư. Ngay sau khi sự việc bùng nổ, thay vì chọn cách im lặng hay khóa tài khoản, cô nàng đã thẳng thắn mở livestream đối diện với dư luận. Cô khẳng định mình là nạn nhân của một vụ xâm nhập bảo mật trái phép và tuyên bố sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc, trừng trị những kẻ phát tán.

Động thái mạnh mẽ của cô không chỉ nhận được sự chú ý lớn mà còn châm ngòi cho một cuộc thảo luận quy mô rộng khắp không gian mạng. Lần này, bên cạnh những bình luận "xin link" cợt nhả, một làn sóng phẫn nộ, kịch liệt lên án hành vi hack và phát tán clip lậu đã trỗi dậy mạnh mẽ. Đáng chú ý, nhiều người cũng ngay lập tức nhắc lại trường hợp của hot girl T.H.L trước đây.

Cả hai cô gái, dù ở những thời điểm khác nhau, đều là nạn nhân chịu tổn thương nghiêm trọng từ việc bị tước đoạt quyền riêng tư. Câu chuyện này là một hồi chuông cảnh tỉnh: Đã đến lúc cộng đồng mạng cần ngừng ngay thái độ cười cợt, phán xét trên nỗi đau của người khác.

Bản lĩnh của nạn nhân và làn sóng phẫn nộ hướng về tội phạm công nghệ

Trong buổi livestream tối muộn ngày 11/7, L.P xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh. Cô cho biết bản thân đã biết đến sự tồn tại của đoạn clip từ vài năm trước và đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nữ TikToker sinh năm 2003 nhấn mạnh rằng cô không làm gì sai trái hay vi phạm đạo đức, bởi đó là những khoảnh khắc cá nhân xuất phát từ tình yêu đôi lứa.

Sự thẳng thắn và kiên định của L.P đã làm thay đổi đáng kể cục diện dư luận. Trên các diễn đàn, hội nhóm lớn nhỏ, thay vì dung túng cho cái ác, phần lớn netizen đã đồng loạt quay sang chỉ trích kẻ thủ ác: Kịch liệt lên án hành vi xâm phạm đời tư.

Việc hack tài khoản cá nhân, iCloud hay đánh cắp dữ liệu từ điện thoại là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhiều bài viết phân tích chỉ ra rằng, việc một cá nhân bị phơi bày cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội không khác gì một hình thức "bạo lực mạng" có sức hủy hoại ghê gớm.

Cộng đồng mạng văn minh đang ra sức kêu gọi ngưng chia sẻ, ngưng chấm hóng và report (báo cáo) tất cả các tài khoản cố tình lợi dụng sự việc để câu tương tác, câu view bẩn. Việc cộng đồng đứng về phía nạn nhân thay vì kẻ phát tán cho thấy nhận thức của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang dần chuyển biến theo hướng tích cực và thượng tôn pháp luật hơn.

Gợi lại ký ức T.H.L

Khi vụ việc của L.P xảy ra, cái tên T.H.L, một hot girl, nhà sáng tạo nội dung từng vướng phải sự cố tương tự bất ngờ được cộng đồng mạng nhắc lại với sự đồng cảm sâu sắc. Cô gái này cũng từng rơi vào khủng hoảng khi những hình ảnh, clip nhạy cảm mang tính chất tuyệt mật của cô bị rò rỉ. Thời điểm đó, L cũng đã phải trải qua một giai đoạn tăm tối khi đối mặt với hàng triệu ánh mắt tò mò, phán xét và những lời lăng mạ ác ý từ những người hoàn toàn xa lạ trên mạng internet.

Việc netizen nhắc đến T.H.L ở thời điểm này không phải để khơi lại nỗi đau của cô, mà là để tạo ra một chiếc gương phản chiếu. Nó chứng minh rằng: Vấn nạn lộ clip nhạy cảm không phải là câu chuyện của riêng ai và bất kỳ cô gái nào cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của tội phạm mạng nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ hoặc dung túng cho những hành vi này.

Một trong những thực trạng đáng buồn nhất trên không gian mạng mỗi khi có một vụ lộ clip nhạy cảm chính là thái độ cợt nhả, coi đó như một thứ "content giải trí" để bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Những câu hỏi xin link, những bức ảnh chế (meme) đầy ẩn ý hay những dòng bình luận mang tính chất quấy rối tình dục xuất hiện nhan nhản dưới các bài đăng. Việc cười cợt, chế giễu L.P hay T.H.L chính là hành vi tiếp tay cho tội ác, vô tình bình thường hóa việc xâm phạm quyền con người. Một xã hội văn minh không thể là một xã hội mà ở đó, sự đau khổ, nhục nhã của một cô gái lại trở thành trò vui tiêu khiển cho số đông.

Vụ việc của L.P hay câu chuyện buồn của T.H.L trước đây là những bài học đắt giá, phản chiếu mặt tối tàn nhẫn của công nghệ và lòng người trên không gian ảo. Đằng sau những màn hình điện thoại vô cảm, đằng sau những cái click chuột xem link là danh dự, là tương lai và là cuộc sống của một con người bằng xương bằng thịt.

Thay vì đóng vai những vị "thẩm phán đạo đức" đứng trên cao để phán xét hay những kẻ hiếu kỳ đi tìm kiếm trò vui, mỗi chúng ta hãy tự nâng cao trách nhiệm của bản thân khi tham gia mạng xã hội: Không tìm kiếm, không xem, không chia sẻ các nội dung nhạy cảm bị rò rỉ; Tích cực báo cáo (report) các đường link độc hại, các hội nhóm "bẩn" chuyên chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy; Lên tiếng bảo vệ nạn nhân và lên án mạnh mẽ những hành vi hack, xâm nhập đời tư trái phép.