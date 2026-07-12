Trước khi trở thành TikToker và nhà sáng tạo nội dung, Louis Phạm (Phạm Như Phương) từng là vận động viên thể dục dụng cụ của đội tuyển quốc gia. Nền tảng thể thao chuyên nghiệp giúp cô sở hữu sự dẻo dai, sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng mà không phải ai cũng có.

Điều đó được thể hiện rõ trong một video ngắn đăng trên TikTok vào cuối tháng 6. Đoạn clip chỉ kéo dài khoảng 15 giây nhưng nhanh chóng gây sốt khi Louis Phạm thực hiện màn trồng cây chuối theo một xu hướng đang thịnh hành, kết hợp cùng phần nhạc bắt tai. Video hiện đã đạt khoảng 28 triệu lượt xem, trở thành một trong những clip có lượng tiếp cận cao nhất trên kênh TikTok của cô.

Không ít người xem nhận xét rằng thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi thể lực, khả năng kiểm soát cơ thể và sức bền rất tốt. Trong khi nhiều nhà sáng tạo nội dung chỉ thực hiện được một phần động tác hoặc phải nhờ hỗ trợ, Louis Phạm hoàn thành khá nhẹ nhàng, giữ cơ thể ổn định và tạo cảm giác "không hề tốn sức".

@louispham_203

Chính nền tảng nhiều năm tập luyện thể dục dụng cụ giúp nữ TikToker có lợi thế vượt trội ở những nội dung vận động. Trên kênh cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ các video tập luyện, thực hiện động tác khó hay tham gia các thử thách liên quan đến thể lực. Nhiều clip trong số đó đều đạt hàng triệu lượt xem và nhận về lượng tương tác lớn.

Bên dưới video 15 giây này, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước khả năng giữ thăng bằng của Louis Phạm. Không ít người cho rằng "không hổ là cựu vận động viên đội tuyển quốc gia", trong khi một số khác đùa rằng đây là những động tác "nhìn thì dễ nhưng làm mới biết khó".

Những nội dung khai thác kỹ năng vận động cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của Louis Phạm trên TikTok. Thay vì chỉ thực hiện các xu hướng nhảy hay diễn xuất, cô thường tận dụng lợi thế hình thể và chuyên môn thể dục dụng cụ để biến những trend quen thuộc trở nên ấn tượng hơn.

Hiện tại, giữa lúc Louis Phạm trở thành tâm điểm của dư luận vì những ồn ào đời tư, đoạn clip 15 giây này một lần nữa được nhiều người tìm xem và chia sẻ lại. Tuy nhiên, thay vì liên quan đến các tranh cãi gần đây, đây vẫn là một trong những video được đánh giá cao nhờ thể hiện đúng thế mạnh từng giúp cô ghi dấu ấn khi còn là vận động viên chuyên nghiệp.