Sau hơn một ngày trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Louis Phạm đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm về vụ việc đang gây xôn xao.

Mở đầu bài chia sẻ, cô cho biết đã nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, động viên từ người thân, bạn bè cũng như những người không quen biết. Louis Phạm gửi lời cảm ơn sự quan tâm của mọi người và cho biết bản thân vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh để vượt qua biến cố.

Theo nữ TikToker, cô đã từng chia sẻ trước đây rằng mình bị đe dọa trong suốt khoảng 3 năm. Vì vậy, cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rằng sẽ có ngày phải đối diện với sự việc này.

"Mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và mạnh mẽ để vượt qua".

"Mình chính là nạn nhân"

Trong tâm thư, Louis Phạm nhiều lần nhấn mạnh rằng bản thân là người bị hại trong vụ việc.

Cô cho rằng những người đã xâm phạm quyền riêng tư và phát tán các nội dung thuộc đời sống cá nhân của mình mới là những người cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc lên tiếng, theo Louis Phạm, là để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân. Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ quan điểm về những hình ảnh, video riêng tư được ghi lại trong mối quan hệ tình cảm.

Theo Louis Phạm, việc lưu giữ những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người trong một mối quan hệ tự nguyện không phải là điều sai trái khi cả hai đều có sự tin tưởng và đồng thuận. Điều sai là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và phát tán các nội dung đó khi chưa được sự cho phép của người liên quan.

Hé lộ nghi vấn người phát tán

Một nội dung đáng chú ý trong bài viết là Louis Phạm cho biết, theo những gì cô nắm được ở thời điểm hiện tại, khoảng 90% khả năng nội dung bị phát tán xuất phát từ một người từng là bạn của mình , chứ không phải do "hacker" như nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây mới là nhận định từ phía Louis Phạm và nguyên nhân chính thức vẫn cần chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Trước những ý kiến cho rằng cô tự phát tán hình ảnh nhằm thu hút sự chú ý, Louis Phạm thẳng thắn phủ nhận. Cô cho biết không ai tỉnh táo lại đánh đổi danh dự, nhân phẩm và cuộc sống mà mình đã gây dựng chỉ để đổi lấy vài phút nổi tiếng trên mạng xã hội.

Theo Louis Phạm, cuộc sống còn rất dài và không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì thế, cô mong mọi người nhìn nhận câu chuyện bằng sự cảm thông thay vì chế giễu hay phán xét.

Khép lại chia sẻ, Louis Phạm gửi lời cảm ơn những người đã quan tâm, động viên mình trong suốt thời gian qua. Cô cũng nhắn nhủ rằng sự việc xảy ra hôm nay với mình nhưng hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Vì vậy, thay vì lan truyền những nội dung thuộc đời tư hay đưa ra những bình luận tiêu cực, mỗi người nên đối xử với nhau bằng sự tử tế, văn minh và thấu hiểu.

Bài đăng mới nhất của Louis Phạm nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, trong khi không ít ý kiến tiếp tục cho rằng cần chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng để làm rõ toàn bộ vụ việc.