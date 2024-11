Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết, sau khi mở rộng vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay Công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can về các tội “Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…”.



Theo Công an TP.HCM, sau khi phát hiện vụ 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023, chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP.HCM đã làm rõ ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Tang vật bị thu giữ.



Sau đó, các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về TP.HCM cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Công an cũng làm rõ làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần “không bỏ lọt tội phạm”, “không làm oan người vô tội”...



Đồng thời, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các “ông trùm” ma túy qua đó triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.



Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Minh Tuệ