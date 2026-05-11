Phụ huynh nhắn tràng dài "dạy đời" nữ gia sư vì không chịu dạy với mức phí 90.000 đồng, 4 tháng sau lại nhắn thêm 1 tin "KHÓ HIỂU"!

Một đoạn tin nhắn giữa phụ huynh và nữ gia sư đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì cách nói chuyện khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa tranh cãi. Câu chuyện bắt đầu khi một nữ sinh viên nhận dạy kèm cho học sinh với mức học phí 90.000 đồng/90 phút vì thời điểm đó đang ít học sinh và muốn hỗ trợ phụ huynh.

Tuy nhiên trong quá trình học, phụ huynh bất ngờ xin nghỉ giữa chừng với lý do "bé không hiểu gì hết", thậm chí còn cho rằng gia sư dạy chưa hiệu quả. Mọi chuyện tưởng đã dừng lại ở đó thì vài tháng sau, phụ huynh chủ động nhắn tin xin cho con học lại. Lần này, nữ gia sư muốn điều chỉnh học phí cao hơn một chút để phù hợp với công sức bỏ ra.

Khi nhận được phản hồi rằng gia sư không thể tiếp tục dạy với mức giá cũ, phụ huynh lập tức gửi một đoạn tin nhắn khá dài với nội dung mang tính "dạy đời". Người này viết rằng dù nữ sinh học ngành gì thì phí đó rất cao, đồng thời nhắc đến lương tâm nghề nghiệp, cho rằng gia sư "cái tôi lớn", sống chưa đủ bằng "cái tâm" và kết bằng câu: "Núi này cao còn núi khác cao hơn nhưng em còn nhỏ lắm".

Nữ gia sư chia sẻ đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm đi dạy cô nhận được kiểu tin nhắn như vậy nên cảm thấy buồn và suy sụp. Theo lời kể, điều khiến cô hụt hẫng không hẳn là chuyện bị từ chối mức phí mới, mà là cảm giác công sức của mình bị xem nhẹ dù trước đó từng cố gắng hỗ trợ học sinh với mức học phí thấp.

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn bình luận. Phần lớn cư dân mạng cho rằng việc gia sư chủ động đưa ra mức học phí phù hợp với năng lực là điều hoàn toàn bình thường. Thuận mua vừa bán, nếu không phù hợp thì có thể tìm người khác chứ không nên nhắn tin mang tính phán xét như vậy.

Một tài khoản bình luận: "15 năm trước mình đi dạy gia sư đã hơn 120 nghìn/buổi rồi. 2026 mà vẫn nghĩ 90 nghìn cho 90 phút là cao thì hơi vô lý". Người khác chia sẻ thêm: "Năm 2019 mình còn là sinh viên năm nhất đã dạy 150 nghìn/90 phút. Đi dạy cũng là lao động chất xám chứ đâu phải cho không".

Không ít người cho rằng cách hành xử của phụ huynh phần nào phản ánh áp lực thành tích hiện nay. Khi con học chưa tốt, thay vì nhìn nhận khả năng tiếp thu của trẻ hay sự phối hợp từ gia đình, nhiều người lại dễ đổ trách nhiệm hoàn toàn cho giáo viên hoặc gia sư. Nếu thấy không phù hợp học phí thì chỉ cần lịch sự từ chối. Đằng này quay sang nói về đạo đức nghề nghiệp nghe rất áp lực. Người trẻ đi làm thêm cũng cần được tôn trọng.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nghề dạy học vốn đặc thù nên đôi khi phụ huynh kỳ vọng cao hơn vào sự tận tâm. Tuy nhiên đa số vẫn cho rằng tận tâm không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mức thù lao thấp hoặc chịu đựng những lời nói mang tính quy chụp.

Điều khiến nhiều người ngã ngửa là sau 4 tháng từng chê gia sư dạy dở, chính phụ huynh ấy lại chủ động tìm đến xin cho con học lại. Chi tiết này khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi: phải chăng việc tìm được một gia sư phù hợp, kiên nhẫn và có trách nhiệm không hề dễ như nhiều người vẫn nghĩ?

Câu chuyện cũng mở ra cuộc tranh luận lớn hơn về giá trị của nghề gia sư hiện nay. Đằng sau mỗi buổi dạy 90 phút không chỉ là thời gian đứng lớp mà còn là công sức soạn bài, theo sát năng lực học sinh và cả áp lực tâm lý khi phải đáp ứng kỳ vọng từ phụ huynh.