Từ vụ học sinh 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón: Sau cùng, lựa chọn trường mầm non, đâu là điều quan trọng nhất?

Bỏ một số tiền không nhỏ hàng tháng để cho con học trường tư, chọn thêm cả dịch vụ đưa đón, với mong muốn con được chăm sóc kỹ càng hơn. Nhưng sau cùng, điều mà gia đình nhận về lại là một đứa con không còn nguyên vẹn, sau 11 tiếng tuyệt vọng vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Lòng tin đặt sai chỗ đã trả giá bằng cả cuộc sống của con mình. Ai có thể ngờ, nơi yên tâm nhất sau ngôi nhà là mái trường lại thành nơi có thể khiến con gặp nguy hiểm.





Lái xe không kiểm tra bao quát xe. Cô giáo đưa đón không không ký nhận bàn giao trẻ hay điểm danh học sinh xuống xe. Người phụ trách lớp chụp ảnh điểm danh gửi lên phần mềm của nhà trường, phát hiện ra nhưng không thông báo cho gia đình. Ngay việc kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường về việc trẻ có đến lớp hay không đến lớp cũng không có.

Một lớp mầm non 5 tuổi, trường tư thục, 2 giáo viên đứng lớp, nhưng một học sinh vắng mặt không phép đầu giờ lại được xem là bình thường. Một môi trường với mác "tư thục" tưởng con sẽ được quản lý và chăm chút chi li hơn nhưng cuối cùng, quy trình an toàn bị nới lỏng, thể hiện sự vô tâm, tắc trách, cẩu thả, xem thường tính mạng con người.

Sau cùng, điều gì là quan trọng nhất khi chọn trường mầm non cho con? Câu chuyện đứa trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón có thể khiến nhiều phụ huynh thay đổi quan điểm của mình.

Không phải trường công hay trường tư, cơ sở vật chất lung linh, chương trình học tập hiện đại hay hoạt động ngoại khóa sang chảnh... Có một yếu tố quan trọng cần được lưu tâm đầu tiên, đó chính là AN TOÀN. An toàn với bất kỳ ai cũng quan trọng, đặc biệt là với trẻ ở độ tuổi mầm non vì các em còn quá nhỏ, gần như chưa biết đến khả năng tự vệ.

Chẳng hạn như, liệu lan can ở trường học có đảm bảo không? Hồ bơi có người túc trực không? Quy trình đưa đón học sinh, quản lý học sinh có chặt chẽ? Người đưa đón trẻ có chuyên môn nghiệp vụ thế nào? Phải qua những công đoạn gì, trình tự ra làm sao, đón lên thế nào, theo dõi trên xe và khi xuống xe thế nào… Đơn giản hơn, khi một học sinh vắng mặt, trường phải có quy định thông báo ra sao? Liệu có email, cuộc gọi, tin nhắn thông báo hay hỏi han hay không?

Chúng ta cần xem xét các quy định về hệ thống giám sát, xem có quy trình thủ tục khẩn cấp hay không, đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đảm bảo an toàn cho học sinh như thế nào. Làm được tất cả những điều này phụ thuộc rất lớn vào cái "tâm" của những người làm dịch vụ giáo dục, mà cao nhất là người đứng đầu.

Khi nói về việc chọn trường cho con, một nữ Tiến sĩ cũng từng khẳng định: Đứng đầu danh sách phải là "con người". Ai là người sáng lập trường? Ai là chủ đầu tư? Ai là người trực tiếp điều hành? Ba vị trí này có thể thuộc về một người duy nhất hoặc những người khác nhau. Dù thuộc về ai thì điều quan trọng là những nhân sự chủ chốt này buộc phải là người rất tâm huyết, chính trực, am hiểu về giáo dục.

Bởi theo chị, sự am hiểu giúp cho họ có những lựa chọn và quyết định đúng từ những việc tưởng chừng như ít liên quan đến giáo dục nhất như thiết kế nhà vệ sinh, chọn lựa kiểu dáng của bàn ghế…, cho đến những việc cốt lõi của giáo dục là chọn người quản lý, chuyên gia tư vấn, chọn lựa chương trình, các môn học…

Sự tâm huyết giúp họ luôn nỗ lực làm những gì tốt nhất cho học sinh, tạo môi trường làm việc tử tế sao cho mỗi giáo viên được đãi ngộ xứng đáng, được học hỏi liên tục, không ngừng cập nhật những tri thức mới. Sự chính trực khiến cho họ luôn giữ đúng lời hứa, cam kết với phụ huynh, với nhân viên, với xã hội, tạo nên niềm tin và sự gắn kết, hợp tác trong cộng đồng giáo dục.

Bậc học mầm non yêu cầu tính trách nhiệm ở những người liên quan rất cao. Một sơ suất nhỏ của giáo viên, của người quản lý có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Vậy nên, đừng để "ru ngủ" bởi những quảng cáo hào nhoáng về trường đẹp, mô hình nọ, giáo trình kia… Khi ngay sự đảm bảo an toàn cho trẻ cũng lỏng lẻo thì tất cả những yếu tố khác đều trở nên không còn nghĩa lý.