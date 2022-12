Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày 28/12: Bọ Cạp cẩn thận, Xử Nữ thăng tiến

Bạch Dương (21/3-19/4)

Tử vi vui hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương khá hơn, bạn sẽ cảm thấy độ nổi tiếng của mình được nâng cao, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân tích cực giúp đỡ.

Tình cảm: Tình cảm đang phát triển thuận lợi, sự hiểu biết ngầm giữa hai người mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây.

Sự nghiệp: Có thể gặp được đối tác lý tưởng ở nơi làm việc, có thể gặp được dự án tốt hoặc cơ hội chuyển mình, nên cẩn thận kẻo lãng phí.

Tài lộc: Không tệ, về đầu tư và quản lý tài chính, bạn có thể thử hợp tác với người khác để mưu cầu tài lộc, chỉ cần cố gắng giữ tâm thận trọng, đừng mù quáng hùa theo là được.

Sức khỏe: Khá ổn, sức khỏe cơ bản không có vấn đề gì nghiêm trọng.

- Chỉ số may mắn: 90%

- Con số may mắn: 6

- Cung hoàng đạo quý nhân: Kim Ngưu.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Tử vi vui hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu vận trình khá tốt, cuộc sống và công việc sẽ suôn sẻ hơn, không vướng bận rắc rối.

Tình cảm: Vận may tình cảm tốt, khi bạn và nửa kia ở bên nhau, hai bạn đều muốn dành cho nhau nhiều không gian tự do và ít can thiệp vào cuộc sống đối phương.

Sự nghiệp: Hãy cố gắng chọn ngành kinh doanh quen thuộc trong công việc, dễ gặt hái thành quả, ít nhất sẽ không phí công vô ích.

Tài lộc: Có phần tốt hơn, về đầu tư và quản lý tài chính, bạn có thể lựa chọn các dự án do các tổ chức lớn sản xuất, cố gắng hoạt động thận trọng để đảm bảo ít thua lỗ và bạn sẽ thành công.

Sức khỏe: Bình thường, cần bổ sung thêm vitamin.

- Chỉ số may mắn: 89

- Con số may mắn: 10

- Cung hoàng đạo quý nhân: Thiên Bình.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Tử cần giữ kín kẽ, không công khai những việc chưa hoàn thành tốt.

Tình cảm: Nên bớt thể hiện tình cảm khi ở bên nửa kia của mình, một số người có thể cảm thấy khó chịu và có thể ghen tị.

Sự nghiệp: Làm việc gì cũng chỉ cần có trình độ, làm việc gì cũng phải khiêm tốn thì mới thành công.

Tài lộc: Cần chú ý tăng thu nhập và giảm bớt chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời dành dụm nhiều hơn cho những khoản cần thiết.

Sức khỏe: Hơi yếu, bớt lo lắng, nên chú trọng đến sức khỏe bản thân nhiều hơn.

- Chỉ số may mắn: 78%

- Con số may mắn: 2

- Cung hoàng đạo quý nhân: Song Ngư.

Cự Giải (22/6-22/7)

Tử vi vui hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải sẽ cảm thấy bất lực trong cuộc sống và công việc, lúc nào cũng có chút chán nản.

Tình cảm: Nếu can thiệp quá nhiều vào chuyện của đối phương nhất định sẽ bị chán ghét, nên hạn chế tối đa việc làm phiền nửa kia.

Sự nghiệp: Hơi yếu, dễ bị người xung quanh chèn ép trong công việc, bản thân làm việc gì cũng không yên tâm, nên điều chỉnh tâm lý để đối mặt với áp lực càng nhiều.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, bạn nên kiểm soát số tiền đầu tư, đừng vượt quá giới hạn mà mình có thể chi trả.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, đừng biếng nhác.

- Chỉ số may mắn: 75%

- Con số may mắn: 8

- Cung hoàng đạo quý nhân: Song Tử.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử hãy bớt làm những việc không liên quan đến mình trong công việc và cuộc sống, đừng lãng phí năng lượng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hơi yếu, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh nửa kia của mình, nói chuyện với nhau luôn không cùng chủ đề.

Sự nghiệp: Ở mức trung bình, nên chú ý hơn vào công việc, đừng để người khác lợi dụng.

Tài lộc: Nên kiên nhẫn trong việc đầu tư và quản lý tài chính, chờ đợi khi không có dự án tốt.

Sức khỏe: Bình thường, nên nghỉ ngơi điều độ, giữ vững tinh thần.

- Chỉ số may mắn: 65%

- Con số may mắn: 1

- Cung hoàng đạo quý nhân: Nhân Mã.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ vận trình khá tốt, quyết đoán hơn trong công việc cũng như cuộc sống, thích tự mình quyết định, không nghe lời người khác.

Tình cảm: Khi bạn thân thiết với nửa kia của mình thì việc giao tiếp cũng thoải mái và vui vẻ hơn, giữa hai người cũng ít xảy ra hiểu lầm hơn.

Sự nghiệp: Làm việc tương đối nhanh nhẹn, linh hoạt, giỏi quan sát lời nói và việc làm của người khác, có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và số lượng, có cơ thăng tiến.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, nên chọn nhiều dự án có thể nắm bắt để tham gia, an toàn là ưu tiên hàng đầu.

Sức khỏe: Không tệ, chỉ cần vận động hợp lý là được.

- Chỉ số may mắn: 92%

- Con số may mắn: 2

- Cung hoàng đạo quý nhân: Cự Giải.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình vận may tốt, bạn làm việc gì cũng rất thực tế và nghiêm túc, hơn nữa còn có tấm lòng nhân ái, sẽ chủ động giúp đỡ người khác.

Tình cảm: Hai bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, không quan tâm nhiều đến những mất mát cá nhân.

Sự nghiệp: Vận sự nghiệp hanh thông, có quý nhân giúp đỡ, gặp may mắn trong công việc, nếu làm việc chân chính thì nhất định sẽ được sếp và khách hàng đánh giá cao, có cơ hội tiếp quản dự án cấp cao.

Tài lộc: Vận tài lộc khá tốt, đầu tư và quản lý tài chính có thể thu được khoản thu nhập đáng kể, cần sử dụng nguồn thu nhập một cách cẩn thận, đừng lãng phí.

Sức khỏe: Khá hơn, cơ thể vẫn khỏe mạnh.

- Chỉ số may mắn: 93%

- Con số may mắn: 4

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bọ Cạp.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bọ Cạp không thể vội vàng làm mọi việc, nên tiết kiệm sức lực và bớt lo lắng thì hơn.

Tình cảm: Ở mức trung bình, khi ở bên người yêu, tốt nhất bạn không nên tính toán quá, hãy bao dung và ân cần hơn.

Sự nghiệp: Làm việc gì cũng có thể không thấy ngay kết quả, có thể phải chuẩn bị trước một thời gian, đến thời cơ chín muồi sẽ thu được kết quả tốt.

Tài lộc: Ở mức trung bình, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, đừng nóng lòng muốn thấy lợi, càng nóng lòng càng dễ bị lừa gạt.

Sức khỏe: Chú ý tăng cường dinh dưỡng và chăm sóc cơ thể.

- Chỉ số may mắn: 69%

- Con số may mắn: 7

- Cung hoàng đạo quý nhân: Xử Nữ.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Nhân Mã sẽ thấy hoàn cảnh chung không được tốt lắm, làm việc gì cũng phải đợi thời cơ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hơi yếu, khi ở bên nửa kia, có nhiều lời dị nghị hay chỉ trích từ bên ngoài, tốt hơn hết bạn nên học cách che chắn cho đối phương khỏi giận dữ.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp yếu kém, khi công việc gặp chuyện bất khả kháng cũng đừng quá buồn, cũng có thể nhân cơ hội này điều chỉnh, thay đổi một chút, biết đâu sẽ có thêm thu nhập mới.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, nếu hoàn cảnh chung không tốt thì trước tiên nên giữ mình.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, cần chú ý nghỉ ngơi.

- Chỉ số may mắn: 65%

- Con số may mắn: 5

- Cung hoàng đạo quý nhân: Sư Tử.

Ma Kết (22/12-19/1)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết càng làm nhiều điều thú vị thì càng có khả năng thăng tiến.

Tình cảm: Bạn có thái độ tích cực và nhiệt tình hơn với đối tác của mình, có điều gì muốn nói thì có thể tâm sự với nhau.

Sự nghiệp: Vận may trong sự nghiệp tốt, sẵn sàng học hỏi những điều mới trong công việc, hiểu và nắm vững những gì bạn quan tâm một cách nghiêm túc, điều này có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn.

Tài lộc: Không tệ, về đầu tư và quản lý tài chính, hãy bắt đầu từ những dự án trong khả năng chi trả của bản thân, đừng quá tham lam.

Sức khỏe: Ăn uống hợp lý là đủ, không cần phải bổ sung thêm vitamin.

- Chỉ số may mắn: 90%

- Con số may mắn: 1

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bạch Dương.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình vận trình khá tốt, bạn sẽ cảm thấy may mắn trong công việc và cuộc sống, có thể giải quyết khó khăn một cách suôn sẻ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt, bạn sẽ cảm thấy thư thái khi ở bên người ấy, nên cùng nhau làm điều gì đó thú vị.

Sự nghiệp: Có phần khởi sắc hơn, khả năng cao gặp được quý nhân trong công việc, có người đề nghị giúp đỡ hoặc giới thiệu dự án.

Tài lộc: Đầu tư và quản lý tài chính đều tốt, hãy chú ý nắm bắt cơ hội, nếu nhận ra được thì hành động càng sớm càng tốt.

Sức khỏe: Khá hơn, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

- Chỉ số may mắn: 95%

- Con số may mắn: 0

- Cung hoàng đạo quý nhân: Ma Kết.

Song Ngư (19/2-20/3)

Tử vi vui hôm nay ngày 28/12/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư nên chú ý thả lỏng khi thực hiện mọi việc trong cuộc sống cũng như công việc, đừng lúc nào cũng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Tình cảm: Về phương diện tình cảm, muốn mối quan hệ phát triển tốt đẹp thì không thể bỏ qua những khúc mắc tồn tại giữa hai người, phải xử lý triệt để.

Sự nghiệp: Có một số việc cần xác nhận lại xem đã xử lý xong chưa, cẩn thận kẻo để lại mối nguy tiềm ẩn.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, bạn nên chú ý sử dụng hợp lý nguồn vốn của mình, không nên ôm đồm vào một số dự án không tốt.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, vận động hợp lý sẽ tốt cho cơ thể.

- Chỉ số may mắn: 80%

- Con số may mắn: 9

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bảo Bình.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.