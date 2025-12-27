Tử vi tuần mới (29/12 - 4/1) của 12 chòm sao: Ai được Thần Tài gõ cửa, ai cẩn thận "họa từ miệng mà ra"?

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của thời gian, nơi những ngày cuối cùng của năm 2025 đang dần khép lại để nhường chỗ cho bình minh của năm 2026. Bầu trời tuần này là một bản giao hưởng đầy màu sắc: Mặt Trời Ma Kết mang đến sự trầm ổn, thực tế; Kim Tinh Nhân Mã thổi bùng lên những cuộc vui bất tận; và đâu đó là những nốt trầm của Thổ Tinh nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng. Đây là lúc để nhìn lại, để gói ghém những bộn bề cũ và lên dây cót cho một hành trình mới. Dù bạn thuộc cung hoàng đạo nào, hãy nhớ rằng vận thế chỉ là cơn gió, còn người cầm lái chính là bạn. Hãy cùng xem vũ trụ nhắn nhủ điều gì để bạn có một cú "hạ cánh" an toàn và "cất cánh" ngoạn mục trong tuần giao thừa này.

Bạch Dương: Hào quang rực rỡ nhưng coi chừng "vạ miệng"

Tuần này, Bạch Dương chính là ngôi sao của mọi bữa tiệc. Nhờ sự ưu ái của sao Kim, sức hút của bạn tăng vọt, đi đến đâu cũng có người để mắt, kẻ thầm thương trộm nhớ. Đây là thời điểm tuyệt vời để mở rộng vòng tròn quan hệ, biết đâu bạn sẽ tìm thấy "chân ái" giữa tiếng cụng ly rộn rã.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, hãy giữ cái đầu lạnh, đừng để những lời nói vô tư của mình gây ra hiểu lầm đáng tiếc.Trong công việc, những cuộc gặp gỡ xã giao không hề vô bổ, nó chính là chìa khóa mở ra những cơ hội hợp tác vàng. Tài chính rủng rỉnh nhưng cũng dễ "bốc hơi" vì những cuộc vui, hãy chi tiêu có kiểm soát nhé.

Lời khuyên: Vui thôi đừng vui quá, giữ gìn sức khỏe để đón năm mới.

Kim Ngưu: "Im lặng là vàng", cẩn trọng giấy tờ

Bước vào tuần giao thừa, Kim Ngưu có thể cảm thấy chút áp lực từ gia đình hoặc các mối quan hệ thân thiết. Sao Thổ đang thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Lời khuyên chân thành nhất lúc này là: bớt tranh luận, bớt ý kiến. Đôi khi, sự im lặng không phải là nhu nhược mà là sự khôn ngoan để giữ gìn hòa khí.Trong công việc và tài chính, đừng tin vào những lời hứa suông. Mọi thứ cần phải có giấy trắng mực đen rõ ràng. Những kẻ "vẽ bánh vẽ" đang rình rập xung quanh, chỉ chờ bạn sơ hở là trục lợi. Hãy là một Kim Ngưu thực tế và tỉnh táo nhất có thể.

Lời khuyên: Giữ chặt ví tiền, ký tá cẩn thận, bình yên sẽ ở lại.





Song Tử: Thông minh sắc sảo nhưng đề phòng tiểu nhân

Trí tuệ của Song Tử tuần này sắc bén như dao nhờ sự hỗ trợ của sao Thủy. Bạn nhìn thấu mọi vấn đề, phân tích rủi ro cực tốt. Thế nhưng, điểm yếu của bạn là "nghĩ nhiều làm ít". Đừng để những ý tưởng hay ho chỉ nằm trong đầu, hãy bắt tay vào làm ngay.Chuyện tình cảm và công sở tuần này có chút "mùi thuốc súng" do sự ghen ghét, đố kỵ từ người ngoài. Có kẻ đang ngấm ngầm muốn phá hoại hạnh phúc hoặc cướp công của bạn. Cách trả thù tốt nhất là giữ bí mật về kế hoạch của mình và sống thật hạnh phúc, thành công.

Lời khuyên: Bảo mật thông tin tài chính tuyệt đối, đừng khoe khoang.

Cự Giải: Đi qua vùng trũng cảm xúc để trưởng thành

Những ngày cuối năm, Cự Giải dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm. Một câu nói vô tình của người thương, một chút trắc trở trong công việc cũng khiến bạn suy nghĩ, dằn vặt. Ký ức về người cũ, chuyện cũ có thể ùa về làm bạn mất ngủ.Sự nghiệp và tài chính tuần này cũng không mấy khởi sắc, thậm chí có thể phát sinh những khoản chi bất ngờ cho sức khỏe hoặc gia đình. Nhưng Cự Giải ơi, đừng nản lòng. Đây chỉ là khoảng lặng cần thiết để bạn học cách kiên cường hơn. Hãy chăm sóc bản thân, ngủ sớm hơn một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Lời khuyên: Sức khỏe là vàng, đừng để tâm trạng kéo sập thể chất.

Sư Tử: Hạ cái tôi xuống, hạnh phúc sẽ dâng lên

Cái tôi quá lớn có thể là hòn đá tảng ngáng đường Sư Tử tuần này. Trong tình yêu hay công việc, sự cố chấp bảo vệ quan điểm cá nhân chỉ khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Đối phương đang cần sự thấu hiểu, chứ không phải một bài thuyết trình về việc "ai đúng ai sai".Nếu bạn chịu lùi một bước, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp hay người yêu, bạn sẽ thấy mọi nút thắt được tháo gỡ dễ dàng. Tài chính tuần này bình ổn, không có biến động lớn, đủ để bạn an tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Lời khuyên: Thử một lần nhường nhịn, bạn sẽ thấy mình "thắng" được nhiều hơn thế.

Xử Nữ: Án binh bất động, lấy tĩnh chế động

Tuần này, Xử Nữ như đang đi trên dây. Sao Thủy và sao Hỏa khiến bạn dễ nóng nảy, bực bội. Một lời nói thiếu suy nghĩ lúc này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh dài kỳ. Công việc cũng gặp nhiều biến số khó lường, kế hoạch 10 phần thì rủi ro đến 3-4 phần.Tài chính cũng đang ở mức báo động đỏ, tránh đầu tư mạo hiểm hay cho vay mượn. Lời khuyên cho Xử Nữ là hãy sống chậm lại, đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ. Nếu thấy mệt, hãy xin nghỉ ngơi. Đừng ép bản thân phải hoàn hảo trong một tuần đầy biến động thế này.

Lời khuyên: Giữ gìn sức khỏe, tránh xa thị phi.

Thiên Bình: Tự lực cánh sinh, đừng trông chờ ai khác

Cảm giác thất vọng có thể len lỏi trong lòng Thiên Bình khi những người bạn tin tưởng lại không đem đến sự hỗ trợ như mong đợi. Trong tình yêu, sự ngờ vực khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.Nhưng nhìn ở góc độ tích cực, đây là lúc vũ trụ muốn nhắc nhở Thiên Bình: Hãy đứng trên đôi chân của chính mình. Đừng dựa dẫm vào ai cả. Khi bạn tự mình giải quyết khó khăn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn tưởng tượng rất nhiều. Tài chính eo hẹp đòi hỏi bạn phải thắt lưng buộc bụng, hãy chi tiêu thông minh.

Lời khuyên: Thay đổi tư duy, biến khó khăn thành đòn bẩy.





Thiên Yết: Dũng cảm đối mặt, gạt bỏ chướng ngại vật

Tuần này, Thiên Yết sẽ phải đối mặt với những tác động từ bên ngoài. Có người đang cố tình can thiệp vào chuyện tình cảm hoặc công việc của bạn. Đừng để sự do dự hay lo âu làm bạn chùn bước. Hãy dùng trực giác nhạy bén và sự quyết đoán vốn có của mình để vạch rõ ranh giới.Trong sự nghiệp, dù có áp lực nhưng cơ hội thành công vẫn đang chờ những chú Bọ Cạp dũng cảm. Tuy nhiên, về tiền bạc, tuyệt đối không được cả tin. Giữ chặt túi tiền trước những lời mời gọi đầu tư "siêu lợi nhuận".

Lời khuyên: Mạnh mẽ lên, bạn là người làm chủ cuộc chơi.

Nhân Mã: Thu mình để tái tạo năng lượng

Trái ngược với vẻ sôi nổi thường ngày, tuần này Nhân Mã bỗng muốn "trốn" cả thế giới. Bạn không còn hào hứng với những cuộc tụ tập ồn ào mà chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để chiêm nghiệm.Đừng lo lắng, đây là tín hiệu tốt. Bạn đang cần khoảng thời gian "ngủ đông" để nạp lại năng lượng cho năm mới. Công việc và tài chính đều ở mức duy trì, không có gì đột biến. Hãy tận dụng thời gian này để lên kế hoạch cho năm 2026, hoặc đơn giản là đọc một cuốn sách hay, tập vài động tác yoga nhẹ nhàng.

Lời khuyên: Nghỉ ngơi cũng là một cách để tiến lên.

Ma Kết: Thời tới cản không kịp, quý nhân phù trợ

Chúc mừng Ma Kết, đây chính là tuần lễ của bạn! Mặt Trời đang chiếu rọi bản mệnh, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và sự tự tin hiếm thấy. Dù chuyện tình cảm có thể hơi xa cách về địa lý, nhưng trái tim hai bạn vẫn hướng về nhau.Đặc biệt trong sự nghiệp, quý nhân sẽ xuất hiện, mang đến cho bạn những cơ hội "ngàn vàng". Công việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc rủng rỉnh, đầu tư đâu thắng đó. Hãy tận dụng triệt để thời gian vàng này để bứt phá nhé!

Lời khuyên: Mở rộng lòng mình đón nhận may mắn, bạn xứng đáng với điều đó.

Bảo Bình: Tình tiền viên mãn, vạn sự như ý

Nếu phải tìm một người hạnh phúc nhất tuần này, đó chính là Bảo Bình. Sao Kim và sao Mộc đang hợp lực để mang đến cho bạn một cái kết năm 2025 ngọt ngào. Tình yêu thăng hoa, các cặp đôi có thể tính chuyện trăm năm, người độc thân cũng dễ tìm được người tâm đầu ý hợp.Sự nghiệp cũng "lên hương" không kém. Bạn gặp khó khăn có người giúp, đi đâu cũng được yêu mến. Tiền bạc dồi dào từ cả nguồn thu chính lẫn phụ. Sức khỏe sung mãn giúp bạn tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

Lời khuyên: Hãy chia sẻ niềm vui và sự may mắn của mình với mọi người.

Song Ngư: Ngọt ngào nhưng cần tỉnh táo

Tuần này của Song Ngư giống như một viên kẹo bọc đường: bên ngoài ngọt ngào nhưng bên trong có thể ẩn chứa vị đắng nếu không cẩn thận. Tình yêu lãng mạn, thơ mộng nhưng hãy cẩn thận kẻo đó chỉ là ảo ảnh.Trong công việc, bạn có thể đạt được một vài thành công nhỏ, nhưng đừng vội đắc ý. Luôn có những rủi ro tiềm ẩn và những kẻ tiểu nhân đang chờ bạn sơ hở. Hãy chuẩn bị cho mình một phương án dự phòng (Plan B) trong mọi tình huống. Tài chính có lộc nhưng chỉ là ngắn hạn, hãy biết điểm dừng.

Lời khuyên: Lãng mạn nhưng phải thực tế, cẩn thận đi lại xe cộ.

Vận mệnh tuần giao thừa đan xen giữa cơ hội và thách thức. Hãy nhớ rằng, sao chiếu mệnh chỉ là ngọn đèn dẫn lối, còn đi như thế nào là do đôi chân của bạn. Hãy khép lại năm 2025 với lòng biết ơn và mở rộng vòng tay đón năm 2026 với tất cả sự dũng cảm và hy vọng. Chúc 12 chòm sao một tuần mới bình an và rực rỡ!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)