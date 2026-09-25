Tử vi tuần mới (28/9-4/10) của 12 chòm sao: Xếp hạng 3 chòm sao công danh hanh thông, tình duyên viên mãn nhất

Tuần mới mở ra với những thay đổi đáng chú ý trong vận trình của 12 chòm sao. Có người cần dành thời gian sắp xếp lại công việc, có người nên thận trọng hơn với chuyện tiền bạc, nhưng cũng có những chòm sao bước vào một tuần tương đối thuận lợi, khi nhiều khía cạnh trong cuộc sống cùng có chuyển biến tích cực. Theo góc nhìn chiêm tinh, 3 chòm sao này có vận trình nổi bật trong tuần từ 28/9 đến 4/10. Không chỉ dễ có thêm cơ hội về công việc và tài chính, chuyện tình cảm của họ cũng có những tín hiệu đáng mong đợi.

Kim Ngưu: Tài chính ổn định, công việc có thêm cơ hội

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế thực tế và thận trọng. Đây là thời điểm bạn có thể nhìn rõ hơn những mục tiêu mình thực sự muốn theo đuổi thay vì tiếp tục phân tán năng lượng cho quá nhiều việc cùng lúc. Sự kiên trì vốn có sẽ giúp Kim Ngưu từng bước xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

Trong công việc, một nhiệm vụ mới có thể xuất hiện và ban đầu khiến bạn cảm thấy khá áp lực. Tuy nhiên, nếu biết chia nhỏ công việc và tập trung vào từng bước, bạn hoàn toàn có thể biến thử thách này thành cơ hội để chứng minh năng lực. Những người đang tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập cũng nên chủ động trao đổi với cấp trên hoặc tìm kiếm thêm các dự án phù hợp.

Tài chính là một trong những điểm sáng của Kim Ngưu trong tuần. Nguồn thu chính có xu hướng ổn định, trong khi một khoản tiền phụ hoặc khoản thanh toán đã chờ từ trước có thể được giải quyết. Đây cũng là thời điểm thích hợp để rà soát lại ngân sách cá nhân, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và xây dựng kế hoạch tiết kiệm cho những tháng cuối năm.

Điều Kim Ngưu cần tránh là tâm lý quá an toàn. Thận trọng là thế mạnh nhưng nếu suy nghĩ quá lâu trước một cơ hội phù hợp, bạn có thể bỏ lỡ thời điểm tốt. Hãy cân nhắc kỹ, nhưng khi đã có đủ thông tin thì nên quyết đoán hơn.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể gặp một người có cách sống tương đồng với mình. Mối quan hệ này không nhất thiết bắt đầu bằng cảm xúc quá mãnh liệt mà có thể phát triển từ những cuộc trò chuyện đơn giản và sự tin tưởng dần được xây dựng.

Người đang yêu có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sự ổn định lâu dài. Hai người có thể cùng bàn bạc về một kế hoạch chung, từ tài chính, công việc cho đến những dự định cá nhân. Những cuộc trò chuyện nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng sẽ giúp mối quan hệ thêm vững chắc.

Thiên Bình: Quý nhân xuất hiện, tình cảm cũng có bước tiến

Thiên Bình có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong các mối quan hệ trong tuần từ 28/9 đến 4/10. Bạn dễ gặp những người mang đến góc nhìn mới hoặc hỗ trợ mình trong một vấn đề đang băn khoăn. Một cuộc gặp tình cờ hoặc lời giới thiệu từ người quen có thể mở ra một cơ hội mà trước đó bạn chưa nghĩ tới.

Trong công việc, khả năng giao tiếp và kết nối của Thiên Bình được phát huy khá tốt. Nếu đang làm việc nhóm, bạn có thể trở thành người đứng giữa để kết nối các thành viên và giúp công việc vận hành trơn tru hơn. Những người làm công việc liên quan đến truyền thông, sáng tạo, kinh doanh hoặc dịch vụ cũng có thể có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của mình.

Tài chính không đến theo kiểu quá đột biến nhưng có xu hướng ổn định và cải thiện dần. Một dự án mới, khoản thưởng hoặc nguồn thu phụ có thể giúp Thiên Bình cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, vì tâm trạng tốt hơn, bạn cũng dễ có xu hướng chi tiêu cho những món đồ mình yêu thích. Hãy dành một phần tiền cho niềm vui cá nhân nhưng đừng quên giữ lại khoản dự phòng.

Một trong những điểm sáng nhất của Thiên Bình tuần này là tình cảm. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người mà trước đó bạn chưa từng nghĩ tới. Một cuộc trò chuyện kéo dài hơn bình thường, một lời mời đi cà phê hoặc một sự chủ động rất nhỏ cũng có thể khiến bạn bắt đầu nhìn người ấy bằng ánh mắt khác.

Nếu đang trong một mối quan hệ, Thiên Bình có thể cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của đối phương. Những vấn đề từng khiến hai người tranh luận có cơ hội được nhìn nhận theo hướng nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là tuần phù hợp để cùng nhau thực hiện một hoạt động mới, thay đổi không khí hoặc lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắn.

Điều Thiên Bình cần nhớ là đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Khi biết đặt ranh giới rõ ràng, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho những người và những việc thực sự quan trọng.

Nhân Mã: Công việc khởi sắc, tài lộc và tình duyên cùng có tín hiệu vui

Nhân Mã là chòm sao có nguồn năng lượng khá tích cực trong tuần mới. Sau một khoảng thời gian cảm thấy mọi thứ diễn ra chậm hơn mong muốn, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy những chuyển biến rõ ràng. Một kế hoạch từng phải tạm dừng có khả năng được khởi động lại hoặc một ý tưởng mới xuất hiện đúng lúc.

Trong công việc, Nhân Mã nên tận dụng khả năng chủ động và tinh thần dám thử nghiệm. Nếu đang có ý định đề xuất một dự án, thay đổi cách làm hoặc học thêm một kỹ năng mới, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu. Bạn không cần phải hoàn thiện mọi thứ ngay lập tức, nhưng việc bắt tay vào làm sẽ giúp con đường phía trước rõ ràng hơn.

Tài chính cũng có dấu hiệu cải thiện. Những người làm kinh doanh, công việc tự do hoặc có nguồn thu phụ có thể nhận thêm khách hàng hoặc một dự án mới. Người làm công ăn lương có thể nhận được tin vui liên quan đến thu nhập, thưởng hoặc một cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Tuy nhiên, Nhân Mã nên kiểm soát tâm lý "có tiền là muốn tiêu". Sau khi làm việc vất vả, bạn hoàn toàn có quyền tự thưởng cho mình, nhưng nên đặt ra một giới hạn rõ ràng. Những khoản đầu tư hoặc cơ hội kiếm tiền có lợi nhuận cao cũng cần được kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

Về tình cảm, Nhân Mã có thể trở nên đặc biệt thu hút nhờ sự tự tin và tinh thần vui vẻ. Người độc thân có cơ hội gặp một người khiến bạn cảm thấy thoải mái ngay từ những cuộc trò chuyện đầu tiên. Mối quan hệ mới có thể bắt đầu từ tình bạn hoặc một sự kết nối khá tự nhiên.

Người đã có đôi nên dành thêm thời gian cho người yêu thay vì để công việc chiếm hết lịch trình. Một cuộc hẹn đơn giản, một bữa tối hoặc một chuyến đi ngắn cũng có thể giúp hai người tìm lại cảm giác mới mẻ trong mối quan hệ.

Nhìn chung, Kim Ngưu, Thiên Bình và Nhân Mã là 3 chòm sao có nhiều tín hiệu tích cực hơn trong tuần từ 28/9 đến 4/10. Kim Ngưu nổi bật ở khả năng củng cố tài chính, Thiên Bình có lợi thế về các mối quan hệ và tình cảm, trong khi Nhân Mã có thể tạo bước tiến đồng thời ở công việc, tiền bạc và chuyện tình yêu.

Tuần từ 28/9 đến 4/10 có thể là thời điểm để mỗi chòm sao chủ động nhìn lại điều mình muốn, hoàn thành những việc còn dang dở và mạnh dạn bước thêm một bước khi cơ hội xuất hiện. Đôi khi, một tuần thuận lợi không phải vì mọi chuyện đều hoàn hảo, mà bởi chúng ta đủ bình tĩnh để nhận ra đâu là điều đáng nắm giữ và đâu là điều nên buông bỏ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo