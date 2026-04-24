Tuần lễ 27/4 đến 3/5 rơi đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời điểm mà dòng chảy năng lượng trong cuộc sống của nhiều người bỗng trở nên sôi động khác thường. Theo quan niệm tử vi phương Đông, đây là tuần mà một số con giáp được Thần Tài đặc biệt ưu ái, công việc hanh thông, tiền bạc đổ về từ nhiều hướng không ngờ tới. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui của những người may mắn, vẫn có một con giáp cần hết sức tỉnh táo trong chuyện chi tiêu, tránh rơi vào cảnh "tiêu hoang ngày lễ, cả tháng ăn mì". Cùng soi xem con giáp của bạn đang đứng ở vị trí nào trong bức tranh vận may tuần này nhé.

1. Tuổi Tý - "Quý nhân đưa lối" ngay đầu tuần

Bước sang tuần mới, người tuổi Tý như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Ngay từ thứ Hai 27/4, nhiều cơ hội làm ăn bất ngờ sẽ gõ cửa, đặc biệt là những ai đang kinh doanh dịch vụ, bán hàng online hoặc làm trong lĩnh vực du lịch. Dịp lễ 30/4 chính là khoảng thời gian "gặt hái" đúng nghĩa của tuổi Tý, khi doanh thu có thể tăng vọt gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Điểm đáng chú ý là quý nhân xuất hiện đúng lúc bạn đang phân vân về một quyết định quan trọng, một lời khuyên vô tình từ người bạn cũ có thể giúp bạn mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp. Về mặt tình cảm, người độc thân tuổi Tý có khả năng gặp được đối tượng phù hợp trong các buổi tụ tập bạn bè ngày nghỉ lễ. Lời khuyên dành cho bạn là đừng ngại mở lòng, nhưng cũng đừng vội vàng đặt niềm tin quá nhanh.





2. Tuổi Thìn - Tài lộc rơi đúng dịp nghỉ lễ

Tuổi Thìn vốn đã được đánh giá là con giáp có vận trình ổn định trong năm 2026, và tuần này chính là một trong những tuần đỉnh cao của họ. Từ khoảng giữa tuần, đặc biệt là ngày 29/4 và 30/4, các khoản tiền tồn đọng có thể bất ngờ được thanh toán, những hợp đồng tưởng chừng đã "chết" bỗng được khách hàng chủ động liên hệ lại. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản thưởng lễ xứng đáng, thậm chí cao hơn kỳ vọng.

Với những ai đang đầu tư, tuần này là thời điểm thích hợp để chốt lời các khoản đã nắm giữ lâu dài, tránh tham lam ôm thêm vì biến động thị trường sau kỳ nghỉ có thể khó lường. Sức khỏe của tuổi Thìn cũng khá tốt, tuy nhiên cần chú ý đến hệ tiêu hóa khi ăn uống liên hoan nhiều ngày liền.

3. Tuổi Thân - "Mưa tài lộc" từ những mối quan hệ cũ

Tuần 27/4 - 3/5 mang đến cho tuổi Thân một bất ngờ thú vị khi tiền bạc đến từ những nguồn mà bạn đã không còn kỳ vọng. Có thể là một người bạn cũ đột nhiên trả nợ sau nhiều năm, một khoản hoa hồng bị "quên lãng" được kế toán tìm thấy, hoặc đơn giản là những món đồ cũ bạn thanh lý trên mạng lại bán được giá cao.

Ngày 1/5 và 2/5 được xem là hai ngày vượng tài nhất của tuổi Thân, phù hợp để ký kết các thỏa thuận nhỏ, chốt đơn hàng hoặc thương lượng tăng lương. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi tuổi Thân sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào nếu tận dụng kỳ nghỉ để đi du lịch ngắn ngày cùng nhau. Đừng để công việc xen vào, vì đây là lúc cần vun đắp sự gắn kết.





4. Tuổi Dậu - Con giáp cần "giữ chặt ví" tuần này

Trái với không khí vui vẻ của các con giáp trên, tuổi Dậu lại được các chuyên gia tử vi khuyên nên cẩn trọng trong chi tiêu tuần này. Vận trình tài chính của tuổi Dậu không xấu, nhưng lại dễ rơi vào trạng thái "tiền vào tay trái, ra tay phải" do tâm lý muốn hưởng thụ dịp nghỉ lễ dài ngày. Những khoản chi không tên như mua sắm bốc đồng, đi ăn hàng quán liên tục, đặt tour du lịch phút chót với giá cao... có thể khiến ví tiền của bạn "mỏng đi trông thấy" sau kỳ nghỉ.

Đặc biệt, từ ngày 30/4 đến 2/5, tuổi Dậu nên tránh cho vay mượn tiền, dù là với người thân quen, vì khả năng thu hồi lại rất thấp. Ngoài ra, các lời mời đầu tư "lãi khủng, sinh lời nhanh" xuất hiện trong tuần này hầu hết đều tiềm ẩn rủi ro, bạn nên nói không một cách dứt khoát. Hãy lập sẵn một ngân sách cụ thể cho kỳ nghỉ và cố gắng tuân thủ để tránh hối hận về sau.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.