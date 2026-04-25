Tử vi tuần mới 27/4 - 3/5: 3 chòm sao vận đỏ như son, đi chơi lễ vẫn kiếm được nhiều tiền

Tuần lễ từ 27/4 đến 3/5 rơi đúng vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, thời điểm mà phần đông mọi người gác lại công việc để du lịch, tụ họp bạn bè và tận hưởng không khí lễ hội. Thế nhưng trong dòng chảy vũ trụ tuần này, có ba chòm sao được các vì sao ưu ái đặc biệt: họ không chỉ được nghỉ ngơi mà còn đón nhận những cơ hội tài lộc từ nơi không ngờ tới. Có người tình cờ chốt được đơn hàng khi đang đi du lịch, có người nhận được lời mời hợp tác từ một mối quan hệ tưởng chừng đã nguội lạnh. Cùng xem bạn có nằm trong danh sách may mắn này không nhé.

1. Bạch Dương - Tuần của những cú chốt bất ngờ

Bạch Dương bước vào tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào hiếm thấy. Ngay từ ngày thứ Hai đầu tuần 27/4, bạn đã cảm nhận được sự hứng khởi kỳ lạ trong công việc, như thể có một luồng gió mới thổi bay những bế tắc cũ. Giữa tuần, khoảng 29/4, nhiều người thuộc cung này sẽ bất ngờ nhận được tin vui liên quan đến tài chính, có thể là khoản thưởng lễ, một khoản nợ được thu hồi, hoặc đơn giản là một món đồ cũ bán được giá hời. Điều thú vị là dù bạn đã lên kế hoạch đi chơi lễ từ sớm, công việc vẫn tìm đến bạn theo cách dễ chịu nhất.

Một cuộc điện thoại ngắn, một tin nhắn từ khách quen, một cơ hội hợp tác nho nhỏ - tất cả đều biến thành tiền mà không tốn quá nhiều công sức. Chuyện tình cảm của Bạch Dương trong tuần này cũng ấm áp, đặc biệt là ngày 1/5 và 2/5, khi những người độc thân có thể gặp được đối tượng hợp gu trong chuyến đi chơi xa. Lời khuyên dành cho bạn là đừng từ chối những lời mời đột xuất, vì đôi khi chính những cuộc gặp không nằm trong kế hoạch lại mang đến may mắn lớn nhất.





2. Sư Tử - Hào quang tỏa sáng, tiền vào như nước

Sư Tử vốn đã là chòm sao của sự rực rỡ, và tuần 27/4 - 3/5 càng làm nổi bật đặc tính ấy. Đầu tuần, bạn có thể cảm thấy hơi mệt mỏi do khối lượng công việc dồn ứ trước kỳ nghỉ, nhưng chỉ cần vượt qua hai ngày 27 - 28/4 là bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Từ ngày 29/4 trở đi, vận tài lộc của Sư Tử bắt đầu bứt tốc, đặc biệt rõ rệt với những ai đang kinh doanh tự do, làm sáng tạo nội dung, hoặc có nguồn thu nhập phụ. Bạn có thể sẽ bán được hàng ngay trong lúc đi du lịch, hoặc nhận được lời đề nghị cộng tác từ một người lâu rồi không liên lạc.

Ngày 30/4 và 1/5 là hai ngày đẹp nhất trong tuần đối với Sư Tử, tài vận cực thịnh, thích hợp để ký kết, chốt deal hoặc đưa ra những quyết định tài chính quan trọng. Về mặt tình cảm, Sư Tử có cặp đôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau trong kỳ nghỉ, còn người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhờ các buổi tụ họp bạn bè. Điều duy nhất cần lưu ý là đừng tiêu xài quá tay trong những ngày đầu tháng 5, vì tài đến nhanh nhưng cũng dễ đi nhanh nếu bạn không kiểm soát.





3. Nhân Mã - Vận đỏ như son, càng đi xa càng phát tài

Nhân Mã là chòm sao được hưởng lợi nhiều nhất từ dịp nghỉ lễ này. Vốn yêu thích du lịch và khám phá, Nhân Mã như cá gặp nước trong tuần 27/4 - 3/5. Ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã có cảm giác mọi chuyện đều diễn ra theo ý mình: Công việc được hoàn thành trước hạn, đồng nghiệp hợp tác ăn ý, cấp trên ghi nhận. Đỉnh điểm tài lộc rơi vào hai ngày 1/5 và 2/5, khi Nhân Mã có thể gặp được quý nhân ngay trên hành trình du lịch của mình - một người bạn mới quen, một mối quan hệ kinh doanh tiềm năng, hoặc đơn giản là một lời khuyên quý giá làm thay đổi hướng đi trong sự nghiệp.

Những người làm nghề tự do, freelancer, hướng dẫn viên, môi giới sẽ thấy túi tiền dày lên rõ rệt. Chuyện tình cảm cũng không kém phần rực rỡ, đặc biệt ngày 3/5 cuối tuần là thời điểm lý tưởng để Nhân Mã độc thân gặp được người phù hợp. Lời khuyên cho bạn là hãy mở lòng với mọi cuộc trò chuyện, dù là với người lạ trên chuyến bay hay bên quán cà phê.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.