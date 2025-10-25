Tử vi tuần mới (27/10 - 2/11): 3 chòm sao được Thần Tài điểm danh, tiền bạc ào ào đổ về

Khi tháng 10 dần khép lại và tháng 11 bắt đầu mở ra, bầu trời chiêm tinh cũng xuất hiện những chuyển động thú vị. Sao Kim đang ở vị trí thuận lợi, sao Mộc tạo góc tam hợp với Mặt Trời, mang lại năng lượng tích cực, cơ hội bứt phá cho một số cung hoàng đạo. Tuần lễ từ 27/10 đến 2/11 là thời điểm để ba chòm sao sau đây tỏa sáng: Công việc thăng hoa, tài lộc vượng phát, tình duyên đong đầy và tinh thần nhẹ nhõm như được chạm vào may mắn của vũ trụ. Nếu bạn thuộc một trong ba chòm sao này, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp bất ngờ gõ cửa!

1. Sư Tử: Cơ hội thăng tiến mở ra, quý nhân song hành

Tuần này, Sư Tử như được ánh Mặt Trời chiếu rọi mạnh mẽ. Những nỗ lực trong suốt thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch công việc hay dự án cá nhân, đây là thời điểm vàng để hành động. Mọi chuyện tưởng chừng bế tắc lại được gỡ nút nhờ một lời gợi ý hoặc sự giúp đỡ từ quý nhân – người có thể là đồng nghiệp lâu năm hoặc đối tác đáng tin cậy.

Tài chính của Sư Tử cũng có dấu hiệu tăng trưởng ổn định. Các khoản đầu tư, dù nhỏ, cũng bắt đầu sinh lời. Nếu bạn đang tính chuyện mua sắm hay nâng cấp nơi ở, vũ trụ ủng hộ bạn làm điều đó trong tuần này. Về mặt tình cảm, các cặp đôi tìm lại được sự cân bằng, còn người độc thân dễ gặp được người khiến trái tim rung động qua những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.

2. Ma Kết: Tài vận khởi sắc, nỗ lực được đền đáp

Ma Kết là chòm sao thứ hai được Thần Tài ưu ái trong tuần mới. Bạn vốn nổi tiếng là người kiên trì, thực tế và kỷ luật, nên khi sao Mộc di chuyển về đúng cung tài lộc, mọi công sức tích góp lâu nay đều bắt đầu nở hoa. Tài chính của Ma Kết có tín hiệu tích cực rõ rệt, đặc biệt với những ai làm kinh doanh, đầu tư hoặc đang tìm việc mới. Nhiều cơ hội tốt xuất hiện, và chỉ cần bạn giữ vững tinh thần, bạn sẽ nhanh chóng “hái quả ngọt”.

Về công việc, sự chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát chi tiết giúp bạn được cấp trên đánh giá cao. Có khả năng Ma Kết sẽ được đề cử vào vị trí quan trọng hoặc được khen thưởng cho những đóng góp thầm lặng. Trong chuyện tình cảm, Ma Kết nên học cách mở lòng hơn. Đôi khi, sự thẳng thắn và khô khan khiến đối phương cảm thấy bạn quá xa cách. Hãy để sự dịu dàng lên tiếng, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi mối quan hệ đều trở nên ấm áp hơn.

3. Song Ngư: Cảm xúc thăng hoa, may mắn song hành

Song Ngư luôn sống bằng trực giác mạnh mẽ, và tuần này trực giác đó trở thành kim chỉ nam giúp bạn tìm thấy cơ hội bất ngờ. Khi sao Kim chiếu rọi vào cung sự nghiệp, những mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa, thuận lợi. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác, cơ hội dự án mới hoặc nguồn thu phụ ngoài dự kiến. Dù công việc đôi lúc có chút áp lực, nhưng cảm hứng sáng tạo và năng lượng tích cực khiến bạn dễ dàng vượt qua.

Thần Tài đứng về phía Song Ngư, giúp bạn dễ “đụng đâu trúng đó” trong chuyện tiền bạc, đặc biệt là khi đầu tư hoặc tham gia hoạt động kinh doanh nhỏ. Về mặt tình cảm, tuần này là thời điểm nở hoa cho những cảm xúc đẹp. Người độc thân dễ gặp được người khiến con tim thổn thức, còn người đang yêu sẽ cảm nhận rõ sự thấu hiểu và chia sẻ từ nửa kia. Tinh thần Song Ngư cũng thư thái, nhẹ nhõm, như thể được dòng nước cuốn đi tới vùng đất mới đầy hứa hẹn.

