Tử vi tuần mới (12/1-18/1): 3 chòm sao này cẩn thận kẻo "bội thực" tin vui, tình tiền đều đỏ rực như son

Chúng ta đang bước vào những ngày chạy nước rút của cuối năm Ất Tỵ, cái thời điểm mà người ta hay nói vui là "thở thôi cũng thấy tốn tiền". Ai cũng hối hả, ai cũng tất bật ngược xuôi để lo cho một cái Tết đủ đầy. Nhưng cuộc đời luôn có những sự sắp đặt kỳ diệu, khi mà các chòm sao di chuyển vào những vị trí vượng khí nhất, họ sẽ tỏa ra nguồn năng lượng thu hút may mắn lạ thường.

Tuần mới này (12/1-18/1), bầu trời chiêm tinh như được thắp sáng bởi những ngôi sao hộ mệnh, đặc biệt ưu ái cho 3 cung hoàng đạo dưới đây. Không chỉ là sự may mắn ngẫu nhiên, mà đó là thành quả của sự tích lũy, là lúc "Thần Tài" gõ cửa và quý nhân xuất hiện để dìu dắt họ đi qua những khó khăn, biến những trăn trở thành niềm vui vỡ òa. Hãy cùng xem, liệu bạn có nằm trong danh sách những "con cưng" của vũ trụ tuần này không nhé!

1. Ma Kết

Mở đầu danh sách những kẻ may mắn nhất tuần này chính là Ma Kết (Capricorn). Vốn dĩ sinh ra vào mùa đông lạnh giá, Ma Kết luôn mang trong mình sự kiên cường và sức chịu đựng bền bỉ mà hiếm ai sánh kịp. Người ta thường thấy một Ma Kết lầm lũi làm việc, ít khi than vãn, nhưng tuần này, sự im lặng ấy sẽ được phá vỡ bởi tiếng "ting ting" của tài khoản ngân hàng.





Tuần lễ từ 12/1 đến 18/1 giống như một mùa thu hoạch rực rỡ sau cả một năm dài cày cuốc. Năng lượng từ các vì sao chiếu mệnh đang hội tụ tại khu vực tài chính của bạn, biến mọi nỗ lực trước đó thành những con số thực tế. Nếu bạn là dân văn phòng, đừng ngạc nhiên nếu sếp bỗng nhiên gọi tên bạn cho một khoản thưởng nóng hay một dự án béo bở mà bạn đã mong chờ từ lâu. Còn nếu bạn đang kinh doanh, hàng hóa sẽ trôi chảy đến mức bạn không kịp kiểm kê.

Điều đặc biệt là Ma Kết tuần này không đơn độc. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ một người lớn tuổi hoặc một người có kinh nghiệm – đó chính là "quý nhân" mang đến cho bạn không chỉ cơ hội kiếm tiền mà còn là những lời khuyên vàng ngọc để giữ tiền. Hãy mở lòng đón nhận, đừng quá khắt khe hay nghi ngờ, bởi đây là phần quà bạn xứng đáng được nhận.

2. Kim Ngưu

Kế tiếp dòng chảy thịnh vượng ấy, không thể không nhắc đến Kim Ngưu (Taurus) – "đứa con của đất" và cũng là chòm sao được mệnh danh là giỏi giữ tiền nhất hệ mặt trời. Nếu như thời gian qua Kim Ngưu cảm thấy hơi chật vật hay lo lắng về những khoản chi tiêu cuối năm, thì tuần này, mọi âu lo sẽ tan biến như sương sớm. Vận may của Kim Ngưu trong tuần mới đến từ những nguồn thu bất ngờ, những khoản đầu tư mà bạn tưởng chừng như đã "đắp chiếu" bỗng nhiên sinh lời, hoặc thậm chí là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả.





Thần Tài dường như đang đứng ngay cửa nhà bạn, chỉ chờ bạn bước ra là trao lộc. Nhưng cái hay của Kim Ngưu tuần này không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở sự tinh tế trong các mối quan hệ xã giao. Bạn sẽ gặp được những người bạn mới, những đối tác mới mà ngay từ lần đầu tiếp xúc đã thấy hợp gu.

Chính những cuộc gặp gỡ tình cờ trong tuần này sẽ mở ra những cánh cửa cơ hội mới cho năm 2026 rực rỡ hơn. Lời khuyên cho Kim Ngưu là hãy cứ sống tận hưởng, mua sắm một chút cho bản thân để tái tạo năng lượng, bởi "xởi lởi thì trời cho", tâm trạng bạn càng vui vẻ, túi tiền bạn càng rủng rỉnh.

3. Thiên Bình

Cuối cùng, nhưng lại là nhân vật rực rỡ nhất trong chuyện tình cảm lẫn công danh tuần này, chính là Thiên Bình (Libra). Nếu Ma Kết và Kim Ngưu thắng đậm về tiền bạc, thì Thiên Bình lại thắng lớn ở "nhân hòa". Tuần mới mang đến cho Thiên Bình một sức hút khó cưỡng, đi đến đâu cũng được người thương, kẻ mến. Đây là thời điểm vàng để Thiên Bình tận dụng khả năng ngoại giao khéo léo của mình.





Những vướng mắc trong công việc sẽ được giải quyết êm đẹp nhờ sự can thiệp của một nhân vật quyền lực hoặc một đồng nghiệp tốt bụng. Họ xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất, như một chiếc phao cứu sinh đưa bạn vào bờ an toàn. Không chỉ vậy, vận đào hoa của Thiên Bình tuần này cũng nở rộ rực rỡ.

Với những ai còn độc thân, một cuộc gặp gỡ định mệnh trong tuần có thể dẫn đến một cái kết viên mãn về sau. Còn với những ai đã có đôi, sự thấu hiểu và sẻ chia sẽ làm hâm nóng lại tình cảm, khiến hai bạn gắn kết hơn bao giờ hết. Sự viên mãn trong tinh thần chính là đòn bẩy để Thiên Bình thăng hoa trong tài lộc. Tiền bạc với bạn lúc này không phải là mục tiêu duy nhất, mà nó là hệ quả tất yếu của việc bạn đang sống đúng, sống đẹp và được mọi người yêu thương.

Tóm lại, tuần mới 12/1-18/1 là một khoảng thời gian tuyệt đẹp để chúng ta chậm lại một chút, quan sát và đón nhận những món quà từ vũ trụ. Dù bạn có thuộc 3 chòm sao trên hay không, hãy cứ giữ cho mình một tâm thế lạc quan, một trái tim rộng mở. Bởi suy cho cùng, may mắn cũng giống như một vị khách, nó chỉ thích ghé thăm những ngôi nhà rộn rã tiếng cười và sự an yên. Chúc các bạn một tuần mới ngập tràn niềm vui, ví tiền dày cộm và lòng người ấm áp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)