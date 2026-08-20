Chuyện thăng chức tăng lương suy cho cùng vẫn xoay quanh hai chữ, đó là được nhìn thấy và được công nhận trong công việc. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, hành Hỏa của chi Ngọ đang vượng, sao Tướng Tinh cũng đóng tại Ngọ, mang ý nghĩa được cấp trên chú ý và đánh giá cao. Bước sang nửa cuối năm, khi tháng Thân, tháng Dậu thuộc hành Kim làm chủ, dòng năng lượng này thiên về trật tự và thành quả cụ thể, nên những người thực sự chăm chỉ, làm ra kết quả rõ ràng sẽ bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, có ba con giáp nổi bật hẳn lên về khả năng thăng tiến, mỗi tuổi lại có một con đường riêng để đi tới.

Tuổi Ngọ, đứng đầu danh sách

Tuổi Ngọ chính là bản mệnh của năm nay, nằm trong tam hợp Dần Ngọ Tuất thuộc cục Hỏa, đồng thời sao Tướng Tinh cũng đóng ngay tại chi Ngọ, mang ý nghĩa được lãnh đạo tin tưởng và có cơ hội được biểu dương công khai. Nửa cuối năm là giai đoạn khép lại bản mệnh năm của tuổi Ngọ, nên những giải thưởng đáng nhận, những lời khen đáng có, những thành tích đáng được ghi nhận, đều không nên bỏ lỡ trong thời điểm này.

Người tuổi Ngọ vốn có tính cầu tiến, nhưng nửa cuối năm không nên chỉ cắm cúi làm việc một mình mà quên mất việc thể hiện bản thân, bởi chỉ khi được nhìn thấy thì vị trí mới có cơ hội thay đổi. Những ấm ức, vất vả đã chịu đựng trong nửa đầu năm giờ đây có thể được đền đáp bằng những bước tiến cụ thể trong công việc, miễn là biết chủ động báo cáo thành quả đúng lúc và không ngại xuất hiện khi cần thiết.

Tuổi Mùi, đứng thứ hai

Chi Mùi lục hợp với chi Ngọ của năm nay, khiến tuổi Mùi trở thành con giáp có mối liên kết gần gũi nhất với dòng vận trình chung của năm. Lục hợp trong quan niệm dân gian vừa mang ý nghĩa thuận lợi, vừa mang ý nghĩa được người khác nâng đỡ, dìu dắt. Vì vậy, cơ hội thăng chức tăng lương của tuổi Mùi trong nửa cuối năm chủ yếu đến từ các mối quan hệ xung quanh, có thể là một người lãnh đạo sẵn sàng nói tốt cho mình, một đồng nghiệp chủ động đứng ra bảo chứng uy tín, hoặc một sự giúp đỡ đúng lúc từ ai đó vào thời điểm then chốt.

Người tuổi Mùi vốn tính tình ôn hòa, nhưng nửa cuối năm không nên né tránh việc khó, bởi những công việc và trách nhiệm mà mình dám gánh vác chính là bậc thang để tiến lên vị trí cao hơn. Vào những ngày mà Ngọ và Mùi hợp nhau, tuổi Mùi thường hợp cạ nhất với những người tuổi Ngọ xung quanh mình, nên nếu lãnh đạo hoặc đồng nghiệp tuổi Ngọ trao cho một cơ hội nào đó trong nửa cuối năm, hãy mạnh dạn nhận lấy, đó rất có thể là một bước ngoặt quan trọng. Cũng trong những ngày hợp này, nếu chủ động đề xuất nguyện vọng của mình, khả năng được đồng ý sẽ cao hơn bình thường.

Tuổi Thìn, xếp thứ ba

Chi Thìn thuộc hành Thổ sinh cho hành Kim của tháng Thân, khiến tuổi Thìn trở thành nguồn gốc của tài vận và cũng là con giáp dễ được trọng dụng trong nửa cuối năm. Tháng Thân mang ý nghĩa trật tự, kỷ luật, nên nửa cuối năm của tuổi Thìn sẽ xoay quanh chữ đảm đương, những dự án quan trọng, những nhiệm vụ mang tính then chốt, hay cả những việc khó mà người khác không xử lý nổi, đều có khả năng rơi vào tay tuổi Thìn.

Người tuổi Thìn vốn có tầm nhìn xa, nên trong nửa cuối năm không nên ngần ngại khi việc trở nên nặng nề hơn, bởi chính những trách nhiệm dám gánh vác ấy sẽ trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho việc thăng tiến sau này. Thổ vốn mang ý nghĩa của sự tích lũy, nên những thành quả mà tuổi Thìn dày công gây dựng trong suốt cả năm sẽ có cơ hội được chuyển hóa thành một vị trí xứng đáng vào cuối năm.

Những con giáp còn lại cũng đừng vội nản

Nửa cuối năm nay là thời điểm ba dòng năng lượng cùng lúc phát huy tác dụng, đó là sao Tướng Tinh, thế lục hợp và tinh thần đảm đương, ứng với ba con giáp Ngọ, Mùi, Thìn theo ba cách khác nhau, một người được biểu dương công khai, một người được nâng đỡ nhờ các mối quan hệ, và một người được trọng dụng nhờ năng lực gánh vác. Những con giáp không có tên trong danh sách cũng không cần quá sốt ruột, bởi chuyện thăng chức tăng lương suy cho cùng vẫn nằm ở việc làm tốt phần việc của chính mình, giá trị thực sự sớm muộn cũng sẽ được người khác nhìn thấy.

Nửa cuối năm còn có hai mốc thời gian quan trọng trong công việc là tháng 9 và tháng 10, ứng với các tiết Bạch Lộ và Hàn Lộ, đây đều là những giai đoạn thường có nhiều biến động về nhân sự, nên việc chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân sẽ giúp không bỏ lỡ cơ hội khi nó xuất hiện. Ba con giáp Thân, Sửu, Hợi cũng được cho là có cơ hội thăng tiến trong nửa cuối năm này, nhờ vào các yếu tố như hợp với tháng lệnh, tinh thần làm việc thực chất hay được quý nhân hỗ trợ, chỉ là thời điểm phát huy có phần khác nhau, cứ giữ vững nhịp độ của mình thì đến lượt sẽ đến.

Nhìn chung, chuyện thăng chức tăng lương một nửa nằm ở năng lực, một nửa nằm ở đúng thời điểm, và năng lực thì mỗi người đều đã tự trang bị cho mình qua thời gian, còn thời điểm thuận lợi của nửa cuối năm nay đang dần mở ra. Việc cần làm lúc này chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, để khi cơ hội đến thì có thể nắm bắt được ngay.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.