3 chòm sao may mắn nhất ngày 21/8

Ngày 21/8/2026, Mặt Trời vẫn đang ở những ngày cuối cùng của cung Sư Tử trước khi chuyển sang Xử Nữ vào hôm sau, còn Mặt Trăng đang di chuyển trong cung Nhân Mã, tạo nên nhiều góc chiếu tam hợp và lục hợp thuận lợi với Sao Mộc và Sao Thổ. Cùng lúc đó, Sao Kim tại Thiên Bình cũng nhận được góc lục hợp ấm áp từ Mặt Trăng. Ba chòm sao dưới đây là những người hưởng lợi rõ rệt nhất từ bầu trời ngày này.

Sư Tử

Đây là chặng cuối của mùa Sư Tử trong năm, khi Mặt Trời vẫn còn lưu lại trong chính cung của mình trước khi rời đi vào ngày mai. Đồng thời, Mặt Trăng tại Nhân Mã tạo góc tam hợp với Sao Mộc, hành tinh may mắn hiện cũng đang đóng tại Sư Tử, khiến năng lượng của chòm sao này được nhân đôi trong ngày 21/8. Đây là thời điểm Sư Tử cảm nhận rõ sự tự tin và sức hút cá nhân, dễ gây ấn tượng tốt trong các cuộc gặp gỡ, phỏng vấn hay đàm phán quan trọng.

Công việc có xu hướng thuận lợi hơn nhờ khả năng thuyết phục và tinh thần lạc quan đang ở mức cao. Tuy vậy, chính vì đang được nhiều may mắn ủng hộ, Sư Tử cũng dễ nói nhiều hơn làm, hoặc hứa hẹn vượt quá khả năng thực tế. Lời khuyên dành cho Sư Tử là nên tranh thủ sự tự tin đang có để chủ động đề xuất ý tưởng, nhưng cần cân nhắc kỹ trước khi cam kết bất cứ điều gì mang tính dài hạn.

Nhân Mã

Là chòm sao đang có Mặt Trăng lưu trú, Nhân Mã trở thành tâm điểm của ngày 21/8 khi liên tiếp nhận được hai góc tam hợp tốt lành từ Sao Mộc và Sao Thổ, cùng với đó là góc lục hợp ấm áp từ Sao Kim. Sự kết hợp hiếm có này mang lại cho Nhân Mã một ngày vừa dồi dào cảm hứng vừa đủ tỉnh táo để biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Đây là thời điểm thuận lợi để khởi động một kế hoạch mới, đặc biệt là những dự định liên quan đến học tập, du lịch hoặc mở rộng mối quan hệ.

Về mặt tình cảm, sự ấm áp từ Sao Kim giúp các cuộc trò chuyện trở nên dễ chịu, cởi mở hơn, thích hợp để hàn gắn một mâu thuẫn nhỏ hoặc bày tỏ tình cảm với người mình quan tâm. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là nên tận dụng ngày hôm nay để đưa ra những quyết định quan trọng, vì sự kết hợp của cả lý trí lẫn cảm xúc đang ở trạng thái cân bằng hiếm có.

Thiên Bình

Sao Kim, hành tinh chủ quản của Thiên Bình, đang đóng đúng tại cung nhà của mình, và trong ngày 21/8 còn nhận thêm góc lục hợp dịu dàng từ Mặt Trăng tại Nhân Mã. Điều này giúp Thiên Bình tỏa ra sức hút đặc biệt trong giao tiếp, dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện dù là trong công việc hay đời sống cá nhân. Đây là ngày thuận lợi để Thiên Bình xây dựng hoặc củng cố các mối quan hệ, từ một cuộc gặp gỡ đối tác mới đến một buổi hẹn hò lãng mạn.

Tuy nhiên, cùng lúc đó Sao Kim cũng đang trong thế đối lập với Sao Thổ, nhắc nhở Thiên Bình cần thực tế hơn trong các vấn đề liên quan đến tài chính hoặc cam kết lâu dài, tránh để cảm xúc lấn át lý trí khi đưa ra quyết định. Lời khuyên dành cho Thiên Bình là nên tận hưởng sự duyên dáng đang có để mở rộng kết nối, nhưng với những thỏa thuận quan trọng về tiền bạc hay hợp đồng, hãy dành thêm thời gian cân nhắc kỹ trước khi đặt bút.

Nhìn chung, ngày 21/8 mang đến một bầu trời khá hài hòa cho ba chòm sao Sư Tử, Nhân Mã và Thiên Bình, đặc biệt là ở khía cạnh giao tiếp, cảm hứng và các mối quan hệ. Dù vậy, may mắn từ các vì sao chỉ là một phần, cách mỗi người tận dụng thời điểm thuận lợi này để hành động cụ thể mới thực sự quyết định kết quả cuối cùng. Giữ sự tỉnh táo giữa lúc mọi thứ đang suôn sẻ chính là chìa khóa để biến vận may ngày này thành những giá trị lâu dài hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo