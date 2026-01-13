Tử vi cuối năm 2025: 3 con giáp bước vào giai đoạn “lọc vận” gia đình

Cuối năm 2025 không chỉ là thời điểm tổng kết một năm bận rộn, mà còn là giai đoạn nhiều con giáp bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong gia đình và các mối quan hệ thân thiết. Bước sang đầu 2026, vận trình gia đạo của một số con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn gọi là "lọc vận" – những gì không còn phù hợp dần rời đi, những mối quan hệ cần thiết sẽ được giữ lại theo cách bền vững hơn.

Với 3 con giáp dưới đây, quá trình "lọc vận" này có thể không dễ chịu, nhưng lại là bước chuyển quan trọng để gia đạo ổn định lâu dài.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu: Lọc lại trách nhiệm và sự hy sinh

Cuối năm 2025, người tuổi Sửu dễ cảm thấy mình đang gánh quá nhiều việc trong gia đình. Từ tài chính, chăm lo người thân cho đến các quyết định lớn nhỏ, tuổi Sửu thường là người đứng ra lo liệu mà ít khi than phiền. Tuy nhiên, sự hy sinh kéo dài khiến họ bắt đầu mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất.

Bước sang đầu 2026, vận trình cho thấy tuổi Sửu cần học cách lọc lại trách nhiệm: việc nào nên chia sẻ, việc nào không nhất thiết phải tự mình gánh hết. Khi biết đặt giới hạn rõ ràng, không khí gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn, đồng thời tuổi Sửu cũng có thêm năng lượng để tập trung cho công việc và tài chính cá nhân.

Tuổi Mùi: Lọc cảm xúc trong các mối quan hệ gia đình

Tuổi Mùi vốn sống tình cảm, dễ để tâm đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là người thân. Cuối năm 2025, họ dễ rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều, lo lắng cho gia đình nhưng lại không nói ra được điều mình cần. Điều này khiến tuổi Mùi cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Dự báo cho thấy, đầu 2026 là thời điểm tuổi Mùi cần lọc bớt cảm xúc tiêu cực, học cách chia sẻ thẳng thắn và thực tế hơn. Khi không còn giữ mọi thứ trong lòng, mối quan hệ gia đình sẽ dần được cải thiện, giúp tuổi Mùi cảm thấy an tâm và cân bằng hơn.

Tuổi Dậu: Lọc kỳ vọng để giữ hòa khí

Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu thường đặt nhiều kỳ vọng vào gia đình, từ cách ứng xử của người thân đến vai trò của từng thành viên. Tuy nhiên, cuối năm 2025 – đầu 2026, chính những kỳ vọng này lại trở thành áp lực vô hình, khiến không khí gia đình dễ căng thẳng.

Tử vi cho rằng, đây là lúc tuổi Dậu cần lọc lại mong đợi của mình, chấp nhận sự khác biệt và không cố kiểm soát mọi thứ theo ý muốn cá nhân. Khi giảm bớt kỳ vọng, tuổi Dậu sẽ nhận ra gia đình nhẹ nhàng hơn, các mối quan hệ cũng vì thế mà hài hòa, êm ấm hơn.

Lời kết:

Giai đoạn cuối năm 2025 – đầu 2026 không mang đến biến động quá lớn, nhưng lại là thời điểm thanh lọc âm thầm với 3 con giáp này. Khi dám buông bỏ trách nhiệm dư thừa, cảm xúc tiêu cực và những kỳ vọng không cần thiết, gia đạo sẽ dần ổn định, tạo nền tảng vững vàng cho một năm 2026 nhẹ nhõm và bền vững hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm