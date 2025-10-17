Từ cuối tháng 10: Sao Tử Vi soi sáng, 2 con giáp bước vào vận đào hoa đỏ rực, vừa thăng chức vừa gặp người thương

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cũng là lúc vận trình của nhiều con giáp bước sang một giai đoạn mới. Theo tử vi học, từ cuối tháng 10 đến hết năm 2025, sao Tử Vi – ngôi sao đại diện cho quý nhân, danh vọng và tình duyên bắt đầu soi chiếu mạnh mẽ lên hai con giáp. Đây là giai đoạn được ví như "mở kho vận" cho cả sự nghiệp lẫn trái tim: thăng chức, tăng lộc và gặp đúng người định mệnh.

Tuổi Sửu – Cát tinh chiếu mệnh, vừa có lộc vừa có tình

Sau quãng thời gian khá im ắng, tuổi Sửu cuối cùng cũng đón vận may chuyển mình mạnh mẽ. Từ cuối tháng 10, sao Tử Vi cùng Thiên Hỷ đồng chiếu, mang đến một chu kỳ may mắn hiếm có trong năm.

Ảnh minh họa

Trong công việc, người tuổi Sửu vốn kiên định, chăm chỉ, ít nói nhưng lại có thực lực. Chính nhờ sự bền bỉ ấy, họ đang được quý nhân chú ý. Cuối tháng 10 đến giữa tháng 12, những nỗ lực âm thầm của Sửu sẽ được ghi nhận rất có thể là một cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc được giao trọng trách lớn hơn.

Không chỉ sự nghiệp, vận đào hoa của Sửu cũng rực rỡ như ánh chiều thu. Với người độc thân, đây là thời điểm dễ "va phải định mệnh" có thể là qua công việc, hoặc một mối quan hệ bạn bè tưởng chừng bình thường. Người ấy mang đến cảm giác bình yên và đáng tin, khiến Sửu lần đầu dám mở lòng thật sự.

Với người đã có đôi, năng lượng Tử Vi giúp hàn gắn những hiểu lầm, giúp cả hai cùng nhìn về một hướng. Gia đạo cũng thuận hòa, tài khí tụ nhà "tình nồng lộc vượng", đúng nghĩa cặp đôi đồng lòng là nhà thịnh vượng.

Tuổi Dần – Vượng quý nhân, thăng hoa cả sự nghiệp lẫn nhân duyên

Nếu Sửu thăng tiến nhờ nỗ lực bền bỉ, thì tuổi Dần lại tỏa sáng nhờ duyên gặp đúng thời điểm. Từ cuối tháng 10, sao Tử Vi và Hồng Loan cùng xuất hiện trong cung Mệnh – một dấu hiệu của sự đột phá mạnh mẽ về nhân duyên và tài vận.

Trong công việc, tuổi Dần sẽ có cơ hội bước ra ánh sáng sau thời gian dài bị đánh giá thấp. Một dự án mới, một lời mời hợp tác, hoặc cơ hội khởi nghiệp có thể đến bất ngờ – nhưng tất cả đều hứa hẹn đem lại bước ngoặt tài chính quan trọng. Đặc biệt, người tuổi Dần làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, nghệ thuật hoặc kinh doanh tự do sẽ thấy vận thế thăng hoa rõ rệt.

Ảnh minh họa

Về tình duyên, sao Hồng Loan mang đến vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân sẽ thu hút người khác giới bởi thần thái tự tin và năng lượng tích cực. Một số người tuổi Dần có thể bất ngờ gặp "ý trung nhân" trong môi trường làm việc hoặc khi tham gia các sự kiện xã hội.

Với người đã có đôi, năng lượng từ Tử Vi giúp họ biết trân trọng và chăm sóc mối quan hệ hơn. Những khúc mắc cũ được hóa giải, tình cảm bước sang giai đoạn sâu sắc và ổn định hơn. Không ít cặp đôi tuổi Dần thậm chí có tin vui cưới hỏi hoặc đón thêm thành viên mới trong gia đình trước khi năm cũ khép lại.

Lời nhắn của vũ trụ: Khi Tử Vi soi chiếu, hãy tin vào điều tốt đẹp

Sao Tử Vi vốn được xem là "vị tướng cát tinh" khi xuất hiện, nó không chỉ mang theo vận may mà còn là ánh sáng dẫn đường. Với tuổi Sửu và tuổi Dần, cuối tháng 10 là thời khắc vận mệnh chuyển bánh: những người từng âm thầm nỗ lực, chịu đựng hoặc hy sinh giờ sẽ được bù đắp xứng đáng.

Tài lộc không còn đến từ may rủi, mà là từ chính sự trưởng thành sau bao thử thách.

Tình duyên không còn là sự ngộ nhận, mà là kết nối thực sự của hai tâm hồn cùng tần số.

Nếu bạn thuộc một trong hai con giáp này, hãy mở lòng đón nhận những điều mới. Vì khi sao Tử Vi soi sáng, vũ trụ chỉ chờ bạn sẵn sàng để bước vào giai đoạn "vừa thăng hoa, vừa có đôi, vừa vượng tài".

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo