Đây cũng là nội dung được nhiều chuyên gia bàn luận tại Hội nghị Khoa học Nhi khoa 2026 diễn ra tại Huế.

Trẻ ăn đủ có đồng nghĩa với trẻ đã nhận đủ vi chất? Chiều cao phụ thuộc bao nhiêu vào di truyền và bao nhiêu vào dinh dưỡng? Dinh dưỡng đóng vai trò thế nào trong sự phát triển của não bộ?

Những câu hỏi quen thuộc với nhiều gia đình cũng chính là các vấn đề được đặt lên bàn thảo luận tại Hội nghị Khoa học Nhi khoa 2026 – "Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng với trẻ em", diễn ra tại Huế trong khuôn khổ chương trình ngày 16–17/11.

Hội nghị được triển khai với sự phối hợp của Hội Y học Dự phòng Việt Nam và Doppelherz Việt Nam, tạo không gian trao đổi giữa các chuyên gia y tế, bác sĩ, dược sĩ và những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Khi thiếu vi chất không phải câu chuyện có thể nhìn thấy bằng mắt thường

Khác với những dấu hiệu sức khỏe dễ nhận biết, thiếu vi chất có thể diễn tiến âm thầm. Chính vì vậy, việc đánh giá khẩu phần, nhận diện nguy cơ và có chiến lược dinh dưỡng phù hợp đóng vai trò đáng chú ý trong chăm sóc trẻ.

Trong báo cáo đầu tiên, PGS.TS Lê Bạch Mai – nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia tập trung phân tích thực trạng thiếu vi chất ở trẻ em Việt Nam và các giải pháp can thiệp.

Nội dung không chỉ dừng ở việc xác định vấn đề mà còn đề cập các nguyên nhân, khẩu phần và những hướng bổ sung vi chất thông qua thực phẩm cũng như các giải pháp phù hợp.

Từ đó, câu chuyện dinh dưỡng được đặt theo hướng dự phòng: không chờ đến khi vấn đề sức khỏe trở nên rõ rệt mới can thiệp, mà cần quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng ngay trong từng giai đoạn phát triển.

Tăng trưởng không chỉ là câu chuyện của gen

Một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm khác là chiều cao và sức khỏe thể chất của trẻ.

Tại hội nghị, TS.BS Trương Hồng Sơn – Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam trình bày về vai trò của vi chất đối với tăng trưởng chiều cao cũng như sức khỏe của trẻ.

Theo cấu trúc chuyên môn của chương trình, báo cáo tập trung vào vai trò của các vi chất trong tăng trưởng, sức khỏe, miễn dịch và một số vấn đề thường được phụ huynh quan tâm trong quá trình phát triển của trẻ. Một trong những thông điệp được đặt ra là chiều cao không chỉ chịu ảnh hưởng bởi di truyền mà còn liên quan chặt chẽ đến dinh dưỡng và chăm sóc chủ động.

Góc nhìn này góp phần chuyển câu chuyện tăng trưởng từ việc "chờ trẻ lớn" sang việc xây dựng một nền tảng dinh dưỡng và lối sống phù hợp ngay từ sớm.

Dinh dưỡng và sự phát triển của não bộ

Nếu hai báo cáo đầu tập trung nhiều hơn vào vi chất và thể chất, chuyên đề của PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp Nhi Việt Nam mở rộng vấn đề sang phát triển não bộ.

Chuyên đề đề cập vai trò của Omega-3 trong hỗ trợ phát triển não bộ và trẻ mắc hội chứng tăng động giảm chú ý (ADHD), trong đó thảo luận về DHA, EPA, các nghiên cứu liên quan và cách tiếp cận đa mô thức.

Nội dung này đặt dinh dưỡng bên cạnh những yếu tố khác trong chăm sóc trẻ, thay vì coi một dưỡng chất đơn lẻ là giải pháp cho một vấn đề sức khỏe. Đó cũng là nguyên tắc quan trọng khi chuyển kiến thức khoa học sang thực tế: mỗi trẻ có đặc điểm, nhu cầu và tình trạng sức khỏe khác nhau; việc chăm sóc cần được nhìn nhận một cách toàn diện.

Doppelherz và vai trò kết nối một diễn đàn chuyên môn

Trong hành trình hai ngày tại Huế, Doppelherz tham gia cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tạo nên không gian không chỉ dành cho báo cáo khoa học mà còn cho kết nối chuyên môn.

Ngày 16/11, trước phiên hội nghị chính thức, chương trình bao gồm hoạt động đón tiếp, tham quan Đại Nội Huế và Welcome Dinner, tạo điều kiện để các chuyên gia và khách mời giao lưu trong một không gian cởi mở hơn. Ngày 17/11, chương trình khoa học được tổ chức tại Khách sạn Morin Huế với các phiên báo cáo và tọa đàm liên tục từ buổi sáng.

Với Doppelherz, việc đồng hành cùng một diễn đàn như vậy cho thấy cách thương hiệu mở rộng vai trò từ lĩnh vực sản phẩm sang hoạt động kết nối tri thức, chuyên gia và cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Thay vì đưa thương hiệu trở thành trung tâm của hội nghị, chương trình đặt chuyên môn và nhu cầu sức khỏe của trẻ em ở vị trí trung tâm – một cách tiếp cận giúp hoạt động đồng hành mang tính dài hạn và có chiều sâu hơn.

Để khoa học không dừng lại trong hội trường

Hội nghị kết thúc sau ba báo cáo chuyên đề và một phiên tọa đàm kéo dài một giờ, nhưng những câu hỏi được đặt ra không chỉ dành cho giới chuyên môn. Đằng sau câu chuyện thiếu vi chất, chiều cao hay phát triển não bộ là một vấn đề gần gũi hơn với hàng triệu gia đình: làm thế nào để chăm sóc trẻ đúng từ sớm thay vì chỉ tìm giải pháp khi vấn đề đã xuất hiện?

Bởi vậy, giá trị của một diễn đàn khoa học không chỉ nằm ở số lượng báo cáo hay chuyên gia tham dự. Giá trị lớn hơn nằm ở việc những kiến thức ấy có tiếp tục được chuyển hóa thành nhận thức, tư vấn và những lựa chọn phù hợp hơn trong chăm sóc sức khỏe trẻ em hay không.

Từ Huế, thông điệp về dinh dưỡng dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động tiếp tục được nối dài - với mục tiêu cuối cùng là tạo nền tảng tốt hơn cho sự phát triển của thế hệ tương lai.