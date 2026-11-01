Lễ trao giải âm nhạc thường niên Hàn Quốc Melon Music Awards 2026 (MMA) diễn ra tại Seoul vào cuối tuần qua, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng những màn trình diễn được mong đợi. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, sự xuất hiện của Tiffany Young và người chồng mới cưới Byun Yo-han cũng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện tại một sự kiện lớn với tư cách vợ chồng. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai khiến khán giả không khỏi thích thú.

Tiffany Young, tên thật Stephanie Young Hwang, là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng khắp châu Á với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation (SNSD). Ra mắt năm 2007, nhóm nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của làn sóng Hallyu với loạt ca khúc đình đám như Gee, Genie và I Got a Boy. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Tiffany còn phát triển sự nghiệp solo, tham gia diễn xuất và nhạc kịch.

Ở tuổi 37, sau 19 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ và vóc dáng thanh mảnh. Theo bài viết gốc, Tiffany cao 1,63m và cân nặng được duy trì ở mức khoảng 48kg trong nhiều năm. Bên cạnh lợi thế hình thể, những thói quen ăn uống, vận động và nghỉ ngơi được cô chia sẻ cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

1. Ăn đủ lượng, không nhịn đói, chú trọng bữa tối

Một trong những nguyên tắc giữ dáng được bài viết đề cập là không ăn kiêng mù quáng mà hướng đến sự cân bằng giữa chế độ ăn và sinh hoạt. Tiffany được cho là duy trì khẩu phần ăn có kiểm soát trong từng bữa, đồng thời dành bữa tối cho phần ăn đầy đủ nhất.

Cách ăn này khác với quan niệm phổ biến cho rằng nên nhịn ăn sau buổi chiều hoặc cắt giảm tối đa thức ăn vào bữa tối. Tuy nhiên, không có một lịch ăn nào phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu năng lượng còn phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và thời gian sinh hoạt trong ngày. Điều quan trọng là ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần hợp lý và tránh nhịn đói kéo dài để giảm cân.

2. Bổ sung đủ protein và uống đủ nước

Trong chế độ ăn hằng ngày, Tiffany được cho là ưu tiên các thực phẩm giàu protein nhằm hỗ trợ duy trì khối cơ. Đây là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với những người thường xuyên vận động hoặc tập luyện thể lực.

Nữ ca sĩ cũng duy trì thói quen uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Dù vậy, nhu cầu nước thực tế ở mỗi người không giống nhau, mà phụ thuộc vào cân nặng, thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Thay vì cố uống đủ một con số cố định, mỗi người nên chú ý bổ sung nước đều đặn, phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

3. Ăn chay 5 ngày mỗi tuần, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Tiffany từng chia sẻ rằng cô duy trì chế độ ăn chay 5 ngày mỗi tuần. Nữ ca sĩ cũng cho biết việc thay đổi thói quen ăn uống, dù chỉ bắt đầu từ một bữa mỗi ngày, có thể giúp cô cải thiện sức khỏe.

Bên cạnh đó, cô cố gắng hạn chế những thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, ưu tiên các loại thực phẩm tươi và ít qua chế biến hơn. Đây cũng là hướng ăn uống được khuyến khích trong nhiều chế độ dinh dưỡng lành mạnh, bởi thực phẩm có nguồn gốc thực vật thường cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Tuy nhiên, ăn chay không đồng nghĩa với ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Người lựa chọn chế độ này vẫn cần chú ý bổ sung protein, sắt, vitamin B12 và các dưỡng chất thiết yếu khác tùy theo thực đơn.

4. Bài tập chân “532” nổi tiếng với 5 động tác mô phỏng đá cầu

Nhắc đến Tiffany, không thể không kể đến bài tập chân nổi tiếng mang tên “532”. Nữ ca sĩ từng được một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nhận xét sở hữu tỷ lệ chân lý tưởng với tỷ lệ đùi : bắp chân : cổ chân là 5 : 3 : 2. Các động tác cô thường thực hiện để chăm sóc đôi chân có cách vận động tương tự như đá cầu.

Chỉ với 5 động tác đơn giản, bài tập giúp phần thân dưới được vận động linh hoạt hơn:

Động tác 1: Giữ thân trên ổn định, nhẹ nhàng đá chân trái về phía trước rồi đổi sang chân phải. Thực hiện 5 lần mỗi bên.

Động tác 2: Không cần dùng quá nhiều sức, lần lượt đá từng chân theo hướng chéo về phía trước. Thực hiện 5 lần mỗi bên.

Động tác 3: Hơi khuỵu hai gối, lần lượt đá từng chân lên cao. Thực hiện 5 lần mỗi bên.

Động tác 4: Hơi khuỵu hai gối, mô phỏng động tác đá cầu bằng cách co cẳng chân trái ra phía sau rồi đổi sang chân phải. Thực hiện 5 lần mỗi bên.

5. Không ép bản thân quá mức trong ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi

Bên cạnh chế độ ăn và các bài tập cho chân, Tiffany còn được nhắc đến với nguyên tắc không đi đến cực đoan trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống. Việc kiểm soát ăn uống quá mức, tập luyện với cường độ không phù hợp hoặc thiếu thời gian nghỉ ngơi có thể tạo thêm áp lực cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Thay vì theo đuổi một vóc dáng bằng mọi giá, duy trì những thói quen có thể thực hiện lâu dài mới là điều quan trọng. Ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ và tránh những phương pháp giảm cân cực đoan là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh về lâu dài.

Vóc dáng thon gọn không chỉ đến từ một bài tập hay một thực đơn riêng lẻ. Những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn, phù hợp với thể trạng và nhu cầu cá nhân mới là yếu tố đáng chú ý khi xây dựng lối sống lành mạnh.