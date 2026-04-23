Tử vi 12 con giáp ngày 24/4/2026: 3 tuổi được Thần Tài ưu ái, công việc hanh thông, gia đạo êm ấm

Bước vào ngày thứ Sáu 24/4/2026 - ngày cuối tuần làm việc mang nhiều chuyển biến thú vị về mặt năng lượng, có những con giáp sẽ bất ngờ đón nhận tin vui cả về tài chính lẫn tình cảm. Trong số 12 con giáp, có 3 tuổi được dự báo nổi bật hơn cả nhờ sao tốt chiếu mệnh, vừa kiếm được tiền, vừa giữ được hòa khí trong nhà. Cùng xem chi tiết vận trình từng tuổi để chủ động đón may, tránh những điều không mong muốn.





Ba con giáp được Thần Tài ưu ái trong ngày 24/4/2026

Tuổi Tý: Vận tài chính bật lên như lò xo

Người tuổi Tý bước vào ngày thứ Sáu cuối tháng Tư với tinh thần phấn chấn lạ thường. Những khoản tiền mà bạn tưởng như đã quên, đã bỏ qua bỗng quay trở lại theo cách rất tự nhiên, có thể là một hợp đồng cũ được thanh toán, một người bạn trả nợ đúng lúc, hoặc một cơ hội bán hàng đến từ mối quan hệ cũ. Trong công việc, người tuổi Tý thể hiện được sự nhanh nhạy vốn có, dễ được cấp trên ghi nhận và giao thêm phần việc quan trọng. Về gia đạo, không khí trong nhà êm đềm, vợ chồng hiểu ý nhau, con cái ngoan ngoãn, bữa cơm tối trở thành khoảnh khắc quý giá để gắn kết các thành viên.

Tuổi Thìn: Công việc hanh thông, quý nhân nâng đỡ

Tuổi Thìn đón một ngày nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác từ một đối tác tiềm năng, hoặc được giới thiệu vào một dự án mới phù hợp với chuyên môn. Đặc biệt, người tuổi Thìn làm kinh doanh tự do, buôn bán online dễ chốt được đơn lớn, khách cũ quay lại ủng hộ đông hơn thường lệ. Tài lộc nhờ đó mà khấm khá, không còn cảm giác chật vật như vài ngày trước. Trong gia đình, bạn biết nhường nhịn, biết lắng nghe nên mọi hiểu lầm nhỏ đều được hóa giải êm xuôi, người bạn đời dành cho bạn nhiều sự quan tâm rất tinh tế.

Tuổi Dậu: Tiền vào túi, tình thêm đậm

Tuổi Dậu là con giáp may mắn nhất trong ngày 24/4/2026 về mặt tổng thể. Sao tốt chiếu khiến mọi việc diễn ra thuận lợi từ sáng đến chiều, đặc biệt ở mảng tiền bạc. Có thể bạn sẽ nhận được khoản thưởng bất ngờ, hoa hồng dự án cũ, hoặc may mắn trúng một phần quà nhỏ. Người làm văn phòng được sếp khen ngợi, có thể mở ra cơ hội thăng tiến trong quý tới. Về tình cảm, người độc thân tuổi Dậu có dịp gặp gỡ người mới rất hợp gu qua giới thiệu của bạn bè. Người đã lập gia đình thì cảm nhận được sự bình yên hiếm có, con cái hiểu chuyện, cha mẹ khỏe mạnh, tổ ấm tràn đầy tiếng cười.





Vận trình các con giáp còn lại trong ngày 24/4/2026

Tuổi Sửu: Công việc ổn định, không có biến động lớn, nên tập trung hoàn thành việc tồn đọng thay vì nhận thêm trách nhiệm mới. Sức khỏe cần lưu ý vấn đề tiêu hóa.

Tuổi Dần: Ngày có nhiều cảm xúc, dễ nóng vội trong giao tiếp. Khi làm việc nhóm, nên lắng nghe nhiều hơn nói để tránh hiểu lầm không đáng có. Tài chính tạm ổn.

Tuổi Mão: Vận đào hoa nhẹ, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp. Tuy nhiên chưa nên vội vàng kết luận, hãy để thời gian trả lời.

Tuổi Tỵ: Cần cẩn trọng với những lời hứa hẹn đầu tư sinh lời cao trong ngày. Giữ tiền trong ví, tránh ra quyết định tài chính lớn sẽ an toàn hơn.

Tuổi Ngọ: Ngày phù hợp để hoàn thiện kế hoạch dài hạn, viết lách, học thêm kỹ năng mới. Gia đạo êm ấm, nên dành thời gian cho cha mẹ.

Tuổi Mùi: Có dấu hiệu mệt mỏi vì công việc dồn dập, nên sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý. Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn chủ động mở lời.

Tuổi Thân: Tài vận trung bình, không lỗ nhưng cũng khó có đột phá. Cuối ngày nên tránh tranh luận chuyện tiền nong trong nhà để giữ hòa khí.

Tuổi Tuất: Ngày tốt để giải quyết giấy tờ, thủ tục hành chính còn dang dở. Tình cảm đôi lứa cần thêm sự kiên nhẫn và chân thành.

Tuổi Hợi: Có quý nhân âm thầm giúp đỡ trong công việc. Tuy nhiên nên khiêm tốn, tránh khoe khoang thành tích để không bị ganh ghét.

Mỗi con giáp đều có vận trình riêng, điều quan trọng là giữ tâm thế bình tĩnh, chủ động đón nhận cái tốt và khéo léo vượt qua điều chưa thuận. Một ngày làm việc nhiệt huyết, một buổi tối quây quần bên gia đình chính là cách đơn giản nhất để ngày 24/4/2026 trở nên ý nghĩa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.