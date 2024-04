Tử vi 12 con giáp 8/4: Dần, Thìn tiền bạc dư dả, Dậu hạnh phúc ngọt ngào

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 8/4, tuổi Tý phải đối mặt với cục diện tương xung, có thể phá hỏng hết những kế hoạch mà bản thân dự tính từ trước. Công việc không được thuận lợi khi mối quan hệ với đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Trong chuyện tình cảm, Tý muốn tạo cho nửa kia sự bất ngờ, nhưng rồi những chuyện không đâu xảy ra khiến cho bản mệnh dễ dàng cáu giận và nói ra những lời tổn thương đến đối phương.

Đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày hôm nay tạm ổn định, đó là điểm sáng trong ngày khi tiền bạc vẫn còn thoải mái để chi tiêu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Nếu thật sự cần thiết bạn hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm.

Tình yêu của bạn sẽ bị sự cảm tính, nông nổi hay những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người làm tổn thương. Cả hai hoặc một trong hai đều đang giữ cái tôi quá cao và chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Thứ Hai này có thể bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ, ví dụ như tiền thừa kế, một khoản lãi bạn không ngờ hoặc tiền trả nợ chẳng hạn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Dần cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng.

Tiền bạc dư dả, tuổi Dần nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Dần tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ.

Có thể tuổi Dần đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Thứ Hai này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của tuổi Mão về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống.

Hôm nay, bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu, nhưng vẫn có một chút đau đầu khi nghĩ đến chuyện kinh doanh.

Tuổi Thìn

Hôm nay khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý.

Chỉ là chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ, tuổi Thìn nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương. Nếu bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ.

Kinh tế tốt, tuổi Thìn là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc, chăm chỉ chịu khó là được

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Tỵ chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Vận trình tình duyên của Tuổi Tỵ rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau.

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, những khoản đầu tư thu được lợi nhuận dồi dào, các hợp đồng thành công mang lại khoản tiền kếch xù, công việc thăng tiến hay thậm chí một khoản tiền từ những cơ hội không ngờ.

Tuổi Ngọ

Thứ Hai này, công việc tuổi Ngọ tiến triển rất tốt. Tuổi Ngọ không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt. Bạn có những xung đột với người mình yêu, khi một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Có thể bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ, ví dụ như tiền thừa kế, một khoản lãi bạn không ngờ hoặc tiền trả nợ chẳng hạn.

Tuổi Mùi

Hôm nay vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định.

Đường tình duyên không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Có lẽ Tuổi Mùi nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Tình hình kinh tế của bạn sẽ có những bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, những khoản đầu tư thu được lợi nhuận dồi dào.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Thân không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý.

Có lẽ trong ngày hôm nay, tình hình tài chính của bạn sẽ có những biến động không ngờ. Nếu bạn đang có dự án nào đó hay lên kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực hoàn toàn mới thì đừng ngại ngần và sợ hãi.

Tuổi Dậu

Công việc của Dậu gặp nhiều trở ngại trong ngày thứ Hai đầu tuần. Bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên.

Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Tình yêu của bạn sẽ rực cháy đam mê, đầy hạnh phúc ngọt ngào. Thế nhưng bạn cũng đừng nên quên hết tất cả mà đánh mất cả bản thân.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ trong ngày thứ Hai vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, mọi thứ không được tốt. Cảm xúc của Tuất thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức.

Tuổi Tuất cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với bạn. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!