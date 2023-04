Từ trại tạm giam, bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo ông Dũng "lò vôi"

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã chuyển đơn của bà Đặng Thị Hàn Ni (SN 1977) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.



Được biết, từ Trại tạm giam T17 Bộ Công an, bà Đặng Thị Hàn Ni đã gởi đơn tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bị can Nguyễn Phương Hằng).

Trong đơn, bà Hàn Ni cho rằng suốt nhiều tháng bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng xã hội livestream vu khống các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, nhục mạ và chửi bới nhiều người. Đến ngày 3-9, bà Hằng livestream chửi bà Ni và vu khống bà Ni phản động.

Bà Đặng Thị Hàn Ni

"Khi bà Hằng chửi bà Ni thì có sự giúp sức của ông Dũng. Ông Dũng tham gia livestream cùng bà Hằng và tuyên bố sẽ kiện bà Ni, giúp sức động viên cho bà Hằng để bà Hằng tự tin tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài. Bên cạnh đó, ông Dũng là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật Công ty CP Văn hóa Đại Nam đứng ra tổ chức buổi đua chó ngựa, rồi dùng tên, thương hiệu, "nick name" của bà Ni,... để đặt tên cho chó ngựa" - đơn của bà Hàn Ni thể hiện.

Từ đó, bà Hàn Ni cho rằng ông Dũng đã giúp sức cho bà Hằng, tham gia cùng bà Hằng vu khống, nhục mạ người khác.

Trước, đó ngày 24-2, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.