Từ Tiếng Anh bỏ đi bất cứ chữ nào cũng thành từ ĐÚNG? - 99% dân học ngoại ngữ không đoán nổi

Theo từ điển Cambridge Dictionary định nghĩa về các từ này như sau:

1. Seat (Danh từ: chỗ ngồi/ ghế)

Seat là một mảnh đồ nội thất hoặc một phần của tàu, máy bay,... đã được thiết kế để ai đó ngồi. Ví dụ:

- Chairs, sofas and benches are different types of seat: Ghế, ghế sofa và ghế dài là các loại ghế khác nhau.

- Please stay in/keep your seats: Hãy ở lại/ giữ chỗ ngồi của bạn

2. Set (Động từ: đặt/ thiết lập)

Set là động từ chỉ hành động đặt một cái gì đó ở một nơi hoặc vị trí cụ thể. Nếu trong một câu chuyện, phim,... set chỉ hành động được thiết lập trong một thời gian hoặc địa điểm cụ thể, hành động trong đó xảy ra trong thời gian hoặc địa điểm đó... Ví dụ:

- He set the books down on the table: Anh ấy đặt những cuốn sách xuống bàn

3. Sat (Past simple and past participle of sit: Quá khứ đơn và quá khứ phân từ của từ ngồi)

4. Sea (Danh từ: biển)

Sea là phần nước mặn bao phủ một phần lớn bề mặt của trái đất, hoặc một vùng nước mặn lớn, nhỏ hơn một đại dương, một phần hoặc hoàn toàn được bao quanh bởi đất. Ví dụ:



- I could hear the sound of the sea: Tôi có thể nghe thấy âm thanh từ biển

5. Eat (Động từ: ăn)

Eat là hành động đặt hoặc lấy thức ăn vào miệng, nhai nó (nghiền nát nó bằng răng) và nuốt. Ví dụ:

- What do you want to eat for lunch? Bạn muốn ăn gì cho bữa trưa?